  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Transports ferroviaires Recours rejeté contre un local technique du MOB à Rougemont

ATS

9.2.2026 - 11:49

Le Tribunal administratif fédéral rejette un recours de la commune de Rougemont (VD) qui s'opposait à la construction d'un local technique par le chemin de fer Montreux-Oberland-Bernois. L'intérêt public à la modernisation des installations de sécurité l'emporte sur l'atteinte faible au site.

La construction du nouveau local technique s'inscrit dans le cadre de la modernisation des installations de sécurité ferroviaires et de la gare de Rougemont (VD). (archives)
La construction du nouveau local technique s'inscrit dans le cadre de la modernisation des installations de sécurité ferroviaires et de la gare de Rougemont (VD). (archives)
ATS

Keystone-SDA

09.02.2026, 11:49

Le projet porte sur la construction d'un cube de béton semi-enterré dans le talus de la voie de chemin de fer. Mesurant 14,5 mètres de longueur, 5 de profondeur et 4,5 de hauteur, il doit accueillir les nouvelles installations de sécurité remplaçant celles datant d'une cinquantaine d'années qui se trouvent aujourd'hui dans la gare. Le coût est estimé à 6,8 millions de francs.

La commune de Rougement, qui est inscrite à l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale (ISOS), s'est opposée à cette construction. Elle la juge très inesthétique et pas intégrée à son environnement. Elle a proposé une variante architecturale comportant un avant-toit, similaire aux toilettes publiques situées à proximité.

Transports. Les CFF ont été «plus ponctuels que jamais» en 2025

TransportsLes CFF ont été «plus ponctuels que jamais» en 2025

«Atteinte légère»

Après avoir requis l'avis du canton et de l'Office fédéral de la culture (OFC), qui a jugé «légère l'atteinte aux objectifs de sauvegarde de l'ISOS», l'Office fédéral des transports (OFT) a écarté l'opposition de la commune et approuvé le projet.

Dans un arrêt publié lundi, le Tribunal administratif fédéral rejette le recours de Rougemont. En substance, il estime que l'intérêt à la mise en conformité des installations avec les standards actuels de sécurité ferroviaire doit l'emporter.

La construction d'un bâtiment d'aspect plus traditionnel est aussi écartée. L'OFC lui-même n'y est pas favorable et les juges de Saint-Gall soulignent que la vocation du local impose une construction robuste. En outre, il doit être identifiable comme une infrastructure technique et non comme un édifice public.

La décision du Tribunal administratif fédéral n'est pas définitive et peut être attaquée devant le Tribunal fédéral. (arrêt A-4121/2025 du 30 janvier 2026)

Les plus lus

Démonstration suisse ! Von Allmen/Nef en or, l'argent pour Odermatt/Meillard
Renversante, Mathilde Gremaud décroche l’or et écrit l’histoire !
«Des innocents ont été tués, et ça suffit» - Un athlète américain voit rouge
«De nombreuses défaillances» : l’ancien chargé de sécurité de la commune auditionné
La reconversion d’une fausse médecin esthétique
William et Kate «profondément préoccupés»