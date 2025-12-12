  1. Clients Privés
Budget vaudois Rebondissement : le gouvernement fait deux concessions majeures

ATS

12.12.2025 - 17:35

Rebondissement dans le projet de budget 2026 de l'Etat de Vaud: le gouvernement fait deux concessions majeures sur la fonction publique. Il retire la contribution de crise - 0,7% sur les salaires - et la suppression des décharges de fin de carrière des enseignants.

Le gouvernement vaudois revient en arrière sur son budget 2026. Il invitera par ailleurs prochainement les syndicats au dialogue (archives).
Le gouvernement vaudois revient en arrière sur son budget 2026. Il invitera par ailleurs prochainement les syndicats au dialogue (archives).
ATS

Keystone-SDA

12.12.2025, 17:35

12.12.2025, 17:45

«Le Conseil d'Etat propose un nouveau chemin pour restaurer la cohésion sociale et préserver l'équilibre futur des finances cantonales. Constatant que la répartition des efforts souhaités dans son projet de budget 2026 a été modifiée lors du premier débat budgétaire, il a décidé d'abandonner certaines mesures concernant le personnel tout en maintenant ses objectifs d'économies dans ce secteur», indique-t-il vendredi en fin de journée.

«Compte tenu des mesures prises, le Conseil d'Etat considère que les conditions de licéité de la grève ne sont plus remplies», écrit-il aussi. Le gouvernement annonce aussi vouloir négocier avec les syndicats. Il les invitera prochainement au dialogue, affirme-t-il.

Le Conseil d'Etat dit avoir pris ces décisions dans une séance extraordinaire ce vendredi.

