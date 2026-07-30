Une femme de 88 ans a été mortellement happée par un train mercredi en fin de journée à Unterentfelden, à hauteur d'un passage pour piétons qui traverse la voie. La retraitée a succombé sur place à ses blessures.

La collision s'est produite vers 18h00, alors que le train régional circulait en direction d'Aarau, précise jeudi la police cantonale argovienne dans un communiqué. Au lieu de l'accident, un passage zébré sans barrière est aménagé pour traverser la voie ferrée, adjacente à la chaussée.

La piétonne est décédée sur place malgré l'intervention des secours. Le trafic ferroviaire et routier a été interrompu plusieurs heures en raison de l'intervention des secours.