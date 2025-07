En Suisse, les coûts de la santé pourraient doubler d'ici à 2040

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse.

Si rien n'est fait, les dépenses de santé, qui étaient de 87 milliards de francs en 2019, passeront à 163,5 milliards en 2040, a calculé Deloitte. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les coûts de la santé qui vont doubler d'ici à 2040 en Suisse, mais aussi des oppositions à la fusion des fonds immobiliers d'UBS et de Credit Suisse, ainsi que les dangers du réchauffement climatique font les titres de la presse dominicale. Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

Le Matin dimanche: En mettant l'accent davantage sur la prévention, les dépenses de santé en 2040 pourraient être inférieures de 30 milliards de francs par année en Suisse, affirme une étude de l'entreprise d'audit et de conseil Deloitte Suisse, reprise par Le Matin Dimanche. Si rien n'est fait, la facture, qui était de 87 milliards de francs en 2019, passera à 163,5 milliards en 2040, a calculé Deloitte. Avec «une réorientation globale des soins de santé», il est possible d'atténuer le choc à 131,2 milliards, ajoute l'étude. Les économies proviennent d'une baisse des dépenses liées aux thérapies et à la rééducation. Pour son calcul, Deloitte a utilisé son modèle développé aux Etats-Unis, en l'adaptant à la Suisse sur la base des données 2019.

NZZ AM SONNTAG: La fusion des fonds immobiliers de la banque UBS et de Credit Suisse, racheté par la première en 2023, suscite une vive opposition, écrit la NZZ am Sonntag. Après l'annonce de la fusion, des investisseurs ont déposé un recours auprès de la FINMA, l'autorité suisse de surveillance des marchés financiers, une première en Suisse. Le fait de fusionner des fonds ayant des stratégies très différentes, comme les logements et les hôtels ou les homes pour personnes âgées, est particulièrement problématique, selon eux. Ils mettent aussi en garde contre une position dominante sur le marché et des pertes de patrimoines dues à des fonds de Credit Suisse problématiques. Interrogée par le journal, UBS estime que la fusion des fonds amènera plus de diversification et de résilience. La FINMA n'a pas souhaité s'exprimer.

SONNTAGSBLICK: La directrice de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), Katrin Schneeberger, met en garde dans le SonntagsBlick contre les risques climatiques croissants en Suisse. «Les dangers naturels deviennent plus fréquents et plus intenses et la Suisse devient également plus vulnérable en raison de sa forte densité de population», avertit-elle. Le dégel du pergélisol est, ajoute-t-elle, un problème majeur, car il rend les montagnes plus instables. Les villes sont également touchées, car le sol bétonné ne peut pas absorber l'eau en cas de fortes pluies, poursuit la responsable, soulignant que la moitié des dommages causés par les inondations sont aujourd'hui dus à ce phénomène. Elle relève en outre que les zones urbaines ne se rafraîchissent pratiquement plus la nuit, ce qui a un impact sur la santé.

SONNTAGSZEITUNG: Le président de Patrimoine suisse, Martin Killias, vole au secours dans la SonntagsZeitung de l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS), accusé d'être un obstacle au développement des communes en interférant dans les projets de construction. La moitié des oppositions de l'ISOS sont couronnées de succès et portent sur des défauts substantiels, relève M. Killias. Il relève en outre que seuls quelques bâtiments se trouvent dans des zones strictement protégées. Dans les autres zones, ajoute-t-il, l'objectif est de préserver la structure. Le président de Patrimoine suisse constate en outre que les projets ne visent souvent pas à construire de nouvelles habitations, mais à démolir des logements abordables pour les remplacer par des constructions neuves plus coûteuses.

NZZ AM SONNTAG: La lutte de pouvoir entre le fondateur du Forum économique mondial (WEF) Klaus Schwab et les dirigeants actuels de l'organisation se poursuit, malgré un accord, constate la NZZ am Sonntag. Un certain mécontentement règne au siège du WEF à Cologny (GE) suite à des articles de presse qui disculpent M. Schwab. La direction soupçonne des indiscrétions ciblées de l'entourage de M. Schwab, ce qui serait une violation de l'accord. Interrogé, le fondateur du forum nie toute fuite. Selon des observateurs, les relations entre M. Schwab, le directeur du WEF Børge Brende et le président par intérim Peter Brabeck-Letmathe restent très tendues. Depuis avril 2025, Klaus Schwab fait face à des accusations de mauvaise conduite financière et éthique, ce qui a conduit à une enquête interne.

SONNTAGSBLICK: La ministre zurichoise de la santé Natalie Rickli s'oppose à l'arrêt prévu en 2026 du financement par la Confédération de la banque de données nationale sur les médicaments pédiatriques SwissPedDose, rapporte le SonntagsBlick. Elle a envoyé à la ministre fédérale de la santé Elisabeth Baume-Schneider une lettre, que s'est procuré le journal. La base de données est utilisée pour fournir des informations sur les doses de médicaments pour les mineurs. Dans sa missive, Mme Rickli avertit que la suppression des fonds fédéraux entraînera un «retour en arrière en matière de sécurité des patients». L'absence de financement fédéral envoie un signal selon lequel les enfants et les adolescents ne sont plus prioritaires, ajoute-t-elle. La conseillère d'Etat UDC craint en outre une charge financière supplémentaire pour les hôpitaux pédiatriques universitaires, en particulier à Zurich.