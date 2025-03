Des médicaments doivent pouvoir être utilisés en dernier recours pour exécuter des renvois forcés. La commission des institutions politiques du National a donné suite, par 11 voix contre 9 et 5 abstentions, à une initiative parlementaire en ce sens de Benjamin Fischer (UDC/ZH). Sa commission soeur doit encore se prononcer.

certains renvois forcés ne puissent être exécutés parce que les personnes concernées opposent une résistance physique (archives). sda

Keystone-SDA ATS

Une politique d'asile crédible et efficace passe par une exécution systématique des décisions, écrit le Zurichois dans son texte. Il déplore que certains renvois forcés ne puissent être exécutés parce que les personnes concernées opposent une résistance physique. Selon lui, l'usage de sédatifs est l'un des moyens les plus efficaces et les plus simples à mettre en oeuvre.

Actuellement, les médicaments ne peuvent être utilisés que sur indication médicale. Benjamin Fischer demande l'élargissement de cette possibilité, «notamment lorsque la personne risque de constituer un danger pour elle-même ou pour autrui». Les médicaments ne doivent pouvoir être prescrits, remis ou administrés que par des personnes autorisées en vertu de la loi sur les médicaments.

La commission estime que le rapatriement de personnes contre leur gré constitue une situation difficile pour toutes les personnes impliquées, indiquent vendredi les services du Parlement. Elle souhaite donc «examiner les mesures envisageables pour améliorer la situation, dans le respect de la dignité humaine».

«Surenchère» dénoncée

Dans un communiqué, Solidarité sans frontières regrette que la commission cède sur une initiative «inutile et dangereuse». Pour l'organisation, «la Suisse est autoproclamée championne des renvois de requérants d'asile. Aucun pays européen n'est autant efficace. Et pourtant, l'UDC vise la surenchère, poursuivant sa série de propositions répressives et légalement douteuses».

Selon elle, les moyens de contrainte existants et leur usage ne respectent déjà pas systématiquement le principe de proportionnalité. Chaque année, la Commission nationale de prévention de la torture déplore des interventions trop répressives.

«Plutôt que d'encourager de possibles futures dérives, la commission des institutions politiques devrait a minima chercher à encadrer de manière plus rigoureuse la pratique des renvois forcés et surtout faire renoncer à leur application quand ils risquent de violer les droits fondamentaux ou mettre en danger l'intégrité physique des personnes concernées», ajoute Solidarité sans frontières.