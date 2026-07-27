blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichés dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Actu et dicton du jour Remue-ménage à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité aux frontières

Les points forts du jour

BLANCHIMENT : Le Tribunal pénal fédéral (TPF) rend son verdict lundi dans le procès pour blanchiment d'argent lié à Gulnara Karimova, fille de l'ancien président ouzbek Islam Karimov.

TECHNOLOGIE : Coup d'envoi lundi à Los Angeles d'un procès très attendu visant Meta, TikTok et Snapchat.

Vu dans la presse

DOUANES : L'Office fédéral de la douane et de la sécurité aux frontières (OFDF) prévoit de supprimer 25 postes de cadres, indiquent lundi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt. Cette mesure va s'accompagner d'une réduction du nombre de régions et de bureaux de douane.

Les 23 «niveaux locaux» actuels seront regroupés en 16 bureaux de douane. Les six «niveaux régionaux» seront ramenés à quatre «régions». L'OFDF va ainsi revenir à la situation qui prévalait avant la restructuration menée par son ancien directeur Christian Bock. L'OFDF déclare dans les journaux «s'efforcer de trouver une solution interne pour toutes les personnes concernées».

ÉNERGIE : La construction d'une nouvelle centrale nucléaire en Suisse ferait perdre jusqu'à un milliard d'euros par an au secteur hydroélectrique suisse, affirme une étude de la HES-SO Valais, relayée par Le Nouvelliste de lundi. L'analyse relève que de nouvelles centrales atomiques ne pouvant être construites sans soutien public, l'énergie subventionnée fera baisser les prix de revente des autres types de productions électriques.

Interrogé, le producteur d'électricité suisse Alpiq critique la méthodologie de l'étude, mais précise que ses propres analyses, menées par deux équipes indépendantes, concluent qu'une production nucléaire supplémentaire a effectivement un impact sur la rentabilité de l'hydraulique. Il est cependant nettement plus modéré que ce qu'indique l'étude de la HES-SO, ajoute Alpiq.

SANTÉ : Le Centre hospitalier Bienne dresse un bilan intermédiaire positif du projet-pilote lancé en 2025 visant à développer les traitements ambulatoires, écrivent lundi la Berner Zeitung et le Bund. Le projet prévoit de transférer progressivement du stationnaire à l'ambulatoire 30 types d'interventions chirurgicales.

La Confédération en impose 18. 96% des patients interrogés par l'hôpital biennois et ayant opté pour un traitement ambulatoire se sont déclarés satisfaits ou très satisfaits. Les complications telles que les douleurs ou les hémorragies secondaires ont été rares.

IA : Après une mise à jour importante vendredi, le modèle de langage suisse Apertus peut désormais analyser images et sons, constate lundi Le Temps. Mais l'utiliser comme un moteur de recherche reste toujours périlleux, note le journal. «Apertus est un modèle et non un produit grand public finalisé.

Il s'agit d'une brique technologique, comparable au noyau Linux», explique Imanol Schlag, chercheur au sein de l'AI Center de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ), à l'origine du projet avec l'EPFL et le Centre suisse de calcul scientifique (CSCS). L'objectif est d'offrir une alternative entièrement transparente aux produits commerciaux «sur laquelle les entreprises, les administrations et les chercheurs peuvent construire de manière fiable», ajoute-t-il.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 30 ans (1996) : un attentat fait deux morts et 111 blessés à dans un parc d'Atlanta pendant les jeux Olympiques d'été. Son auteur sera condamné en 2005 à plusieurs peines de prison à perpétuité.

- Il y a 75 ans (1951) : première édition du concours Miss Monde. La Suédoise Kiki Håkansson remporte le titre à Londres face à 25 autres candidates.

Le dicton du jour

«Les Sept Dormants redressent le temps».