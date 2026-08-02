Moins de crédits fédéraux pour adapter la forêt au climat, le renoncement de l'armée à bénéficier des expériences ukrainiennes de la guerre, ou les listes d'attente dans les clubs de foot romand face à l'afflux de jeunes font les titres de la presse dominicale. Voici les principales informations, non confirmées, à Keystone-ATS:

Les stéréotypes de genre sont plus marqués chez les politiciens suisses Les politiciens suisses véhiculent davantage de stéréotypes de genre que la population. Basée sur les réponses d’environ 2000 candidats aux élections fédérales de 2019 et 2023, une étude des universités de Genève et de Lausanne révèle que 35% d'entre eux associent l’ambition aux hommes, contre moins de 25% des citoyens.

Les politiciens jugent aussi les hommes plus compétents dans les domaines de l'économie, de la défense et de la sécurité, tandis qu’ils attribuent aux femmes des qualités de consensus et de compassion ainsi qu'une meilleure sensibilité aux questions d’égalité et de bien-être. Selon la chercheuse Anke Tresch, citée dans Le Matin dimanche, cette façon de voir reflète un monde politique encore très genré, où les femmes restent sous-représentées dans les commissions les plus influentes.

Les stéréotypes sont plus marqués à droite et en Suisse alémanique.

Berne coupe les fonds destinés à adapter les forêts

Le Conseil fédéral supprime cette année les crédits destinés à préparer la forêt suisse à l'avenir, selon la NZZ am Sonntag qui dit s'être fait confirmer l'information par le Département fédéral de l'environnement (DETEC), dirigé par le conseiller fédéral Albert Rösti. Une année justement caniculaire.

Tant le Conseil national que la Chambre des cantons se sont pourtant prononcés à plusieurs reprises ces dernières années en faveur de crédits supplémentaires, par exemple pour planter des arbres résistant à la chaleur. Des crédits que le Bernois a supprimés de la planification financière pour les années à venir. Au sein du comité directeur de la Conférence pour la forêt, la faune et le paysage, qui réunit les chefs des départements cantonaux correspondants, cette décision suscite l’indignation, rapporte la NZZ am Sonntag.

L’armée refuse l’aide de l’Ukraine

L'armée suisse renonce délibérément à bénéficier de l'expertise ukrainienne, alors que la neutralité autoriserait pourtant un tel échange, affirme la NZZ am Sonntag. Le DDPS ne précise toutefois pas pourquoi il y renonce Selon le journal dominical, une telle décision prive l’armée d’un regard direct sur la guerre, qui impose sa réorientation et son réarmement.

La Suisse dépend de la bonne volonté d’autres pays, a déclaré le chef de l’armée Benedikt Roos devant la Commission de la politique de sécurité, selon la NZZ am Sonntag. De plus, n'étant pas membre de l'OTAN, la Suisse n’a pas accès aux enseignements que tire l'organisation des expériences de guerre de l’Ukraine. Voilà ainsi pourquoi la Suisse entretient des échanges avec le Danemark et la Pologne.

La SSR bientôt de retour sur les ondes FM

La SSR devrait à nouveau émettre en modulation de fréquence. Selon le SonntagsBlick, la radio-télévision publique prévoit de diffuser ses émissions en ondes ultra-courtes (OUC) à l'automne. Le Département fédéral de la communication (DETEC) table sur trois stations en allemand, trois en français et trois en italien. Selon une porte-parole, l'Office fédéral de la communication devrait octroyer les concessions correspondantes ce mois d'août. Il y aura donc des journaux régionaux et des chaînes culturelles de niche sur les ondes FM, relève le SonntagsBlick.

Dans un premier temps, les coûts d'exploitation devraient s'élever à environ 6,6 millions de francs par an, ajoute-t-il en se référant à un document interne. D'autres étapes d'extension, prévues pour l'année prochaine, pourraient coûter jusqu'à 15 millions de francs par an.

Les bâtiments Minergie peinent à résister aux fortes chaleurs

Les occupants des maisons Minergie se plaignent de plus en plus de températures intérieures trop élevées, affirme la SonntagsZeitung. En réalité, les exigences en matière de chaleur de cette norme de construction sont plus strictes que pour les autres bâtiments. En raison du changement climatique, Minergie aurait relevé les températures moyennes sur lesquelles repose la conception. Or, les maisons Minergie existantes ne respecteraient souvent pas ces nouvelles exigences en matière de température, d'après le journal.

L’association Minergie, à laquelle appartiennent la Confédération et les cantons, envisage un nouveau durcissement des normes. Mais cela ne sera sans doute pas réalisable sans l’installation de systèmes de refroidissement, a déclaré à l'hebdomadaire le directeur général Andreas Meyer-Primavesi. La Suisse compte plus de 60'000 bâtiments Minergie.

Zurich Suisse dans la tourmente après de nouvelles révélations

Selon la NZZ am Sonntag, des employés de la Zurich Suisse auraient délibérément enfreint les règles pendant des années, et ce même après que l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) les a démasqués et pris des mesures. D’après des sources internes, ces collaborateurs auraient également trompé pendant des années les instances de contrôle internes.

Selon l'hebdomadaire, leurs motivations restent floues. Zurich Suisse disposait pourtant de toutes les ressources nécessaires pour remédier à ces problèmes. Malheureusement, les mesures appropriées n’ont pas été mises en œuvre de manière suffisamment rigoureuse et rapide, a déclaré à la NZZ am Sonntag le PDG du groupe, Mario Greco. Ce dernier rejette l’accusation selon laquelle les problèmes seraient également imputables au groupe. La semaine dernière, SonntagsBlick avait rapporté que la Finma avait engagé une procédure à l’encontre de Zurich Assurance.

Les robotaxis de Waymo pourraient arriver en Suisse dès 2028

Afin de sensibiliser le Conseil fédéral aux robotaxis autonomes de Waymo, filiale de Google, le conseiller national Franz Grüter (UDC/LU) a organisé une course en taxi à San Francisco pour le président de la Confédération Guy Parmelin. L'idée d’implanter Waymo en Suisse, comme le souhaite M. Grüter, est «en principe digne d’être soutenue», a déclaré le conseiller fédéral à la SonntagsZeitung.

Se déclarant convaincu par cette technologie, le Vaudois estime qu’elle pourrait trouver sa place en Suisse, notamment pour améliorer la mobilité en ville et celle des personnes ne pouvant plus conduire. Une centaine de ces véhicules pourraient rouler en Suisse dès 2028. M. Grüter a également contacté par téléphone l'autre conseiller fédéral UDC, le ministre des Transports Albert Rösti. Waymo reste en revanche discret.

«Nous sommes en contact avec des représentants des autorités du monde entier», a indiqué l’entreprise à la SonntagsZeitung. Waymo est déjà active dans onze villes américaines et bientôt à Londres et Tokyo, mais pas encore en Europe. L’Ofrou suit le dossier avec intérêt, notamment pour développer des solutions de transport dans les régions rurales où les transports publics sont peu rentables.

Sondage: 70% des citadins se jugent plus arrogants que les ruraux

Selon une analyse de l'Université de Berne présentée dans la NZZ am Sonntag, 70% des citadins se considèrent comme plus arrogants que la population rurale. En revanche, seuls 5% des habitants de la campagne se jugent arrogants.

Les recherches de la politologue Alina Zumbrunn montrent que la majorité de la population urbaine se considère comme plus égoïste en comparaison, ce qui correspond au sentiment des habitants des zones rurales. En matière d’ouverture d’esprit, près de la moitié des personnes interrogées en milieu rural ont par ailleurs confirmé l’image que la population urbaine a d’elle-même: celle-ci se décrit majoritairement comme ouverte d’esprit.

Football: les clubs romands débordés par l'afflux de jeunes

Le foot a la cote chez les jeunes Romands, mais les clubs manquent de structures adaptées. Les clubs de football romands peinent ainsi à répondre à l’afflux de jeunes souhaitant s’inscrire, un phénomène accentué par l’engouement suscité par le récent parcours de l’équipe de Suisse féminine, selon Le Matin dimanche. Des milliers d’enfants sont placés sur liste d’attente, parfois durant plusieurs années, faute de terrains, de vestiaires et d’entraîneurs. De Lausanne à Genève, en passant par Fribourg, Delémont ou Bulle, les structures sont saturées et les clubs doivent refuser de nombreuses demandes.

Les responsables dénoncent un manque d’infrastructures et de soutien des autorités, alors que le football joue un rôle essentiel dans la cohésion sociale. Le recrutement de bénévoles, indispensable au fonctionnement des équipes juniors, complique encore la situation et freine toute possibilité d’augmenter les effectifs.