LE MATIN DIMANCHE/SONNTAGSZEITUNG: L'armée suisse veut tester des simulateurs de tir, relatent Le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung L'Office fédéral de l'armement (armasuisse) a lancé jeudi un appel d'offres public pour l'acquisition de plusieurs installations. Les simulateurs devront être suffisamment spacieux pour permettre à douze tireurs de s'entraîner simultanément. Armasuisse précise qu'il ne s'agit pas encore d'un achat concret, mais d'une «étude de marché». «Dans les cinémas de tir, l'accent est mis sur l'utilisation réaliste des armes et la neutralisation des cibles», explique dans les journaux Mathias Volken, porte-parole de l'armée. De tels simulateurs existent déjà en Suisse. Ils servent principalement de terrain d'entraînement aux chasseurs.

SONNTAGSBLICK: Le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert une enquête préliminaire suite au survol d'une infrastructure par une formation de drones, affirme le SonntagsBlick. «La police examine ce qui s'est exactement passé», déclare dans le journal le procureur général de la Confédération, Stefan Blättler. Il sera ensuite décidé si les éléments sont suffisants pour ouvrir une procédure, ajoute-t-il. Selon un haut responsable de l'armée, l'infrastructure survolée est le Laboratoire de Spiez (BE), l'institut fédéral suisse chargé de la protection contre les menaces atomiques, biologiques et chimiques. Le ministre de la défense Martin Pfister n'a ni confirmé ni infirmé l'incident. L'Office fédéral de la police (fedpol) est impliqué dans l'enquête.

NZZ AM SONNTAG: Le Département fédéral de la défense mise sur la collaboration avec les hautes écoles et les universités face aux problèmes des survols de drones au-dessus d'infrastructures critiques en Suisse, relève la NZZ am Sonntag, citant l'Office fédéral de l'armement (armasuisse). Quatre projets menés par les écoles polytechniques fédérales sont en cours. «On tente de développer des méthodes et des appareils de détection des drones qui soient aussi compacts que possible et surtout peu coûteux», explique Roland Siegwart, professeur de robotique à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich. Ces projets sont prévus pour une durée comprise entre 12 et 18 mois et coûtent chacun jusqu'à un quart de million de francs. D'autres devraient suivre.

SONNTAGSBLICK: La directrice de l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC), Francine Zimmermann, estime dans le SonntagsBlick qu'il faut renforcer la réglementation du trafic des drones en Suisse. Tous les utilisateurs de l'espace aérien devraient être identifiables numériquement pour détecter à temps les risques potentiels pour la sécurité, ajoute-t-elle. Mme Zimmermann remarque en outre que les responsabilités ne sont actuellement pas clairement définies lorsqu'un drone suspect apparaît. «On ne sait pas exactement quelle autorité est compétente pour prendre des mesures de défense». Cette question est actuellement examinée dans le cadre d'un groupe de travail interdépartemental de la Confédération, ajoute-t-elle.

NZZ AM SONNTAG: Les autres États membres de l'espace Schengen exigent de la Suisse la mise en place d'un système de formation plus uniforme et à l'échelle nationale pour les contrôles de sécurité dans les aéroports régionaux, rapporte la NZZ am Sonntag. Les aéroports régionaux permettent d'entrer dans l'espace Schengen. Le Secrétariat d'État aux migrations évoque dans le journal un «risque de contrôles aux frontières de qualité inégale». Il existe des écarts importants dans la formation des agents compétents selon les cantons, relève la NZZ am Sonntag. Seules les formations de la police cantonale de Zurich et de l'Office fédéral des douanes et de la sécurité aux frontières répondent aux normes minimales de l'Union européenne (UE). La Confédération a déjà tenté d'intervenir dans ce dossier, mais s'est heurtée à la résistance des cantons.

SONNTAGSZEITUNG: L'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et l'assurance invalidité (AI) ont versé près de 40 millions de francs de prestations en trop à l'étranger, constate la SonntagsZeitung, se basant sur des informations de la Centrale de compensation. Le solde à rembourser par les assurés s'élevait à la fin mars à 17 millions de francs. Mais dans de nombreux pays, il est pratiquement impossible de récupérer les sommes versées en trop. Près de 300'000 francs sont considérés comme «irrécupérables», écrit le journal. Chaque année, environ un million de rentes AVS et AI, d'une valeur totale de 8 milliards de francs, sont versées à l'étranger. Des versements indus peuvent notamment être payés lorsque la situation personnelle des bénéficiaires change et que ce changement n'est pas signalé ou l'est trop tard.

SONNTAGSZEITUNG: La Confédération a abandonné son site prestigieux abritant le consulat général et Swissnex à San Francisco, aux Etats-Unis, écrit la SonntagsZeitung. La propriétaire du bâtiment, sis au Pier 17, exigeait une hausse du loyer annuel de 500'000 francs, à 2 millions de francs, indique dans le journal l'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL). La Confédération a résilié le bail, ajoute-t-il. Selon la SonntagsZeitung, la Suisse avait investi 8,8 millions de francs dans la rénovation du bien immobilier en 2016. Mais le bail ne comportait pas de clause prévoyant le remboursement de tels coûts. L'investissement en valait néanmoins la peine, estime l'OFCL, soulignant que les investissements dans la mise à disposition de surfaces locatives sont courants dans le secteur immobilier.

LE MATIN DIMANCHE: Les autorités de La Chaux-sur-Cossonay (VD) ont annulé samedi in extremis une «conférence sur l'Europe blanche» prévue dans une salle communale, rapporte Le Matin Dimanche. L'annonce de la réunion dans Rivarol, feuillet antisémite parisien, portait un logo de Résistance helvétique, un groupuscule d'extrême droite déjà connu pour avoir abrité plusieurs conférences en Valais notamment. Des figures françaises du révisionnisme devaient prendre part à la rencontre à La Chaux-sur-Cossonay. Après une réunion de crise dans la matinée, la gendarmerie vaudoise et le syndic sont allés prévenir les organisateurs, déjà présents dans la salle villageoise, que la location était annulée. «Les choses se sont passées calmement. Les organisateurs ont compris et sont partis», indique le syndic Pascal Rossy dans le journal.

NZZ AM SONNTAG: L'association suisse des guides de montagne (ASGM) a adapté sa formation en raison de la hausse des températures, remarque la NZZ am Sonntag. «Il s'agit de préparer les guides de montagne à faire face aux risques liés au changement climatique», déclare dans le journal la présidente de l'ASGM Rita Christen. L'augmentation du risque de chutes de pierres constitue un problème particulier, ajoute-t-elle. Plusieurs accidents ont été évités de justesse au Cervin, qui est actuellement pratiquement dépourvu de glace, ce qui a poussé les guides de Zermatt (VS) a renoncer à emmener de nouveaux clients sur la montagne, indique Mme Christen. Elle n'est pas favorable à la fermeture d'itinéraires. «Le principe de la responsabilité individuelle a fait ses preuves jusqu'à présent».