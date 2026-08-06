Les versements attribués à la retraite sont en baisse et ne suffisent plus à garantir le niveau de vie antérieur, relève le gestionnaire de fortune Vermögenszentrum (VZ) dans une étude publiée jeudi. D'un côté les prestations du deuxième pilier reculent, de l'autre la retraite AVS augmente.

Les versements attribués à la retraite sont en baisse et ne suffisent plus à garantir le niveau de vie antérieur (image d’illustration).

Les rentes de vieillesse attendues sont en baisse de 16,4% depuis 2002, à 12'260 francs, rapporte le baromètre des retraites 2026 de VZ. Depuis cette année-là, la part de la rente financée par les prestations des caisses de pension affiche une baisse nettement plus marquée.

Une personne âgée de 55 ans disposant d'un revenu annuel de 120'000 francs aujourd'hui pourrait recevoir une rente annuelle de 62'660 francs. En 2002, elle était de 74'920 francs.

Seul un quart des personnes interrogées estime que les retraites de l'AVS seront garanties dans vingt ans. La confiance dans les caisses de retraite s'est améliorée au cours de l'année. Mais là aussi, seules 30% des personnes questionnées pensent que les prestations seront garanties dans vingt ans.