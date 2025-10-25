  1. Clients Privés
Jusqu’au 29 mars 2026 Retour à l'heure normale dimanche: une heure de plus au lit

ATS

25.10.2025 - 10:00

L'heure d'été prend fin en Suisse le week-end prochain. Dans la nuit de samedi à dimanche à 03h00, les horloges seront ramenées à 02h00, rallongeant la nuit d'une heure. L'heure de l'Europe continentale s'applique désormais jusqu'au 29 mars 2026.

La nuit de samedi à dimanche sera plus longue d'une heure. A 03h00, il sera 02h00, soit le retour à l'heure normale après sept mois d'heure d'été (Archives).
La nuit de samedi à dimanche sera plus longue d'une heure. A 03h00, il sera 02h00, soit le retour à l'heure normale après sept mois d'heure d'été (Archives).
ATS

Keystone-SDA

25.10.2025, 10:00

25.10.2025, 10:12

L'heure de l'Europe continentale donne le rythme en Suisse depuis plus de 125 ans. Selon l'Institut fédéral de métrologie (Metas), le langage populaire se trompe lorsqu'il parle d'heure d'hiver. Il n'y a que l'heure d'été et l'heure normale. Avec l'heure normale, il fait à nouveau nuit plus tôt le soir. Le changement d'heure existe en Suisse depuis 1981.

Le changement s'effectue automatiquement pour la plupart des horloges des gares, des clochers, des écoles ou des feux rouges. C'est en général aussi le cas pour les téléphones portables, ordinateurs et autres appareils connectés.

Touring Club Suisse. Attention sur la route : le changement d’heure triple les risques d’accidents nocturnes

Touring Club SuisseAttention sur la route : le changement d’heure triple les risques d’accidents nocturnes

Fibre optique

La dissémination d'échelles de temps à grande exactitude joue un rôle croissant dans de nombreux secteurs, écrit Metas dans un communiqué. Et l'institut fédéral de citer les transactions boursières, ou la mise en place de nombreuses nouvelles technologies, comme l'Internet des objets, ou encore la synchronisation de systèmes distribués.

Afin de répondre à ces besoins, l'institut fédéral travaille actuellement à la mise en place de nouveaux systèmes de distributions de temps par fibres optiques, indique-t-il. Ceux-ci permettront d'atteindre des niveaux de performances très élevés, et de contribuer ainsi au mieux à la mise en place des technologies du futur. selon Metas.

Le passage de l'heure normale à l'heure d'été est controversé en Suisse et dans l'UE. En 2020, une initiative visant à abolir le changement d'heure a échoué, faute de signatures.

Bruxelles veut aller de l'avant

La Commission européenne avait proposé dès 2018 de l'abolir à la suite d'une vaste consultation à travers l'Europe. 84% des participants, soit près de 4 millions de personnes, s'étaient prononcées pour mettre fin à cet usage, puis le Parlement avait donné son feu vert en mars 2019, demandant la fin du changement d'heure en 2021.

Mais il manque à ce jour les décisions nécessaires d'une majorité d'Etats. Jeudi, la Commission européenne a confirmé sa volonté d'aller de l'avant. «Le temps est venu de mettre enfin un coup d'arrêt au changement d'heure», a plaidé le commissaire aux Transports Apostolos Tzitzikostas.

Ce système «nous concerne tous, agace la plupart d'entre nous, et je dirais même plus, nous fait du mal», alors qu'il «ne génère même plus d'économies d'énergie», a-t-il expliqué. La Commission a commandé une nouvelle analyse, pour conforter ses efforts en vue de l'abolition du changement d'heure. L'Ukraine a franchi le pas l'an dernier, mais avant tout pour se différencier de Moscou.

Effet sur la santé

Il faut dire que ce changement d'heure, introduit à l'époque pour économiser l'énergie en allumant plus tard les lumières le soir, a des conséquences insoupçonnées. Selon plusieurs études, il augmente le risque de crises cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux et de suicides.

En Suisse également, le changement d'heure a un effet mesurable sur la santé: selon une analyse publiée en septembre par l'Office fédéral de la statistique (OFS), le lendemain du passage à l'heure d'hiver, 3,5 % de patients supplémentaires se présentent aux urgences par rapport à la normale, et ce chiffre atteint même 6,5 % lors du passage à l'heure d'été.

Le gibier souffre également du changement d'heure, surpris par l'augmentation soudaine du trafic routier. Le trafic pendulaire retombe en effet brusquement à l'heure du crépuscule, précisément au moment où les chevreuils, les cerfs et les sangliers sont particulièrement actifs. Le risque de collision augmente donc en conséquence.

Et sur les marchés financiers

Des études ont également mis en évidence des liens entre le changement d'heure et d'autres domaines de la vie, tels que la criminalité, les accidents de la route, les performances scolaires et même, aux Etats-Unis, la fréquence des incendies de forêt.

Les marchés financiers ne seraient pas non plus épargnés. Des chercheurs canadiens ont constaté que les marchés boursiers ont tendance à afficher des performances plus faibles le lundi suivant un changement d'heure, que l'horloge soit avancée ou reculée.

Une étude publiée en 2003 dans l'American Economic Review a comparé l'évolution des cours dans plusieurs pays qui ont changé l'heure à des dates différentes. Après avoir contrôlé d'autres facteurs d'influence, une baisse significative des rendements a été observée immédiatement après le changement d'heure.

