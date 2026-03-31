  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Santé Record de dons de cellules souches du sang en 2025

ATS

31.3.2026 - 09:02

Avec 105 prélèvements, un nouveau record de dons de cellules souches du sang a été atteint l'année dernière en Suisse, annonce mardi Transfusion CRS Suisse. La demande est restée élevée et plus de 11'000 nouveaux donneurs se sont inscrits.

Plus de 11'000 nouveaux donneurs et donneuses ont rejoint le Registre suisse de Transfusion CRS Suisse en 2025 (archive).
Plus de 11'000 nouveaux donneurs et donneuses ont rejoint le Registre suisse de Transfusion CRS Suisse en 2025 (archive).
ATS

Keystone-SDA

31.03.2026, 09:02

31.03.2026, 09:13

Au total, 199'783 personnes figuraient dans le registre suisse à la fin de l'année, cela correspond à une augmentation de 4,7%. La hausse est particulièrement marquée chez les jeunes: 27% des nouveaux inscrits avaient moins de 30 ans (25% en 2024).

L'approvisionnement en sang est resté globalement stable, même si des pénuries régionales ont été observées en été et vers la fin de l'année, notamment pour le groupe sanguin 0 négatif. Les besoins en globules rouges ont diminué de 1,6%, tandis que ceux des concentrés de plaquettes ont augmenté de 3,9%, par rapport à 2024.

La sécurité des dons de sang est restée à un niveau élevé. Deux ans après l’introduction de critères de don uniformes, indépendamment de l’orientation sexuelle, aucun risque accru d’infection n’a été constaté. Des adaptations des règles d’exclusion concernant la variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob permettent en outre, depuis février 2026, à davantage de personnes de donner leur sang.

Les plus lus

Accusations choc: le vin valaisan à nouveau sous tension
L'Iran poursuit ses frappes malgré les menaces de Trump
Fribourg-Gottéron se fait peur à Rapperswil mais reste en vie
L'Italie face à sa malédiction et des Bosniens piqués au vif
Céline Dion annonce son retour sur scène avec dix concerts
Le cerveau cuit par l'IA ou quand l'IA submerge l'humain