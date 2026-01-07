  1. Clients Privés
Alliance Référendum lancé contre l'assouplissement de la loi sur le matériel de guerre

ATS

7.1.2026 - 11:00

Le peuple suisse devra se prononcer sur l'assouplissement de la loi sur le matériel de guerre, validée par le Parlement le mois passé. Une alliance, composée notamment du PS, des Vert-e-s, du PEV et d'organisations non gouvernementales, a lancé mercredi un référendum.

La gauche, ici les conseillers nationaux socialistes Jean Tschopp (VD) et Pierre-Alain Fridez (JU), est montée au créneau lors des débats au Parlement sur la loi sur le matériel de guerre (archives).
ATS

Keystone-SDA

07.01.2026, 11:00

07.01.2026, 12:00

Le projet vise à faciliter non seulement l'exportation mais aussi la réexportation de matériel de guerre. Dans un communiqué, l'alliance craint que des armes suisses ne se retrouvent dans des guerres civiles.

Elle cite les Etats-Unis, qui viennent d'attaquer le Venezuela, et qui pourraient, avec l'assouplissement légal, recevoir du matériel de guerre helvétique même en cas de guerre. Les parties belligérantes au Soudan, en proie à une guerre civile, pourraient aussi indirectement être équipées d'armes suisses, mais pas l'Ukraine, pourtant attaquée en violation du droit international, critiquent les référendaires.

En vertu de sa tradition humanitaire, «la Suisse a bien mieux à exporter que des armes». Ils disent pouvoir récolter les 50'000 signatures nécessaires d'ici la mi-avril.

