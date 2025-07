«Rendez-moi ma Suisse» - Le surtourisme provoque l’anarchie dans les Alpes

La Suisse lutte contre le tourisme de masse. De plus en plus de touristes sont attirés par des aventures en montagne. Une tendance qui ne réjouit guère les lecteurs de blue News.

En Suisse, depuis la pandémie de coronavirus, la randonnée connaît un boom qu'elle n'avait plus connu depuis longtemps. Les médias sociaux, en particulier, jouent un rôle important.

Aucun chemin ne semble trop long ou trop escarpé pour les randonneurs qui veulent absolument prendre la photo parfaite afin de la publier sur leur compte Instagram. Un comportement qui rend furieux certains alpagistes.

Dans les régions de montagne, le nombre de touristes ne cesse d'augmenter. Sur l'alpage uranais du Seewlialp, ces derniers font du camping sauvage au bord du lac. Les exploitants parlent de «150 à 170 personnes» en un seul week-end.

En Appenzell, un groupe de Hollandais campant au bord du Fählensee a récemment fait les gros titres. L'exploitant de l'alpage exige désormais une taxe pour s’octroyer le droit de camper sur ses terres.

Bientôt des interdictions ?

Le sujet préoccupe également les lecteurs de blue News. «La Suisse n'est pas un musée en plein air avec des passes pour le vélo, le camping, le bruit et la gratuité pour tout le monde. Rendez-moi ma Suisse», écrit «d-zingg».

«Nous voulons partir en week-end à la montagne pour échapper au bruit qui dure jusque tard dans la nuit, et maintenant je lis que c'est déjà courant dans ces régions aussi. J'ai les cheveux qui se dressent sur la tête», grimace, de son côté, «Emil».

«Le surtourisme devient un véritable problème. Malheureusement, les principes comme la décence et le respect se font de plus en plus rare», écrit «Realist1970», tandis que «Flaupliki76» est convaincu que «des interdictions vont être prononcées très bientôt dans la mesure où la considération et le respect sont tout simplement devenus des mots étrangers».

«Ai-am» abonde : «Très bientôt, on dira que les touristes doivent rentrer chez eux. Les dommages en partie irréversibles qu'ils causent sont bien plus graves que le peu d'argent qu’il faut gagner aux locaux».

En revanche, «19DavidD78» se montre plus indulgent : «Il est compréhensible que de plus en plus de gens se tournent vers la montagne puisque le camping sauvage est interdit presque partout en Suisse. Le séjour dans la nature, que ce soit pour se reposer ou pour des échanges sociaux, est d'une grande importance pour de nombreuses personnes».

Touristes critiqués

«En tant que citoyen suisse, je suis fier de la beauté de mon pays et je veux en profiter. J'habite ici, je paie des impôts et je travaille. J'ai donc le droit de dormir dehors, tant que je me comporte de manière respectueuse», s’agace «Olli».

«Franko» est quant à lui partagé : «D'une part, le tourisme fait entrer de l'argent dans les caisses, mais d'autre part, un tourisme trop important nuit à la nature. Surtout lorsque certains touristes ne se soucient pas de l'environnement et laissent simplement leurs déchets là où ils campent de manière sauvage».

Avant de conclure : «C'est clairement dû au comportement de ces touristes qui ne se soucient que de leur 'expérience de la nature' et qui se moquent de tout le reste».