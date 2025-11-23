  1. Clients Privés
«Il reste encore du travail» Rencontre «productive» entre Washington et Kiev à Genève

ATS

23.11.2025 - 18:09

La rencontre entre les Etats-Unis et l'Ukraine dimanche à Genève est «productive», ont estimé devant la presse le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio et le chef de l'administration présidentielle ukrainienne Andreï Yermak.

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio (à droite) et le chef de l'administration présidentielle ukrainienne Andreï Yermak ont tous deux estimé que la rencontre entre les deux délégations est productive.
ATS

Keystone-SDA

23.11.2025, 18:16

«Nous avons fait de bons progrès», a relevé M. Rubio. Et d'estimer que la rencontre est probablement «la plus productive et significative depuis le début de ce processus».

Il reste encore du travail à faire, a-t-il toutefois averti. Et de préciser que des ajustements point par point sur le plan de Donald Trump sont en cours de discussion.

M. Yermak a aussi qualifié la rencontre de «très productive». «Nous allons continuer à travailler dans les prochains jours», a-t-il ajouté, en notant que «le dernier mot reviendra à nos dirigeants».

Les discussions se poursuivent.

