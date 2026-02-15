La police suisse se penche sur le dossier Epstein

La signature prévue en mars de l'accord sur les Bilatérales III, le projet de révision de la loi sur l'aviation qui crée la polémique à Genève et une offre française dans le domaine de la défense aérienne font notamment les titres de la presse dominicale. Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 15.02.2026

Keystone-SDA ATS

SONNTAGSBLICK. Le président de la Confédération Guy Parmelin signera en mars à Bruxelles l’accord sur les Bilatérales III, rapporte le SonnstagsBlick. Des discussions techniques de finalisation sont actuellement en cours avec l’Union européenne. Le Conseil fédéral a, selon le journal, tenu compte des demandes d’ajustements formulées lors de la procédure de consultation. Les cantons et le Parlement devraient être associés plus tôt lorsqu’un nouveau droit européen concerne la Suisse. En outre, une clause de sauvegarde permettant aux cantons d’agir en cas de surcharge des infrastructures constituerait le cœur du compromis. L’objectif visé est que la visite de Guy Parmelin intervienne avant la transmission formelle du message du Conseil fédéral au Parlement en mars. Pour que le paquet d’accords avec l’Union européenne entre en vigueur, il devra être ratifié par le Parlement et par le peuple.

LE MATIN DIMANCHE. Le projet de révision de la loi sur l’aviation porté par Albert Rösti suscite la controverse à Genève. Le texte vise à garantir durablement les horaires d’exploitation des aéroports nationaux, dont Genève et Zurich, en étendant la «garantie de la situation acquise» à leur fonctionnement, y compris en matière d’horaires, même lors de procédures environnementales, rapporte le Matin Dimanche. Le canton de Genève a demandé que le projet soit reformulé pour poser une limite temporelle et pour réserver les mesures d’assainissement relevant du droit de l’environnement. Les riverains et les Verts dénoncent un verrouillage au profit de l’aéronautique, au détriment de la santé et de la volonté populaire exprimée en 2019 lorsque les Genevois ont voté à 56% pour une initiative dont la mise en œuvre impose à l’aéroport de tenir compte des objectifs de protection de l’environnement. L’Office fédéral de l’aviation civile réfute toute atteinte à l’environnement, parlant d’une simple clarification juridique. L’aéroport souligne, lui, son poids économique et ses efforts pour limiter bruit et émissions.

NZZ AM SONNTAG. La France a fait à la Suisse une offre concernant la défense aérienne. «Si la Suisse commande aujourd’hui, nous pourrions livrer notre système d’ici 2029», a déclaré Jérôme Dufour, secrétaire général de l’entreprise d’armement Eurosam, à la NZZ am Sonntag. Le consortium italo-français Eurosam produit le système de défense modernisé SAMP/T. Celui-ci pourrait rivaliser avec le système Patriot commandé par la Confédération aux États-Unis. Cependant, la Suisse a conclu un contrat avec le gouvernement américain pour les missiles Patriot. Juridiquement, elle ne disposerait d’aucune garantie. En cas de retrait, la Confédération dépendrait du bon vouloir du gouvernement américain, ont indiqué des sources au journal.

SONNTAGSZEITUNG. Selon une interview accordée à la SonntagsZeitung, l’Association des Communes Suisses (ACS) envisage de mettre en place une assurance de protection juridique sur mesure pour les membres des autorités communales. «Il ne s’agit pas en premier lieu de la responsabilité civile, car de tels cas relèvent généralement de la responsabilité de l’État», a déclaré le président de l’ACS et conseiller aux États Mathias Zopfi (Verts/GL) au journal. L’objectif serait plutôt d’offrir une protection juridique personnelle. Celle-ci ne s’appliquerait pas seulement en cas de catastrophe, mais aussi, par exemple, pour défendre les droits de la personnalité. En effet, lorsqu’un membre d’une autorité est pris pour cible ou attaqué, une commune ne dispose pas toujours des ressources nécessaires pour assurer sa protection.

NZZ AM SONNTAG. La mosquée chiite de Schlieren (ZH) appartient officiellement à l’État iranien. Le président du conseil d’administration de l’association propriétaire de la mosquée avait dirigé le Centre de la culture islamique à Francfort, interdit par les autorités allemandes, écrit la NZZ am Sonntag. Le ministère allemand de l’Intérieur avait justifié l’interdiction en précisant que ces centres, dont celui de Francfort, étaient considérés comme des organisations islamistes extrémistes. «Cet homme ne nous est pas connu. Il n’a jamais posé de problème», a déclaré Markus Bärtschiger, maire de Schlieren, au journal. Le président de l’association serait désormais peu actif, selon le responsable de la mosquée. «Les activités de notre centre ne constituent une menace pour personne», a-t-il ajouté. «Aucune propagande n’est diffusée et nous ne sommes pas politiquement actifs.»

SONNTAGSBLICK. Des vérifications sont en cours au niveau policier en Suisse dans l’affaire Jeffrey Epstein, affirme le SonntagsBlick. Il s’agit d’examiner s’il existe des soupçons d’infraction avant toute intervention du Ministère public, explique le professeur de droit pénal Jonas Weber au journal. Il s’agit d’une procédure standard. Au vu des éléments connus jusqu’à présent, il estime toutefois exclu que les autorités suisses ouvrent d’elles-mêmes une procédure pénale, à moins que de nouveaux éléments à charge ne soient révélés. «Le simple fait de servir d’intermédiaire pour des femmes n’est pas punissable», rappelle M. Weber au Blick. Le Ministère public du canton de Zurich suit attentivement la couverture médiatique de l’affaire. En principe, il ne communique pas sur l’ouverture ou la non-ouverture d’enquêtes concrètes.

NZZ AM SONNTAG. Dans l’affaire des aliments pour bébés contaminés, les autorités de contrôle suisses n’auraient pas été assez rigoureuses, selon la NZZ am Sonntag. L’huile d’ARA est utilisée comme composant pour les préparations destinées aux nourrissons. L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) aurait classé cette huile, qui appartient à la catégorie des nouveaux aliments, comme sûre. Selon des sources internes, aucun test n’a toutefois été effectué pour détecter la toxine céréulide. Si l’huile avait été considérée comme un aliment déjà connu, elle aurait été testée plus tôt pour la présence de céréulide, a déclaré un informateur au journal. L’EFSA n’a pas encore répondu à une sollicitation du journal. La Confédération reprend automatiquement les nouveaux aliments évalués au sein de l’Union européenne. «Le céréulide n’a jusqu’à présent jamais fait l’objet d’analyses dans les aliments pour nourrissons», a déclaré Patrick Edder, vice-président de l’Association des chimistes cantonaux, à la NZZ am Sonntag.

SONNTAGSBLICK. La Suisse n’est actuellement pas pleinement intégrée au système de sécurité alimentaire de l’Union européenne, selon l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires. C’est l’une des raisons pour lesquelles la Suisse a réagi plus tard que d’autres pays dans le cas des aliments pour bébés contaminés, a expliqué Michael Beer, le vice-directeur de l'Office dans une interview donnée au SonntagsBlick. D’autre part, ce n’est qu’au cours d’investigations approfondies qu’il est devenu clair que la Suisse était concernée, a-t-il ajouté. Selon lui, les Bilatérales III permettraient de résoudre ce problème. La Suisse disposerait ainsi «de la sécurité juridique pour recevoir toutes les informations en temps utile et participer à toutes les décisions pertinentes», a déclaré M. Beer. Il a également rassuré le public: «Les personnes qui achètent actuellement des aliments pour bébés dans le commerce de détail n’ont pas à s’inquiéter.»