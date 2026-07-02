La Chaîne suisse de sauvetage au Venezuela a terminé sa mission. Active sur les lieux des séismes depuis vendredi dernier, elle est rentrée en Suisse jeudi. La Confédération poursuit son aide d’urgence et envoie des spécialistes du Corps d’aide humanitaire.

Arrivée au Venezuela vendredi dernier, la Chaîne suisse de sauvetage a terminé sa mission mercredi avant d'atterrir jeudi après-midi à l'aéroport de Zurich (archives).

Les 80 spécialistes, dont 22 militaires, de la Chaîne suisse de sauvetage ont atterri jeudi après-midi à l'aéroport de Zurich. Les secouristes suisses ont travaillé par rotation, jour et nuit, dans la chaleur et l'humidité. Malheureusement, ils n’ont retrouvé que des corps de personnes décédées sous les décombres, écrit le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

La Direction du développement et de la coopération (DDC) du DFAE envoie jeudi soir cinq spécialistes du Corps suisse d'aide humanitaire pour appuyer les autorités au Venezuela. Leur engagement concernera notamment l’accès à l’eau potable et l’assainissement dans les sites qui abritent les nombreux rescapés des séismes. Au total, la DDC consacre 2,5 millions de francs aux besoins des populations affectées.