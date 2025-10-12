Electricité trop chère, cigares de la honte et joli pécule pour l'ex secrétaire du DDPS

Un attentat déjoué en Suisse, l'excédent facturé aux clients par Swissgrid et un projet d'initiative populaire sur les F-35 font les titres de la presse dominicale.

Les consommateurs ont payé depuis 2022 un quart de milliard de francs de trop pour la stabilisation du réseau électrique, selon la NZZ am Sonntag. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

Electricité: les clients ont beaucoup trop payé

Les consommateurs ont payé depuis 2022 un quart de milliard de francs de trop pour la stabilisation du réseau électrique, selon la NZZ am Sonntag. En juin 2022, la société nationale de réseau Swissgrid a introduit une nouvelle méthode d’approvisionnement pour l’électricité d’équilibrage, écrit le journal.

La surveillance du marché de l’électricité (Elcom) a recalculé ce qui se serait passé sans l'application de cette méthode. Les hausses massives des prix ne peuvent «pas être expliquées sur le fond», selon le constat d'Elcom. La société de conseil Ompex a, elle aussi, relevé que la situation du marché ne justifiait pas les prix demandés. Les grands fournisseurs d’électricité Axpo, Alpiq et BKW ont toutefois contesté ces conclusions, critiquant notamment les modèles de calcul utilisés, selon le journal.

Initiative populaire envisagée pour dire non aux F-35

Les milieux de gauche veulent stopper l’acquisition des avions de combat F-35 le plus rapidement possible, relatent la SonntagsZeitung et le Matin Dimanche. Actuellement, des discussions sont en cours, impliquant le PS, les Verts et le groupe pour une Suisse sans armée, écrit le journal. Une initiative populaire est à l’étude et pourrait constituer une option.

Le député vert zurichois Balthasar Glättli a confirmé que des échanges avaient lieu avec diverses organisations. Selon l’article, toutes les parties et organisations impliquées s’accordent sur le fait qu’il faut agir. Une initiative demandant l’abandon complet du projet devrait être déposée rapidement.

L'islam albanais moins tolérant qu'avant?

L’islam albanais, réputé tolérant, serait devenu plus conservateur. Sur des photos de plusieurs mosquées en Suisse alémanique, on voit des femmes et des filles portant le voile, écrit la Sonntagszeitung. Au cours des 18 derniers mois, la prédicatrice Zelije Sulejmani, résidant en Suisse, a prêché neuf fois dans des mosquées suisses.

Lorsqu’une femme est élevée religieusement, son mari a moins de problèmes que d’autres hommes, a-t-elle déclaré dans un enregistrement vidéo repris par le journal. L'Union des communautés islamiques albanaise en Suisse a précisé qu’une invitation de cette prédicatrice ne signifie pas automatiquement un accord «avec chacune de ses paroles». Si des photos montrent occasionnellement des filles portant le voile, il s'agit uniquement d'instantanés, a ajouté la faîtière.

Grosse indemnité de départ pour l'ancien secrétaire du DDPS

L’ancien secrétaire général du Département fédéral de la population et des sports (DDPS), Toni Eder, a reçu une indemnité de départ de plus de 360'000 francs, malgré des manquements constatés durant son mandat. M. Eder avait dû quitter son poste après que des irrégularités avaient été relevées en 2023 lors de l’achat de 96 chars en Italie, écrit le SonntagsBlick.

Outre son indemnité de départ, M. Eder a reçu un mandat de participation au comité «Soutien externe à la gouvernance stratégique» dans le cadre du projet Mitholz. Il a été convenu d’un volume maximal entre 30'000 et 40'000 francs par an, avec un plafond de coûts d’environ 130'000 francs jusqu’à fin 2028, détaille le journal, qui cite le DDPS.

Des cigares de la honte importés en Suisse?

Des cigares issus du travail forcé seraient aussi vendus en Suisse. «C’est très probable», déclare à la NZZ am Sonntag le président de l’ONG espagnole Prisoners Defenders, Javier Larrondo. L’organisation de défense des droits de l’homme porte de graves accusations contre l’industrie cubaine du cigare: des prisonniers seraient contraints de rouler des cigares destinés à l’exportation.

Il n’est pas possible de vérifier ces informations de manière indépendante. Amnesty International évoque, elle aussi, des indices significatifs allant dans ce sens. La Suisse est le troisième plus grand importateur de cigares cubains, précise le journal dominical. L’entreprise importatrice Intertabak déclare ne pas avoir été informée de ces accusations et assure prendre très au sérieux le respect de conditions de travail équitables.

Suisse-UE: les partisans veulent aller de l'avant

Les partisans des accords avec l’UE souhaitent accélérer la tenue d’un vote sur ces traités. Ils veulent boucler le dossier avant les élections fédérales de 2027, écrit la NZZ am Sonntag. Un document interne rédigé par les services du Parlement montre comment cela pourrait être possible.

Le texte indique également que le Conseil fédéral veut aller de l’avant. Le gouvernement souhaite donner au Parlement la possibilité d'organiser un référendum facultatif au cours de cette législature, c’est-à-dire d’ici la mi-2027.

Grosse perte chez Swiss Steel

Le groupe suisse de sidérurgie Swiss Steel a enregistré au premier semestre une perte élevée à deux chiffres en millions, révèle le Sonntagsblick à qui le groupe n’a pas souhaité commenter ces chiffres.

Par ailleurs, selon le journal, le vice-président Jens Alder s’est retiré du conseil d’administration. Son nom a été supprimé du site internet. Une porte-parole a refusé de s’exprimer sur les raisons de ce départ. Depuis que le groupe s’est retiré de la Bourse, très peu d’informations sont désormais communiquées au public, souligne le journal.

Attentat déjoué en Suisse

Le Ministère public de la Confédération (MPC) a déjoué un attentat terroriste présumé au printemps. «Un jeune homme de 18 ans s’est radicalisé», déclare le procureur général de la Confédération Stefan Blättler au SonntagsBlick. Le Suisse alémanique se trouve en détention provisoire. «Son objectif était de commettre une attaque», précise le procureur général.

Le suspect s’était renseigné en conséquence et, selon l’évaluation du MPC, il avait prévu de commettre un attentat avec un couteau. «Il s’agit d’un mobile islamiste», a ajouté M. Blättler. Actuellement, une procédure pénale est en cours et la présomption d’innocence s’applique. L’éventuelle implication d’autres personnes fait l’objet d’investigations.

Toujours pas assez de femmes dans les fédérations sportives

La plupart des fédérations sportives suisses n’ont pas atteint le quota de femmes prévu. Depuis le 1er janvier, les fédérations sportives nationales doivent compter au moins 40 % de femmes et 40 % d’hommes au sein de leur comité, rappelle la NZZ am Sonntag. Cependant, plus de la moitié des fédérations ne respectent pas encore ce quota, selon une enquête menée par le journal dominical auprès des 69 fédérations sportives.

Les fédérations les plus dominées par les hommes sont notamment le football, le hockey sur glace et le ski. Si une fédération ne respecte pas le quota de genres, elle risque des réductions de subventions. Questionné sur le sujet, l'Office fédéral du sport n'a pas souhaité s'exprimer.

53% des Suisses veulent une redevance radio-TV à 200 frs

Un sondage Tamedia, publié dans le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung, révèle que 53% des Suisses soutiennent l’initiative UDC-Jeunes PLR visant à réduire la redevance SSR de 335 à 200 francs par an. Cette initiative devrait être soumise au vote en 2026. Le sondage a été réalisé du 18 au 26 septembre 2025.

La question «qu'allez-vous voter lors de l'initiative visant à réduire la redevance radio-TV de 335 à 200 francs par ménage?» a été posée à 14'775 personnes. 53% des sondés ont répondu «oui» ou «plutôt oui». 44% se sont montrés défavorables à l'initiative tandis que 3% se sont déclarés encore indécis. Cette enquête a été menée par 20 minutes et Tamedia en collaboration avec LeeWas.

Le président d'Economiesuisse tire la prise

Christoph Mäder, président d'Economiesuisse, quittera son poste à la fin de son mandat actuel en 2026. Il aura été à la tête de l’organisation économique pendant six ans. Un porte-parole de la fédération a confirmé cette décision au SonntagsBlick.

M. Mäder s'en va à un moment où la fédération se retrouve dans une conjoncture délicate, notamment sur ses positions vis-à-vis de l’UE et en matière de politique migratoire. Pour trouver son successeur, la plus grande société de conseil en recrutement de Suisse a été mandatée. Economiesuisse recherche un dirigeant capable de redéfinir et réorienter l’organisation.