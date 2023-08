La culture lausannoise subventionnée génère une valeur ajoutée annuelle de 101 millions dans le canton de Vaud. Ces retombées économiques ressortent d'une étude de l'institut CREA, menée en 2019 auprès de 21 institutions.

La culture lausannoise, comme ici le festival de la Cité, a généré une valeur ajoutée de 101 millions de francs dans le canton de Vaud en 2019 (photo d'illustration). ATS

«Ces résultats démontrent le rôle essentiel de la culture pour l'économie locale, contribuant de manière significative au développement économique de la ville et du canton de Vaud», écrit jeudi la Ville de Lausanne dans un communiqué.

En additionnant les impacts direct, indirect et induit (dépenses des institutions, salaires payés, impôts et dépenses des employés, constructions et transports), l'ensemble des activités des institutions culturelles subventionnées permet de maintenir ou de créer 677 emplois plein-temps, ce qui correspond à 77,3 millions de francs de valeur ajoutée. A ce montant s'ajoutent 23,7 millions de francs supplémentaires générés grâce aux dépenses des spectateurs.

Réponse à un postulat

L'étude du CREA montre ainsi que chaque million de francs octroyé par la capitale vaudoise aux institutions culturelles subventionnées permet de créer ou maintenir 29,3 postes de travail (EPT), tout en générant 3,3 millions de francs de valeur ajoutée brute dans le canton.

Pour la seule ville de Lausanne, chaque million de subventions dégage 2,4 millions de valeur ajoutée brute. «L'impact économique total sur la ville de Lausanne est bien supérieur aux subventions accordées», poursuit le communiqué.

Pour des raisons méthodologiques, le Canton de Vaud a été choisi afin de délimiter le périmètre de cette étude et, en raison de la période difficile générée par la pandémie de coronavirus, l'étude s'est basée sur l'année 2019. Elle répond au postulat du conseiller communal Jacques Pernet (PLR), «La culture – quelles retombées économiques pour la Ville de Lausanne?».

gsi, ats