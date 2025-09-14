Poulets au chlore, l'ex-cheffe de Fedpol fait polémique et un «voyage d'études» qui passe mal

Poulets «au bain de chlore» made in USA bientôt dans les assiettes suisses, la gestion du loup et les foyers pour enfants et ados saturés font les titres de la presse dominicale.

Bientôt des «poulets au chlore» en Suisse?

Le Conseil fédéral entend faire des concessions aux États-Unis concernant l’exportation de viande de poulet vers la Suisse, révèle la NZZ am Sonntag. Actuellement, la volaille en provenance des États-Unis est interdite en Suisse, car les animaux sont plongés après l’abattage dans un bain de chlore pour les désinfecter. Les fameux «poulets au chlore» ne peuvent pas être vendus en Suisse. L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires l’a confirmé.

Dans le projet d’accord avec les États-Unis, il est écrit que la Suisse envisage de «s’attaquer à des mesures qui restreignent l’accès au marché pour la viande et les produits de volaille américains», selon le journal qui cite des sources administratives. L’Union européenne, de son côté, serait restée ferme sur la question de la sécurité alimentaire lors de ses propres négociations avec les États-Unis.

Polémique autour de l'ex-directrice de Fedpol

L’engagement de Nicoletta della Valle, ex-directrice de Fedpol par la société israélienne Champel Capital trois mois seulement après son départ de la police fédérale suscite de vives critiques. Champel Capital est active dans la sécurité et la défense. Roger Golay (MCG/GE) dénonce un risque évident de conflit d’intérêts, rapporte le Matin Dimanche. L'élu interpellera lundi Beat Jans, en charge du dossier, sur le délai de carence que la Confédération peut exiger de son personnel.

Le conseiller fédéral admet qu'il aurait pu instaurer une période de carence maximale d’un an, s'il avait estimé qu’il existait un risque de conflit d’intérêts. «Ce n’était pas le cas ici: elle m’a seulement parlé de son envie d’ouvrir un restaurant pour les habitants du quartier». Le ministre de la justice et de la police prévient: «Nicoletta della Valle n’a pas le droit de divulguer des données sensibles de la Confédération. Sinon, elle se rendrait coupable d’un délit».

Sollicitée, Mme della Valle, n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet, invoquant la confidentialité et sa vie privée. Par ailleurs, au sein du comité consultatif de Champel Capital siège par ailleurs un membre de la direction d’une société anonyme appartenant à Ruag. Le Département de la défense considère cela comme «délicat» et a chargé le conseil d’administration de Ruag de l’examiner, révèle la SonntagsZeitung.

Conseil d'Etat valaisan: une escapade en Corse qui passe mal

Le gouvernement valaisan a dépensé plus de 15'000 francs pour se rendre en Corse, rapporte le SonntagsBlick. Le Conseil d’État a effectué une croisière vers l’île française. Les seules nuitées auraient coûté près de 5000 francs. «Il s’agit d’un voyage d’études au cours duquel ont eu lieu des rencontres institutionnelles, économiques et culturelles», a justifié le gouvernement valaisan auprès du journal.

Lors de ses rencontres, les échanges ont porté sur la protection des océans, le tourisme, les vignobles et la lutte contre les incendies de forêt. La Corse et le Valais sont confrontés à de nombreux défis similaires, a indiqué le Conseil d’État.

Moins de F-35 que prévu?

Les États-Unis se sont dits fondamentalement prêts à livrer moins que les 36 avions de combat F-35 initialement prévus. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) aurait évoqué cette possibilité avec des représentants américains, selon la NZZ am Sonntag. Du point de vue du gouvernement américain, «il s’agit d’une décision souveraine de la Suisse si elle souhaite commander moins de F-35», cite le journal en reprenant les propos de l’Office fédéral de l’armement.

La «Letter of Offer and Acceptance» (LOA), qui encadre l’accord avec les États-Unis, pourrait être modifiée. Reste à savoir si le Parlement acceptera une réduction. En revanche, il est d’ores et déjà clair que la Confédération versera la semaine prochaine une nouvelle tranche de paiement d’environ 300 millions de francs.

Tir du loup: «une fausse solution»

Jean-Marc Landry, spécialiste du loup, juge que l’autorisation donnée par Neuchâtel d’abattre quatre loups à La Brévine n’apporte pas de solution durable. «Le tir de régulation est une fausse solution», avertit-il dans une interview accordée au Matin Dimanche, soulignant le risque de déstructurer la meute et d’augmenter les attaques ailleurs. Selon lui, il vaudrait mieux privilégier les tirs d’effarouchement plus éducatifs et mieux adaptés à la configuration des lieux.

Pour M. Landry, l’éradication totale du loup est irréaliste sans coordination avec l’Italie et l’Allemagne. «Le choix d’Albert Rösti de tout miser sur les tirs est une politique à courte vue», dit l’expert, rappelant au passage que trente ans après les premières attaques, le loup est toujours présent en Suisse. M. Landry plaide pour davantage de moyens, de recherche scientifique et de soutien sociétal. L’usage de colliers GPS et l’étude de la vulnérabilité des troupeaux permettraient d’adapter les pratiques et de mieux gérer le risque.

Foyers saturés

Les foyers pour enfants et adolescents sont saturés dans toute la Suisse, en particulier dans les cantons de Zurich, Genève et Vaud, rapporte le SonntagsBlick. Les raisons pour lesquelles des enfants et adolescents doivent être placés en dehors de leur famille sont variées et concernent les parents: dépendance, maladies psychiques, violence.

Selon le journal, ces situations se sont récemment aggravées. Tous les experts et autorités interrogés par la rédaction confirment que les cas deviennent de plus en plus complexes. Il n’existe toutefois pas de statistiques sur le nombre d’enfants et d’adolescents placés hors de leur famille en Suisse.

Rails usés au tunnel du Gothard

Les CFF devront remplacer l’ensemble des 228 kilomètres de rails dans le tunnel de base du Gothard en raison de fortes contraintes. Les responsables tablaient initialement sur une durée de vie plus longue des rails, soit 20 ans au lieu des 16 ans estimés, écrit le SonntagsBlick. Le remplacement est prévu entre 2032 et 2034, mais la date précise n’a pas encore été fixée.

Actuellement, l’entreprise ferroviaire recherche des concepts auprès de sociétés capables de réaliser un tel projet. L’impact des travaux sur le trafic ferroviaire n’a pas encore été communiqué. Les coûts devraient se situer dans une fourchette de plusieurs centaines de millions de francs.

Moyen-orient: la Suisse ne respecte pas ses obligations

La Suisse ne respecte pas pleinement ses obligations de droit international dans le cadre du conflit au Moyen-Orient. Le ministre des Affaires étrangères, Ignazio Cassis, aurait admis dans une lettre à des juristes spécialisés que la Suisse ne respecte ces obligations envers des tiers que «dans une large mesure», révèle le SonntagsBlick.

D’après le journal, la Suisse devrait sanctionner plus fermement les activités des colons et renforcer la régulation des transactions financières et des affaires d’armement. Vendredi, le Conseil fédéral a discuté des conditions dans lesquelles la Suisse pourrait reconnaître l’État palestinien. La majorité PLR-UDC au gouvernement a toutefois empêché l’adoption d’une nouvelle formulation officielle.

Davantage de transparence sur les salaires

Dès la mi-2026, les grandes entreprises suisses actives à l’international devront publier leurs fourchettes de salaires dans l’Union européenne. En Suisse, elles restent toutefois prudentes quant à une telle transparence, rapporte la SonntagsZeitung. Ainsi, un porte-parole d’UBS n’a pas précisé si la banque appliquerait cette mesure également à ses sites helvétiques, tout en affirmant que l’établissement se préparait à respecter la directive pour ses implantations dans l’UE.

Des groupes comme ABB, Holcim, Axa et Zurich auraient tenu des propos similaires. Swiss Re a déjà mis en œuvre la règle européenne et prévoit de l’appliquer cette année aussi en Suisse, tout comme Roche. Par ailleurs, des entreprises publiques comme La Poste et les CFF, ainsi que l’administration fédérale publient déjà de manière volontaire leurs grilles salariales.

Les auteurs suisses face à l'IA

Des auteurs suisses espèrent recevoir des fonds de la part de l’entreprise d’intelligence artificielle Anthropic. Dans un cas récent, des écrivains suisses partent du principe qu’ils seront également pris en compte, a confirmé le Verband Schweizer Autorinnen und Autoren (Association suisse des autrices et auteurs) à la SonntagsZeitung.

Anthropic prévoit de verser au moins 1,5 milliard de dollars à la suite d’une plainte concernant le téléchargement illégal d’œuvres, comme cela a été révélé la semaine dernière. L’utilisation illicite est jugée très probable lorsque des livres apparaissent sur le site pirate Library Genesis, précise le journal dominical. Un échantillon consulté a montré que plusieurs ouvrages suisses y figuraient.

Un groupe américain lorgne sur les Grisons

Le géant américain du ski Vail Resorts n’aurait pas encore renoncé à l’acquisition de la Weisse Arena à Flims, Laax et Falera (GR). Le groupe aurait laissé entendre, entre les lignes, qu’il serait prêt à intervenir si les communes grisonnes échouaient dans leur projet, écrit la NZZ am Sonntag. Vail ne commente toutefois pas les rumeurs.

Les communes souhaitent reprendre elles-mêmes les infrastructures. En octobre, les électeurs de Flims, Laax et Falera devront se prononcer à ce sujet. Un seul «non» d’une des trois communes suffirait à faire échouer le projet.