La cohésion nationale s'effrite globalement mais reste vivace dans la vie quotidienne. C'est le sentiment qu'en donnent les personnes interrogées dans le 2e baromètre «Cohésion en Suisse». Pour ces dernières, la démocratie directe est le meilleur moyen d'éviter cette évolution.

Une partie de jass au bistrot du village - entre autres- participe à renforcer la cohésion nationale. Keystone

Keystone-SDA ATS

Les multiples crises, conflits et guerres extérieurs ne contribuent pas à la cohésion interne de la Suisse, mais plutôt à la division sociale, montre le baromètre réalisé par l'institut de sondage Sotomo et publié mercredi. Par rapport à l’édition 2025, la cohésion perçue s’est affaiblie entre presque tous les groupes étudiés, ajoute Sotomo dans l'introduction de son étude.

Et de préciser qu'une dérive accrue est surtout perçue entre la gauche et la droite politiques ainsi qu’entre les riches et les pauvres. La cohésion entre les régions linguistiques est également considérée de manière de plus en plus critique par la population, en particulier par les minorités linguistiques, écrit Sotomo.

Alors que la cohésion est globalement mise à mal, les gens vivent cependant une forte solidarité dans leur quartier, nuance le baromètre 2026. La présente étude montre que la cohésion en Suisse est surtout intacte là où les gens se rencontrent et échangent personnellement.

Lieux de rencontres

Ainsi en jouant au jass dans le bistrot du village, lors d’une fête entre voisins, la cohésion se renforce, écrit en commentant le baromètre auquel son entreprise contribue, le CEO de Feldschlösschen Thomas Amstutz. Ce dernier s'inquiète cependant que, dans les zones rurales, les lieux de rencontre se font de plus en plus rares.

Et le baromètre de préciser l'importance des lieux de rencontre et des activités communes (sport, repas ou verre pris en commun) pour renforcer le sentiment d’appartenance: C'est d’autant plus vrai que les personnes interrogées relèvent le recul des lieux institutionnels d’échange. Cela vaut pour le système de milice ainsi que pour le service militaire et civil et les communautés religieuses, précise Sotomo.

Les résultats de l'enquête montrent en outre que, contrairement à l’image de personnes qui ne vivent plus que dans des bulles informationnelles et des chambres d’écho réglés par des algorithmes, il apparaît clairement qu’en Suisse, de nombreuses amitiés sont entretenues au-delà du propre camp politique. Les divergences d’opinions au sein du cercle d’amis sont considérées comme positives et conduisent rarement à une rupture de l’amitié, lit-on dans l'introduction du baromètre 2026.

Démocratie directe

Du point de vue de la population, la démocratie directe reste un élément central de la cohésion en Suisse. La participation politique directe favorise l’identification et l’intégration. La population suisse considère que sa participation aux votations et aux élections est sa contribution la plus importante à la cohésion sociale.

L’institut de recherche Sotomo a interrogé 2495 personnes âgées de 18 ans et plus entre le 24 octobre et le 3 novembre 2025. Les résultats sont représentatifs de la population suisse intégrée sur le plan linguistique, précise-t-il.