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Suisse – Pologne Relations «de très bonne qualité» entre Berne et Varsovie

ATS

27.5.2026 - 19:03

Le Conseil fédéral in corpore a reçu mercredi à Berne le président polonais Karol Nawrocki. Ce dernier et son homologue Guy Parmelin ont salué les «relations de très bonne qualité» entre les deux pays, notamment dans les domaines scientifique et économique.

Le Conseil fédéra a reçu mercredi à Berne le président polonais Karol Nawrocki.
Le Conseil fédéra a reçu mercredi à Berne le président polonais Karol Nawrocki.
sda

Keystone-SDA

27.05.2026, 19:03

«Les relations entre la Pologne et la Suisse sont de très bonne qualité», a déclaré M. Nawrocki mercredi lors d'une conférence de presse après la cérémonie officielle sur la Place fédérale. La coopération entre les deux pays n'a «jamais été aussi bonne», a ajouté M. Parmelin.

Les discussions avec le président polonais Karol Nawrocki ont notamment porté sur les relations économiques entre Berne et Varsovie.

La Pologne est le principal partenaire commercial de la Suisse en Europe centrale. En 2025, le volume des échanges commerciaux a atteint près de 6,5 milliards de francs.

Varsovie reçoit la plus grande part du «second milliard de cohésion» de la Suisse, soit quelque 320 millions de francs. Ce montant soutient les villes polonaises moyennes ainsi que des projets dans les secteurs de la recherche et de l'innovation.

«Les deux parties en tirent profit. En effet, lorsqu'une ville polonaise améliore ses infrastructures, c'est toute l'économie de la région qui en profite, et donc les nombreuses entreprises suisses», a souligné M. Parmelin. «C'est avec une grande admiration que j'ai constaté que le président de la Confédération avait énuméré les villes polonaises qui bénéficient de cette aide», a relevé M. Nawrocki.

«Cultiver les échanges»

La délégation suisse a également présenté les prochaines étapes en lien avec le paquet d’accords visant la stabilisation et le développement des relations Suisse-UE (Bilatérales III).

Devant les médias, Guy Parmelin a souligné l'importance de «cultiver les échanges entre la Polonge et la Suisse», étant donné «l'époque extrêmement exigeante».

Les discussions continueront jeudi, lors du deuxième jour de la visite d'Etat du président polonais. Lui et son homologue suisse se rendront dans le canton de Vaud. Ils visiteront des institutions consacrées à la formation et à l’innovation, ou à l’histoire commune de la Suisse et de la Pologne.

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