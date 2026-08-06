Une personne qui a joué en Suisse a décroché le gros lot à l'Eurodreams jeudi soir. Elle gagne une rente mensuelle de 22'222 francs durant 30 ans, pour avoir coché les six bons numéros 3, 18, 22, 24, 26 et 33, ainsi que le numéro spécial «dream» 2.

Proposé en Suisse et dans sept autres pays européens, le jeu Eurodreams offre un gain principal sous forme d'une rente mensuelle de 22'222 francs pour une durée de 30 ans.

Le pactole a été remporté en Suisse, dans l'un des huit pays européens proposant ce jeu, a précisé la Loterie romande dans un communiqué. En Suisse, Eurodreams est exploité par la Loterie romande et par Swisslos côté alémanique.

Le deuxième rang de gain, obtenu avec six numéros gagnants mais sans le numéro «dream», propose une rente mensuelle de 2222 francs durant cinq ans. Le tirage du jeu est effectué les lundis et jeudis soir.

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