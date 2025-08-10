Droits de douane : sûr de lui, le Conseil fédéral avait choisi de négocier sans aide extérieure

Les droits de douane américains, mais aussi les dizaines de milliers de tonnes de plastique exportées chaque année par la Suisse et de nouveaux achats d'armes problématiques font les titres de la presse dominicale. Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

SONNTAGSBLICK/NZZ AM SONNTAG: La Confédération a convoqué une réunion de crise avec les dirigeants de l'industrie pharmaceutique suisse, menacée de taxes douanières de 250% par le président américain Donald Trump, affirme le SonntagsBlick. La ministre de la santé Elisabeth Baume-Schneider, le ministre de l'économie Guy Parmelin et des représentants de Novartis et Roche doivent se retrouver après les vacances d'été. Les deux groupes pharmaceutiques suisses ont déjà annoncé des investissements de plusieurs milliards aux États-Unis. Roche souhaite devenir un exportateur net de produits pharmaceutiques aux Etats-Unis, note la NZZ am Sonntag. Quant à Novartis, le groupe bâlois souhaite produire 100% de ses médicaments les plus importants entièrement aux États-Unis. Il s'agit d'une «augmentation significative» par rapport à la situation actuelle, a-t-il indiqué au journal.

SONNTAGSBLICK: Le Conseil fédéral a renoncé à engager un cabinet de lobbying américain pour les négociations avec les États-Unis sur les droits de douane, indique le SonntagsBlick. La secrétaire d'État à l'économie (SECO) Helene Budliger Artieda avait proposé en avril de faire appel à une société spécialisée dans les relations avec Washington. Mais l'idée a été rejetée par le Conseil fédéral, qui estimait qu'aucune aide extérieure n'était nécessaire. Interrogé par le journal, le Département fédéral de l'économie (DFE) déclare qu'aucune société de lobbying n'a été mandatée et qu'il n'est pas prévu de le faire. Le gouvernement avait cependant engagé au début de l'année un cabinet d'avocats américain renommé après l'annonce par les Etats-Unis des restrictions sur l'accès aux puces pour l'IA, relève le SonntagsBlick. Le contrat comprenait aussi la possibilité de conseiller la Confédération sur les questions des surtaxes douanières.

NZZ AM SONNTAG: Le Conseil fédéral a fait appel à Alfred Gantner, cofondateur du gestionnaire d'actifs Partners Group, pour trouver une issue aux surtaxes douanières de 39% imposées par le président américain Donald Trump sur les produits suisses, rapporte la NZZ am Sonntag. Le financier, connu pour ses positions anti-Union européenne (UE), a présenté au Secrétariat d'État à l'économie (SECO) un plan visant à éviter les droits de douane américains. M. Gantner faisait partie, avec d'autres dirigeants d'entreprises, de la délégation emmenée par la présidente de la Confédération à Washington mardi et mercredi pour soutenir la dernière offre de la Suisse.

LE MATIN DIMANCHE: La Suisse expédie encore 87'000 tonnes de plastique usagé par an à l'étranger, relate Le Matin Dimanche, citant des données de l'Office fédéral des douanes. Les deux tiers vont en Allemagne et en Autriche pour y être recyclés. Ces exportations concernent moins d'un dixième des 790'000 tonnes de déchets en plastique collectés chaque année en Suisse, qui sont en grande partie incinérés (83%). Selon le cabinet de conseil en recherche environnementale Earth Action, les plastiques les plus exportés sont le polypropylène, le PP des pots de yaourt, et le polyéthylène HDPE, utilisé par exemple pour les bouteilles de shampooing. «La moitié des déchets de PP ou de HDPE» sont exportés en raison de «capacités de recyclage locales insuffisantes», indique Earth Action.

SONNTAGSZEITUNG: Un des deux modèles de pistolets retenus par l'armée suisse pour les tests finaux en vue d'un achat pose problème, écrit la SonntagsZeitung. Il s'agit du SIG Sauer P320, fabriqué aux États-Unis, qui fait l'objet de nombreuses critiques en raison de tirs accidentels. Selon le Washington Post, plus de 100 cas de ce type ont été documentés. Certaines autorités américaines ont décidé de retirer cette arme de la circulation. En Suisse également, des incidents impliquant le P320 se sont produits au sein de polices. Celle du canton de Saint-Gall n'exclut pas de passer à un autre pistolet. L'Office fédéral de l'armement (armasuisse) assure dans le journal qu'aucun tir accidentel n'a été constaté lors des tests de sécurité approfondis qu'il a menés. L'armée suisse souhaite acquérir 100'000 nouveaux pistolets pour 90 millions de francs. Le choix de l'arme devrait être connu en décembre.

LE MATIN DIMANCHE: L'expert en énergie solaire Christof Bucher, qui a analysé l'impact des raccordements des installations photovoltaïques sur le réseau électrique suisse pour Swissgrid, préconise dans Le Matin Dimanche de brider les installations solaires pour éviter les pics de production risquant de déstabiliser le réseau. «Quand le soleil brille, beaucoup plus de courant est produit que nécessaire» en Suisse, explique-t-il. Son idée est de limiter à 40% au maximum le courant produit par les panneaux solaires et injecté dans le réseau électrique pour ne pas le surcharger durant ces périodes. «Les propriétaires pourront continuer à utiliser le surplus pour eux-mêmes», ajoute-t-il. L'expert propose de compenser les propriétaires d'installations photovoltaïques pour qu'ils acceptent de réduire leur capacité d'injection dans le réseau.

SONNTAGSBLICK: L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a fait appel à des détectives privés dans 46 cas en 2024 pour enquêter sur des prestations de l'assurance invalidité (AI), relève le SonntagsBlick. Sur les 2300 dossiers examinés contenant des indices de demandes abusives, 150 cas de prestations indues ont été découverts, dont 23 grâce aux détectives. Dix plaintes pénales ont été déposées pour des infractions graves. Les détectives privés ne sont utilisés que pour des montants élevés et pour une courte période de surveillance, indique dans le journal un porte-parole de l'OFAS. Selon lui, ils ont coûté l'an passé un demi-million de francs, ce qui correspond à la valeur des prestations d'AI économisées.

SONNTAGSZEITUNG: Une grande partie des logements vont devenir inhabitables ces prochaines décennies en Suisse, car il y fera trop chaud en été, avertit la SonntagsZeitung, citant l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). L'OFEV appelle à des aménagements architecturaux, mais aussi à prendre des mesures individuelles, comme les surmatelas rafraîchissants, les systèmes de refroidissement portables ou les textiles spéciaux. L'office rappelle en outre que les systèmes de climatisation, très énergivores, sont à éviter, mais que les systèmes centralisés comme le «géocooling» sont considérés comme écologiques et économiques. Avec ce système, la chaleur est acheminée dans le sol via un réseau thermique ou des pompes à chaleur géothermiques. En hiver, le système fonctionne dans l'autre sens pour chauffer le logement.

NZZ AM SONNTAG: Le président de la section suisse du club de motards des Loups de la nuit, créés en 1989 comme l'équivalent russe des Hells Angels américains, a obtenu la nationalité russe par décret du président russe Vladimir Poutine, révèle la NZZ am Sonntag. L'homme, un Biennois de 65 ans qui a noué des contacts étroits avec les autorités russes, participe régulièrement à des événements de la propagande russe et est cité régulièrement par les médias d'État russes. Il a également reçu des lettres de remerciements de commandants de troupes russes en Ukraine pour son soutien. Les Loups de la nuit sont sanctionnés en Suisse, dans l'Union européenne (UE) et aux États-Unis, rappelle le journal.