La mafia des faux artisans fait plus de 1000 victimes en Suisse

Drame de Prilly: l'entreprise d'échafaudage se défend

L'entreprise ayant monté l'échafaudage qui s'est écroulé à Prilly (VD) il y a près d'un mois, faisant trois morts et onze blessés, assure dans Le Matin Dimanche avoir suivi la «procédure standard». «Nous avons effectué les contrôles prescrits conformément à nos obligations. Nous les avons consignés et communiqués par écrit à la direction du chantier», indique le directeur de Roth Echafaudages, Philippe Wingeier.

Erigée à la mi-mars, la structure métallique a en outre été «régulièrement contrôlée» par une entreprise de sécurité externe dans le cadre du contrôle général du chantier, ajoute-t-il, et elle a été «utilisée quotidiennement» par les ouvriers engagés sur le chantier «jusqu'au jour de l'accident», le 12 juillet. Disant collaborer pleinement à l'enquête des autorités, M. Wingeier ne souhaite pas «participer aux spéculations» sur les causes de l'effondrement de l'échafaudage.

Fiasco AVS: l'avenir du directeur de l'OFAS en jeu?

Alors qu'une menace de mutation plane au-dessus du directeur de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), Stéphane Rossini, après une erreur de calcul de plusieurs milliards de francs sur les perspectives financières de l'AVS, des voix s'élèvent au Département fédéral de l'intérieur pour mettre en garde contre une telle mesure, rapporte la SonntagsZeitung. M. Rossini ne serait plus pris au sérieux lors de futures discussions, arguent-elles. L'OFAS n'a pas voulu indiquer quand M. Rossini était au courant de l'erreur, renvoyant aux enquêtes en cours. Mentionnant un passage de l'émission politique «Arena» de la télévision publique alémanique SRF faisant mention de la fiabilité des calculs de l'OFAS, le PS affirme dans le journal que l'erreur a eu une influence sur la votation de la réforme AVS 21, acceptée de justesse en septembre 2022.

La Suisse va-t-elle limiter la population des chats?

L'Association suisse pour la protection du climat a discuté d'une limitation de la population des chats domestiques en Suisse, révèle la NZZ am Sonntag. Un texte proposé en interne prévoit l'interdiction de l'importation et de l'élevage de ces félidés. Pour l'association, la production de nourriture pour chats entraîne des émissions nocives pour le climat. Elle pointe aussi le fait que les chats domestiques tuent chaque année en Suisse 30 millions d'oiseaux et un demi-million de reptiles et d'amphibiens. L'association n'a pas encore décidé si elle allait lancer une initiative, le sujet étant politiquement brûlant.

Mafia des faux artisans: plus de 1000 victimes

Un réseau mafieux de faux artisans a trompé plus de 1000 personnes en Suisse et dans les pays voisins, gagnant des millions de francs, avertissent Le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung. La piste mène à deux frères allemands, qui ont de bonnes connexions avec un clan au Maroc. Ils ont créé des sites, très en vue sur Internet, pour des travaux d'urgence, comme la plomberie, la serrurerie ou la désinfestation, avec des numéros de téléphones locaux. Un artisan se rend ensuite chez le client pour résoudre le problème, facturant des prix exorbitants, tout en faisant pression pour être payé directement au comptant.

Justice suisse au ralenti

Le nombre de jugements rendus par les tribunaux suisses n'a jamais été aussi bas que l'an dernier, remarque le SonntagsBlick, citant des données de l'Office fédéral de la statistique. Il y en a eu 7946, contre 9051 en 2015. Les ordonnances pénales ont augmenté en revanche en 2023, avec une moyenne de 260 par jour. Les trois quarts des prévenus condamnés à la prison l'ont été par une ordonnance pénale, soit sans être passés devant un tribunal. Cette situation provoque des hochements de tête à l'étranger, déclare dans le journal Marc Thommen, professeur de droit pénal à l'université de Zurich. Un renversement de tendance n'est pas en vue, la justice restant surchargée.

Banques: accusées de ne pas baisser suffisamment les taux hypothécaires

Les banques n'ont pas suffisamment abaissé les taux d'intérêt hypothécaires, constate la SonntagsZeitung. Alors que la Banque nationale suisse (BNS) a procédé à un nouvel assouplissement monétaire à la mi-juin, les taux d'intérêt des hypothèques fixes à long terme devraient être plus bas, indiquent dans le journal des spécialistes actifs dans la négociation de crédits hypothécaires. Les marges que les banques ajoutent au taux d'intérêt ont augmenté depuis le début 2024, remarquent-ils. Une comparaison entre le taux d'intérêt moyen d'une hypothèque fixe sur dix ans et le taux swap auquel les banques se refinancent lors de l'octroi des hypothèques montre des marges injustifiées, affirme le journal.

La Suisse prête à signer des accords secrets avec l'OTAN?

La commission d'étude sur la politique de sécurité du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) propose de renforcer la coopération militaire avec l'Union européenne (UE) et l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN), ainsi que d'adapter la neutralité suisse, relate le SonntagsBlick. Un rapport doit être publié le 29 août. Afin que la Suisse ne soit pas perçue par l'UE et l'OTAN comme un maillon faible dans la sécurité, une des options préconisées par la commission est de passer des accords secrets avec l'alliance militaire, si cette dernière est prête à la faire. Le rapport propose également d'obliger les soldats non professionnels à suivre des cours de répétition à l'étranger.

