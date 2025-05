La Suisse face à des crises internes : ferroviaire, abus et diplomatie

Des accusations d'abus dans un foyer pour enfants à Glaris, les indemnités de départ des hauts fonctionnaires qui ne sont pas affectées par leurs erreurs, ainsi que le maintien de la sélection des élèves après la sixième année. Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

La presse dominicale (archives). sda

Keystone-SDA ATS

Rösti freine les ambitions ferroviaires

Le ministre des transports Albert Rösti modère les attentes en matière d'extension du réseau ferroviaire, rapporte le Sonntagsblick dans une interview. D'un point de vue technique, il n'est guère possible de réaliser plus de deux tiers des projets sélectionnés au cours des vingt prochaines années, a déclaré Albert Rösti au journal.

«Tous les projets ont leur raison d'être», a précisé le chef du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication. «Ils ne sont pas du tout réalisables dans un avenir proche». En janvier, le Conseil fédéral a annoncé que tous les projets seraient analysés et classés par ordre de priorité. Les résultats seront disponibles à l'automne.

Abus dans les années 90 à Glaris: l’affaire refait surface

Les autorités, la direction du foyer et un tuteur n'ont pas réagi dans les années 1990 aux accusations d'abus dans un foyer pour enfants à Glaris, rapporte la SonntagsZeitung. Une femme concernée demande au Conseil d'Etat glaronnais de faire le point. La Südostschweiz a déjà mentionné ces faits.

La jeune femme, âgée de 35 ans, a été abusée sexuellement dans son enfance au foyer pour enfants Flueblüemli à Braunwald (GL). Son tuteur, la direction du foyer ainsi que les autorités d'adoption en ont été informés, écrit la SonntagsZeitung. Son représentant a nié les faits. Dans les prochains jours, la victime rencontrera une délégation du département de l'intérieur glaronnais.

Une polémique franco-suisse en justice

Pris à partie dans une vidéo, un diplomate français a porté plainte en Suisse contre Nathalie Yamb, la pasionaria panafricaine basée à Zoug, rapporte le Matin Dimanche. Dans une vidéo en 2023, cette native de La Chaux-de-Fonds a traité de «petite crapule ramassée on ne sait où» l’ambassadeur de France alors en poste au Niger, Sylvain Itté.

Suite à ces insultes, le diplomate a déposé une plainte pénale à Genève en novembre 2023 contre Nathalie Yamb pour calomnie, subsidiairement diffamation ou injure. «La vidéo contribue à créer une image dépréciative de ma personne, portant sans conteste atteinte à mon honneur», estime le diplomate dans la plainte. Cette dernière constitue une escalade inédite pour la justice suisse. Car elle est soutenue par les autorités françaises, écrit le journal romand.

Des primes de départ controversées à la Confédération

Les erreurs commises par des hauts fonctionnaires n'ont pas forcément eu d'impact sur leurs indemnités de départ, rapporte la NZZ am Sonntag. Les cadres supérieurs ont reçu des indemnités de départ sans tenir compte des circonstances dans lesquelles ils ont quitté la Confédération, écrit le journal.

Au total, entre 2021 et 2023, la Confédération a accordé à quatorze cadres supérieurs des indemnités de départ allant de 49'000 francs à 363'000 francs par personne. Plusieurs d'entre elles ont repris un poste de direction dans le secteur privé et n'ont donc pas dû rembourser leur indemnité de départ. Les autorités ont souligné que les montants ont été versés «conformément aux bases légales», observe encore le journal alémanique.

La sélection d’élèves fait débat chez les profs

L'association des enseignants suisses s'est prononcée en faveur du maintien de la sélection des élèves après la sixième année, rapporte la NZZ am Sonntag. Dans une prise de position, l'Association faîtière des enseignantes et enseignants suisses (LCH) s'est opposée à une proposition de l'association des directions d'écoles, écrit le journal.

Une enquête interne a conduit la LCH à cette position. Alors que de nombreux enseignants du primaire sont favorables à une sélection plus douce, ceux du secondaire n'y tiennent pas.

Énergie : un accord qui fait des étincelles

Le ministre de l'Energie Albert Rösti présente mercredi l'accord avec l'UE sur l'électricité. Une confrontation politique est programmée, rapporte la Sonntagszeitung. En effet, la Suisse doit faire des concessions à l'Union européenne et les ménages sont affectés.

La conseillère nationale UDC grisonne Magdalena Martullo-Blocher et le président de l'Union syndicale suisse et conseiller aux Etats socialiste vaudois, et Pierre-Yves Maillard, ont tous les deux attaqué l'accord.

Brochure de crise pour tous les ménages

Les cantons veulent mettre en garde la population contre la guerre et les crises en publiant une brochure, rapporte la NZZ am Sonntag. La Conférence gouvernementale des affaires militaires, de la protection civile et des sapeurs-pompiers (CG MPS) a adopté le projet à l'unanimité vendredi, écrit le journal.

La nouvelle brochure sera distribuée à tous les ménages suisses. «La guerre est de retour en Europe», selon la publication qui donne également des conseils pratiques pour faire ses bagages en cas d'évacuation. Alexander Krethlow, secrétaire général de la CRF, a confirmé que le modèle de cette campagne était la Suède. Le pays a fourni des informations similaires à la population l'automne dernier.