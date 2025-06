Le second tour de l'élection du Conseil administratif de Vernier n'est pas annulé. La Chambre constitutionnelle de la Cour de justice de Genève a rejeté les deux recours contre la constatation des résultats.

La Chambre constitutionnelle n'a pas constaté d'irrégularités spécifiques pour ce scrutin, a-t-elle annoncé mercredi. Elle a rejeté lundi les différents griefs soulevés par les recourants. Comme un recours auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de ces décisions est possible dans les 30 jours, le Conseil d'Etat ne peut toujours pas valider cette élection.

Au vu de cette situation, la seconde plus grande ville du canton est gérée depuis lundi, un jour après le début de la nouvelle législature, par trois administrateurs provisoires. Chargé de la surveillance des communes, le Conseil d'Etat a nommé vendredi les conseillers administratifs sortants Gian-Reto Agramunt (PLR), Mathias Buschbeck (les Vert.e.s) et Martin Staub (PS), qui ont été réélus le 13 avril.

Irrégularités

Vaincu au second tour, le MCG Thierry Cerutti avait immédiatement annoncé le dépôt d'une dénonciation pénale. Selon lui les trois sortants avaient fait campagne en utilisant des deniers publics.

Le mouvement Libertés et justice sociale (LJS) et son candidat malheureux Djawed Sangdel ainsi que deux autres électeurs avaient aussi recouru pour violation des droits politiques. Ils estimaient que la publication d'articles mettant en cause leur probité 48 heures avant ce second tour avait porté atteinte à la libre formation de l'opinion des électeurs.

LJS a remporté six sièges lors de l'élection du Conseil municipal verniolan, le 23 mars. Mais deux recours ont été déposés contre ce scrutin après la découverte d'anomalies statistiques par la Tribune de Genève. Ces irrégularités ont été confirmées par le Ministère public sur la base d'une analyse graphologique. Ces recours seront tranchés dans les semaines à venir, a précisé mercredi la Chambre constitutionnelle.