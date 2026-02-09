Le Tribunal administratif fédéral rejette un recours de la commune de Rougemont (VD) qui s'opposait à la construction d'un local technique par le chemin de fer Montreux-Oberland-Bernois. L'intérêt public à la modernisation des installations de sécurité l'emporte sur l'atteinte faible au site.

La construction du nouveau local technique s'inscrit dans le cadre de la modernisation des installations de sécurité ferroviaires et de la gare de Rougemont (VD). (archives) ATS

Keystone-SDA ATS

Le projet porte sur la construction d'un cube de béton semi-enterré dans le talus de la voie de chemin de fer. Mesurant 14,5 mètres de longueur, 5 de profondeur et 4,5 de hauteur, il doit accueillir les nouvelles installations de sécurité remplaçant celles datant d'une cinquantaine d'années qui se trouvent aujourd'hui dans la gare. Le coût est estimé à 6,8 millions de francs.

La commune de Rougement, qui est inscrite à l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale (ISOS), s'est opposée à cette construction. Elle la juge très inesthétique et pas intégrée à son environnement. Elle a proposé une variante architecturale comportant un avant-toit, similaire aux toilettes publiques situées à proximité.

«Atteinte légère»

Après avoir requis l'avis du canton et de l'Office fédéral de la culture (OFC), qui a jugé «légère l'atteinte aux objectifs de sauvegarde de l'ISOS», l'Office fédéral des transports (OFT) a écarté l'opposition de la commune et approuvé le projet.

Dans un arrêt publié lundi, le Tribunal administratif fédéral rejette le recours de Rougemont. En substance, il estime que l'intérêt à la mise en conformité des installations avec les standards actuels de sécurité ferroviaire doit l'emporter.

La construction d'un bâtiment d'aspect plus traditionnel est aussi écartée. L'OFC lui-même n'y est pas favorable et les juges de Saint-Gall soulignent que la vocation du local impose une construction robuste. En outre, il doit être identifiable comme une infrastructure technique et non comme un édifice public.

La décision du Tribunal administratif fédéral n'est pas définitive et peut être attaquée devant le Tribunal fédéral. (arrêt A-4121/2025 du 30 janvier 2026)