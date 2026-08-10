Depuis le printemps dernier, les jeunes français de la région Grand Est peuvent profiter de l’abonnement «Grenzenlos». Ce dernier leur permet de parcourir tout le réseau couvert par l’AG en Suisse pour seulement 27 francs par mois. Mais pour deux touristes alsaciens, cela n’a pas été vraiment le cas...

Deux Français ont eu une bien mauvaise surprise en voulant utiliser un petit téléphérique en Suisse centrale (image d’illustration).

Mésaventure Recalés devant un téléphérique en Suisse, des touristes français crient à l’injustice !

Comme le rapporte le «20 Minutes», deux Français ont eu une bien mauvaise surprise en voulant utiliser un petit téléphérique en Suisse centrale. Arrivés au tourniquet, ils ont vu leur accès refusé alors que leur pass devait pourtant être valable.

D’après leur témoignage recueilli par le «20 Minutes», l’employé du téléphérique n’a même pas voulu procéder à un contrôle visuel de leur titre de transport. Conséquence : le couple a dû payer 12 francs pour pouvoir emprunter le téléphérique.

Compensation

Les deux Alsaciens ont ensuite essayé de trouver des explications. Le personnel du téléphérique leur a répondu que leur entreprise était une entreprise privée et ne serait donc pas tenu d’accepter le pass.

Un argument jugé irrecevable par l’Alliance SwissPass puisque la compagnie du téléphérique aurait dû accepter le titre de transport du couple dans la mesure où elle est une entreprise partenaire.

Par conséquent, les CFF ont reconnu l’erreur et ont offert une compensation au couple. De son côté, l’entreprise du téléphérique a évoqué un dysfonctionnement dans la lecture du billet. Pour se rattraper, elle s’est excusée et a proposé un remboursement.

Malgré leur mésaventure, les Français ont promis de revenir en vacances en Suisse.