Les vélos en libre-service devraient faire leur retour ce printemps à Nyon et dans les environs. Région de Nyon a attribué la concession à l'entreprise Voi Technology. L'offre devrait augmenter de 50%, avec 71 stations et 450 vélos désormais tous électriques.

Près de 450 vélos en libre-service seront à disposition (Image symbolique). ATS

Keystone-SDA ATS

Depuis cet été, les Nyonnais ne disposaient plus de vélos en libre-service, conséquence d'un recours juridique. Dans un premier temps, l'association intercommunale avait en effet attribué l'exploitation du réseau à une entreprise américaine, mais le Tribunal cantonal a cassé cette adjudication faute d'appel d'offres.

Région de Nyon a rapidement remis l'ouvrage sur le métier, lançant cet été un appel d'offres public. Mais Publibike, auteur du recours et dont la collaboration avec Région Nyon se terminait à la fin juin, avait retiré ses vélos à la fin de son contrat, laissant la région sans dispositif en libre-service.

Offre la plus avantageuse

Après analyse des offres reçues dans le cadre du marché public, Région de Nyon a adjugé le mandat à l'entreprise Voi qui a remis l'offre la plus avantageuse, explique mercredi un communiqué. L'entreprise scandinave est déjà présente dans plusieurs villes suisses, notamment à Zurich, Berne et Bâle.

Les emplacements dans les 12 communes partenaires du réseau nyonnais seront maintenus. D’autres s'ajouteront pour passer de 49 à 71 stations et d'environ 300 à 450 vélos, désormais tous électriques. Le rééquilibrage des vélos et la gestion de la flotte seront assurés par une entreprise sociale implantée à Nyon et ayant pour mission la réinsertion socio-professionnelle, précise le communiqué.

Regagner les usagers

Dès échéance du délai de recours le 19 décembre 2025, les partenaires pourront finaliser les modalités contractuelles et planifier les prochaines étapes de mise en oeuvre. Région de Nyon espère une mise en service à la fin du premier trimestre, a indiqué l'association à Keystone-ATS.

L'objectif est de développer la mobilité activité dans le district et de poursuivre la bonne dynamique observée ces deux dernières années. Le taux d'utilisation des vélos en libre-service a augmenté de 30% entre 2023 et 2025. L'un des enjeux sera de fidéliser à nouveau des usagers qui ont dû revoir leurs habitudes de déplacement ces derniers mois en raison de la suspension du dispositif en libre-service. Des offres spéciales sont d'ores et déjà prévues.