Rencontre sensible : le patron de Rolex passe plusieurs heures avec Trump

Les points forts du jour

PFAS : Le Conseil national se penche mardi sur les risques que présentent les PFAS, ces polluants chimiques éternels, pour l'environnement. Pas moins de huit interventions ont été déposées par pratiquement tous les partis pour mieux réguler ces substances. L'une d'entre elles, soutenue par le Conseil fédéral, propose de fixer des valeurs limites pour les PFAS, tout en tenant compte de la production agricole. Le débat s'annonce houleux.

ENERGIE : Le National se prononce à nouveau mardi sur le droit de recours des organisations environnementales contre les seize projets de centrales hydroélectriques avalisés dans les urnes. Le Conseil des Etats a exclu tout droit de recours, refusant le compromis du National, à savoir que les recours ne doivent être possibles que s'ils sont déposés conjointement par trois organisations. La Chambre du peuple pourrait cette fois se rallier à celle des cantons, au vu du vote serré en commission préparatoire. Elle devrait en outre plier sur d'autres points, concernant l'octroi des concessions ou les mesures de compensation pour protéger la biodiversité et le paysage.

POSTE : La révision en cours de l'ordonnance sur la Poste soulève des critiques. Le Conseil national se penche mardi sur une motion de commission qui veut s'assurer que la distribution des envois postaux à domicile reste garantie dans toutes les maisons habitées à l'année en Suisse. La distribution ne doit pas être limitée aux zones comprenant au moins cinq maisons par hectare ou à un délai de distribution maximal de deux minutes, comme le prévoit le projet de révision d'ordonnance.

ENERGIE : La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) doit communiquer mardi sur les tarifs pour 2026. Les prix devraient baisser, selon une enquête menée par l'Association des entreprises électriques suisses. «Une tendance à la baisse des prix se dessine», avait également déclaré le directeur de l'Elcom en mai. Les prix avaient déjà baissé de 10% en moyenne en 2025.

JUSTICE : Le procès de deux importateurs automobiles et d'un fonctionnaire de l'Office fédéral des routes (OFROU) débute mardi devant le Tribunal pénal fédéral à Bellinzone. Les trois accusés ont éludé la taxe sur le CO2 pour un montant de 9 millions de francs entre 2014 et 2017. Le Ministère public de la Confédération reproche aux deux importateurs de s'être entendu avec un complice à l'OFROU afin de saisir des données inexactes dans les systèmes informatiques de la Confédération. La fraude porte sur 2234 véhicules.

ARMEE : Après le Conseil des Etats, le National se penche mardi sur des modifications de la loi sur l'armée visant à rendre cette dernière plus flexible pour répondre aux besoins des militaires. Alors que les sénateurs ont biffé la disposition gouvernementale prévoyant que les écoles de recrues puissent être plus courtes que 18 semaines en fonction des besoins de l'instruction, les députés devraient eux suivre le Conseil fédéral. Le National se prononcera aussi sur un relèvement de l'âge de 25 à 30 ans pour accomplir l'école de recrues. Il se penchera encore sur les effectifs de l'armée ou sur les conditions entourant les affaires compensatoires.

HOCKEY SUR GLACE : Le championnat de Suisse reprend ses droits mardi soir dès 19h45, un peu plus de quatre mois après le deuxième sacre consécutif des Zurich Lions. La formation entraînée par Marco Bayer, également sacrée en Champions League la saison passée, sera une nouvelle fois l'équipe à battre. Le «Z» accueille Bienne lors de cette 1re journée de National League alors que Lausanne, sa victime lors des deux dernières finales de play-off, se déplace à Davos dans le même temps. Un premier derby romand figure au menu mardi, l'ambitieux Genève-Servette recevant Ajoie aux Vernets. Fribourg-Gottéron, qui rêve toujours de conquérir enfin un premier titre, reçoit pour sa part Lugano.

Vu dans la presse

LA POSTE : La Poste prévoit la suppression de 200 emplois liés à l'IT en Suisse. Cela devrait se faire sans licenciements, écrivent les titres alémaniques de Tamedia en se référant à une information interne. Parallèlement, la Poste souhaite créer 200 postes spécialisés sur son site IT au Portugal. Elle prévoit en outre de renoncer à publier en premier lieu de nouvelles offres d’emploi dans le domaine de l'IT en Suisse. Avec environ 1500 spécialistes dans ce domaine, la Poste compte parmi les plus grands employeurs IT du pays. La Suisse va toutefois rester le principal site IT du géant jaune. Une porte-parole de la Poste a justifié ces mesures en expliquant que c’était la seule façon d’assurer le savoir-faire nécessaire et de maintenir la compétitivité de l’entreprise face à la pression croissante sur les coûts.

ASILE : Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a annoncé, vendredi sur le réseau social X, la date de fermeture du Centre d’asile spécifique des Cernets, aux Verrières (NE), relate Arcinfo. Ce centre, unique en Suisse, était destiné aux requérants récalcitrants. Il fermera à la fin novembre. Cette décision fait suite à la dénonciation par la Commune, en mai, de la convention qui la liait au Canton et à la Confédération. Le SEM avait annoncé, en juin, la fermeture «dans un avenir proche». Président de commune, Daniel Galster a déclaré au quotidien neuchâtelois prendre acte avec satisfaction de cette décision. Le centre était en service depuis décembre 2018. A début mai, le taux d'occupation du centre était de cinq à sept personnes.

POLICE : La police n’a désormais plus le droit d’indiquer la couleur de peau d’une personne recherchée. Depuis vendredi, il n’est plus possible de saisir une telle information dans le système national de recherches Ripol, rapporte le Blick. L’Office fédéral de la police en a informé les corps de police. Une plainte étrangère a, selon le tabloïd, poussé la Confédération à prendre cette décision. La couleur de peau est considérée comme une caractéristique perçue de manière subjective et donc non définissable explicitement. Moins d’un pour cent des signalements dans Ripol contenaient jusqu’ici une mention sur la couleur de peau, selon la Confédération.

COMMERCE : Le président américain Donald Trump a assisté à la finale de l’US Open à l’invitation du groupe horloger Rolex. Le directeur général de Rolex, Jean-Frédéric Dufour, a ainsi passé plusieurs heures avec le président des États-Unis, rapportent les titres CH Media. Plusieurs médias internationaux ont également couvert l’événement. Cette rencontre est considérée comme sensible, car les montres sont soumises à un droit de douane de 39 % à l’importation aux États-Unis. Les consommateurs américains devraient bientôt en ressentir les effets. La Maison-Blanche a refusé de commenter les raisons pour lesquelles le président avait accepté l’invitation.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 25 ans (2000) : Trois membres du groupuscule néonazi allemand NSU tuent un fleuriste turc de 38 ans à Nuremberg. C'est le premier meurtre d'une série qui fera dix victimes (neuf migrants et une policière).

- Il y a 50 ans (1975) : Naissance du chanteur de jazz canadien Michael Bublé ("It's Time», «Call Me Irresponsible").

- Il y a 65 ans (1960) : Naissance de l'acteur britannique Hugh Grant ("Quatre mariages et un enterrement», «Coup de foudre à Notting Hill», «Love Actually").

Le dicton du jour

Septembre emporte les ponts,Ou tarit les fontaines