Actu et dicton du jour Relation amoureuse cachée : l’ex-directeur général de Nestlé aurait menti !

ATS

3.9.2025 - 07:55

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Flash météo Suisse

Flash météo Suisse

Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil!

03.09.2025

Keystone-SDA

03.09.2025, 07:55

03.09.2025, 08:16

Les points forts du jour

EBOULEMENT : La feuille de route du canton du Valais et de la commune de Blatten pour reconstruire le village valaisan détruit le 28 mai par un éboulement est présentée mercredi soir à la population. La presse n'a pas été conviée à la séance d'information, afin que chaque personne puisse s'exprimer librement. Trois conseillers d'Etat valaisans seront présents: Franziska Biner, Christophe Darbellay et Franz Ruppen. Cette feuille de route réunit les principaux thèmes à traiter, fixe un plan d'action et propose une gouvernance. Elle aborde aussi les questions de financement et les adaptations légales nécessaires pour accélérer le processus.

Danger 8 sur 10. Blatten: comme un volcan invisible, la montagne n’a pas dit son dernier mot

Danger 8 sur 10Blatten: comme un volcan invisible, la montagne n’a pas dit son dernier mot

JUSTICE : Une plainte de deux habitants de l'île indonésienne de Pari contre le cimentier suisse Holcim occupe mercredi la justice zougoise. La cour civile de première instance du canton doit se prononcer sur sa propre compétence à traiter le cas. La partie plaignante exige une indemnisation pour les dégâts environnementaux liés au réchauffement climatique.

FOOTBALL : Le footballeur suisse Breel Embolo comparaît mercredi devant la cour d'appel de Bâle-Ville à propos de menaces proférées lors d'une sortie nocturne en 2018. Le Bâlois avait été condamné en première instance en juin 2023 à une peine pécuniaire avec sursis. Il avait fait appel contre le jugement.

Mercato. Breel Embolo quitte le Rocher pour la Bretagne

MercatoBreel Embolo quitte le Rocher pour la Bretagne

Vu dans la presse

ALIMENTATION : L'ex-directeur général de Nestlé Laurent Freixe, licencié lundi avec effet immédiat, a menti à deux reprises au conseil d'administration du groupe vaudois, affirmant qu'il n'entretenait pas une liaison avec une collaboratrice placée sous son autorité directe, indiquent mercredi 24 Heures et la Tribune de Genève, citant des sources proches de l'entreprise. Après une multiplication des alertes internes, le conseil d'administration a mandaté le cabinet d'avocats Bär & Karrer pour mener une enquête, qui a permis de découvrir des éléments prouvant que Laurent Freixe mentait. Aucune indemnité de départ n'est prévue pour l'ancien directeur, précisent les journaux. Quant à la collaboratrice concernée, son sort reste flou, ajoutent-ils, mais elle ne travaillerait plus pour Nestlé.

Suite à une enquête. Relation amoureuse cachée : le CEO de Nestlé évincé

Suite à une enquêteRelation amoureuse cachée : le CEO de Nestlé évincé

CONSOMMATION : L'association Swissness Enforcement, chargée de lutter contre l'utilisation abusive des indications de provenance suisses à l'étranger, est intervenue auprès des autorités chinoises de la concurrence au sujet du fabricant de chaussures On, qui appose la croix suisse sur ses chaussures vendues à l'étranger, relate mercredi le journal Blick. Un représentant légal a été chargé de clarifier auprès des autorités chinoises «dans quelles conditions l'utilisation de la croix suisse sur des produits d'origine non suisse est autorisée en vertu du droit chinois». L'entreprise On souhaite obtenir une clarification par les tribunaux suisses. L'affaire est remontée jusqu'au Conseil fédéral, dont trois membres suivent le dossier. Des discussions sont prévues entre Swissness Enforcement et On ce mercredi.

CRIMINALITÉ : Des clients de l'assureur maladie Assura ont été victimes d'une tentative d'hameçonnage (phishing), rapporte mercredi Le Nouvelliste et ArcInfo. Certains assurés ont reçu un e-mail leur demandant d'envoyer leurs coordonnées personnelles et bancaires, afin de recevoir un remboursement. L'assureur maladie basé à Pully (VD) a identifié l'arnaque lundi et en a informé immédiatement sa clientèle via tous les canaux possibles. Il a également déposé une plainte auprès de la police cantonale vaudoise.

«Je sais que c'est mal». Les arnaques en ligne, l'Eldorado des ados ghanéens

«Je sais que c'est mal»Les arnaques en ligne, l'Eldorado des ados ghanéens

Anniversaires et jubilés

- Il y a 30 ans (1995) : l'entrepreneur irano-américain Pierre Omidyar fonde l'entreprise AuctionWeb, précurseur du site eBay.

- Il y a 280 ans (1745) : naissance de l'écrivain et philosophe bernois Charles-Victor de Bonstetten, familier de Voltaire, Rousseau et Mme de Staël. Il est décédé en 1832.

Le dicton du jour

«Pluie de Saint-Grégoire, autant de vin en plus à boire».

