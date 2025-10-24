  1. Clients Privés
Diplomatie Pas de sommet Trump-Kim au programme de la visite en Asie

ATS

24.10.2025 - 21:58

Une rencontre entre Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un n'est «pas au programme» de la tournée en Asie du président américain, qui doit notamment se rendre en Corée du Sud. C'est ce qu'a déclaré vendredi un responsable américain.

Il faudra attendre avant de revoir une rencontre entre Donald Trump (à gauche) et Kim Jong (à droite), ici en 2019 dans la zone démilitarisée de Panmunjom (archives).
ATS

24.10.2025, 21:58

«Le président, bien sûr, a exprimé sa volonté de rencontrer Kim dans un avenir proche. Cela ne figure pas au programme de ce voyage», a affirmé ce responsable à des journalistes sous le couvert de l'anonymat.

