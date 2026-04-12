Visée par des insultes sexistes, Karin Keller-Sutter porte plainte

Des signalements antérieurs sur le comportement de l'employé de crèches soupçonné de pédocriminalité, la suspension de deux prêtres biennois accusés d'atteinte à l'intégrité sexuelle d'une personne adulte et la difficile lutte contre le démarchage téléphonique à froid des assureurs font les titres de la presse dominicale. Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

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Keystone-SDA ATS

NZZ AM SONNTAG. Des signalements faisant état de soupçons entourant le comportement de l'employé de crèches accusé d’avoir abusé sexuellement de 15 jeunes enfants à Winterthour et à Berne existaient déjà près de deux ans avant le dépôt de la première plainte pénale. A l’automne 2020, un enfant en bas âge avait raconté à la maison que l’éducateur mettait des gants et «caressait» des enfants dans le dortoir. La mère s’était alors adressée à la crèche de Winterthour. La NZZ am Sonntag affirme avoir eu accès à une note rédigée à l’époque par cette mère. Par ailleurs, un apprenti avait également signalé un comportement inapproprié. L’organisation faîtière de la crèche a déclaré au journal qu’il s’agit d'"éléments totalement nouveaux», inconnus des responsables actuels. Elle assure prendre ces informations très au sérieux et vouloir les examiner de près.

SONNTAGSZEITUNG. Le Diocèse de Bâle est confronté à une nouvelle affaire d’abus présumés. Deux prêtres ont été suspendus de leurs fonctions en mars à Bienne (BE), en raison d’accusations d’atteintes à l’intégrité sexuelle d’une personne adulte. Le Ministère public de Bienne-Seeland a ouvert une enquête. La SonntagsZeitung précise que la présomption d’innocence s’applique. Les plaintes ont été déposées dès novembre 2025 par l’évêque de Bâle, Felix Gmür. Les prêtres sont restés en fonction temporairement en raison du déroulement de la procédure pénale, la partie plaignante ne pouvant agir qu’après les premières auditions de la justice.

LE MATIN DIMANCHE. Malgré son interdiction en Suisse depuis septembre 2024, le démarchage téléphonique à froid dans le domaine des assurances persiste. L’Office fédéral de la santé publique n’a toutefois ouvert que quatre procédures sur 145 signalements, sans infliger d’amende à ce jour, rapporte Le Matin Dimanche. Des témoignages récents recueillis par le journal montrent des appels agressifs et opaques, souvent impossibles à retracer. L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) continue de recevoir des signalements, mais se heurte à des réseaux d’intermédiaires complexes, parfois basés à l’étranger ou non enregistrés. Par ailleurs, une faille juridique subsiste: l’interdiction tombe dès qu’un rendez-vous est accepté par la personne démarchée. La Fédération romande des consommateurs alerte sur ces pratiques et demande un durcissement des règles. Le journal rappelle que le Conseil fédéral devra se pencher prochainement sur trois interventions parlementaires – un postulat et deux motions – en lien avec la thématique.

NZZ AM SONNTAG. La faîtière alémanique des enseignants LCH s’oppose au port du foulard islamique par les enseignantes dans les écoles publiques. Dans un projet de prise de position cité par la NZZ am Sonntag, l’organisation invoque le devoir de neutralité confessionnelle des enseignants, qui devraient renoncer aux symboles religieux afin de ne pas donner l’impression d’un soutien de l’Etat à une religion. En revanche, les élèves conserveraient le droit de porter le foulard. Le document devrait être publié en avril, mais des divergences subsistent au sein du LCH, selon sa présidente Dagmar Rösler.

SONNTAGSBLICK. La Confédération s’attend à une hausse des arrivées de migrants en provenance d’Erythrée, sans pouvoir en estimer précisément l’ampleur. D’après un rapport du Secrétariat d’Etat à la migration cité par le SonntagsBlick, la pression migratoire augmente en raison des tensions avec l’Ethiopie et de la situation économique difficile. Parallèlement, les routes migratoires deviennent plus complexes et dangereuses. Le service militaire obligatoire constitue un autre facteur clé: les Erythréens de retour perdent leur statut de diaspora – qui les exempte de ce service – après trois ans, un délai qui pourrait être réduit à un an, renforçant ainsi les motivations au départ.

SONNTAGSBLICK. La justice a ouvert une enquête après la plainte de la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter pour des insultes sexistes. Le ministère public de Berne-Mittelland aurait engagé une procédure pénale pour injure et diffamation contre inconnu, rapporte le SonntagsBlick. L’affaire est liée à un utilisateur du réseau social X, qui a incité le chatbot d’IA Grok à proférer des insultes contre la ministre. Ce dossier pourrait devenir un cas juridique de référence. Karin Keller-Sutter demande également que la justice examine si les responsables de X ont mis le chatbot à disposition en sachant – voire en visant – un usage permettant la commission d’infractions.

LE MATIN DIMANCHE. Le Genevois Adrien Liechti a bouclé une traversée de l’Afrique de 17’500 km à vélo entre la Tunisie et l’Afrique du Sud, réalisant un possible record dont l'homologation est en attente. Parti en janvier 2026, l’ultracycliste a vécu une odyssée marquée par de lourdes épreuves. Il a notamment été arrêté au Cameroun pour une vidéo jugée sensible, rapporte Le Matin Dimanche. Là-bas, il a passé deux semaines en détention dans des conditions précaires, où il a contracté la malaria. Libéré grâce à l’intervention d’un proche et de l’ambassade de Suisse, il a repris la route malgré la maladie. Après des mois d’efforts extrêmes, de solitude et de dangers, il a atteint le cap des Aiguilles le 9 avril. Le Département fédéral des affaires étrangères a confirmé au journal la mésaventure carcérale d'Adrien Liechti au Cameroun, chiffrant par ailleurs à 240 le nombre de citoyens suisses emprisonnés dans le monde, au 20 mars 2026.

NZZ AM SONNTAG. Les centres de données très gourmands en électricité bénéficient d’un rabais controversé et se font rembourser une partie de leurs coûts d’électricité, rapporte la NZZ am Sonntag. La Confédération a ainsi versé environ 1,7 million de francs à ce secteur pour l’année 2023, et ce montant devrait encore augmenter à l’avenir. «En cas d’augmentation du nombre de centres de données, il faut s’attendre à ce qu’un plus grand nombre d’entre eux bénéficient du remboursement», a indiqué l’Office fédéral de l’énergie au journal. En effet, les entreprises qui consomment beaucoup d’électricité peuvent être exemptées d’une taxe. L’association sectorielle Swiss Data Center Association a, de son côté, rappelé l’obligation de conclure des accords d’objectifs avec la Confédération ainsi que la mise en œuvre de mesures d’efficience énergétique. La Suisse présente déjà aujourd’hui l’une des plus fortes densités de centres de données au monde, selon le journal.

SONNTAGSZEITUNG. Une étude de l’Université de Berne montre que des logements neufs et coûteux peuvent indirectement favoriser l’accès à des logements plus abordables. Les chercheurs Lukas Hauck et Frédéric Kluser ont analysé pour la première fois en Suisse le mécanisme des «chaînes de déménagement». Lorsqu’un ménage aisé emménage dans un logement neuf, il libère son ancien appartement, qui devient accessible à d’autres locataires. Selon l’étude rapportée par la SonntagsZeitung, au troisième niveau de cette chaîne, le revenu du ménage entrant est inférieur au revenu médian suisse, ce qui correspond à la moitié la moins aisée de la population.

SONNTAGSZEITUNG. Le constructeur automobile américain Ford s’approvisionne en aluminium dans le canton du Valais, après des incendies survenus dans une usine à New York. En raison d’un droit de douane de 50% sur l’aluminium, ces importations coûtent des millions à l’entreprise. Depuis septembre, Ford a ainsi payé près de 85 millions de francs pour de l’aluminium provenant de l’usine Novelis à Sierre, selon la SonntagsZeitung. Ce surcoût serait en partie répercuté sur le prix du modèle F-150, très populaire aux États-Unis. La forte demande américaine se reflète également dans les statistiques d’exportation suisses. Selon Marcel Menet, directeur de l’Association suisse de l’aluminium, les effets des droits de douane sur l’industrie locale sont toutefois indirects.

NZZ AM SONNTAG. Le régime cubain encaisse des dizaines de millions de francs de l’exportation de cigares vers la Suisse. Au centre de ce système figure Intertabak AG, une coentreprise entre des entreprises suisses du tabac et l’Etat cubain. En 2024, la société aurait réalisé plus de 20 millions de francs de bénéfice net avec seulement 21 employés. Une part importante de ce montant a été reversée directement au régime cubain. En 2020, elle a également perçu environ 30’000 francs d’indemnités publiques liées au chômage partiel durant la pandémie. Contactée, l’entreprise affirme ne pas savoir comment les revenus sont utilisés côté cubain et souligne que ses activités respectent les lois en vigueur.