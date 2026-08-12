Le Tribunal fédéral a décidé de biffer plusieurs dispositions de la loi sur la police bernoise relatives à la recherche automatisée de véhicules. Il a toutefois déclaré irrecevable les griefs contre le fait d'imposer la vidéosurveillance aux communes.

Après plus de trois heures de délibérations, les juges fédéraux ont décidé d'invalider la possibilité pour la police bernoise de conserver certaines données résultant de la recherche automatisée.

Ainsi, les données recueillies qui n'ont donné lieu à aucune correspondance dans la base de données (les «no-hits» en bon français) ne pourront pas être conservées. Il ne sera pas non plus possible à la police d'établir une photographie des occupants du véhicule.

Enfin, la «lex Reitschule» comme l'ont appelée les juges fédéraux eux-mêmes, est validée. Pour mémoire, on peut imposer aux communes bernoises le principe d'une vidéosurveillance. Les recourants ne pouvaient pas contester ce point, car seules les communes sont concernées par cette disposition.