LE MATIN DIMANCHE: Alors que les attentats islamistes en Europe sont en recul et que les voyages vers le djihad depuis le territoire helvétique ont cessé, la Suisse mène un nombre record d'enquêtes dans le domaine du terrorisme, alerte Le Matin Dimanche. Le Ministère public de la Confédération affirme conduire environ 130 procédures visant principalement les activités djihadistes. Le Service de renseignements de la Confédération (SRC) recense quant à lui 48 «personnes à risque» soutenant le terrorisme en Suisse, ainsi que 892 internautes diffusant ou consommant de la propagande djihadiste. La statistique des enquêtes fédérales ne comprend pas les procédures cantonales contre des mineurs radicalisés, qui se sont multipliées en 2024, avec 11 arrestations.

SONNTAGSBLICK: Les nouveaux accords entre la Suisse et l'Union européenne (UE), mis en consultation vendredi par le Conseil fédéral, sont comme le serment du Grütli (UR), estime dans le SonntagsBlick, le ministre suisse de la justice Beat Jans. C'est «une promesse mutuelle en des temps difficiles avec des partenaires qui veulent aller de l'avant ensemble», ajoute-t-il. «Si les Britanniques avaient obtenu cela, le Brexit n'aurait pas eu lieu», affirme-t-il, balayant les critiques sur le mécanisme pour résoudre les litiges et la clause de sauvegarde.

LE MATIN DIMANCHE: Plus de 35 millions de francs de dons ont été récoltés en un peu plus de deux semaines pour le village de Blatten (VS), détruit en grande partie par l'effondrement du glacier du Birch à la fin mai, a calculé Le Matin Dimanche. À elle seule, la Chaîne du Bonheur a recueilli plus de 17 millions de francs. Aux dons des organisations d'entraide, il faut ajouter les 10 millions de francs débloqués par l'État du Valais et les 5 millions votés par le Parlement fédéral jeudi. «La coordination entre les différentes instances est cruciale» pour «une aide efficace et pertinente», indique dans le journal Corinne Bahizi, porte-parole de la Chaîne du Bonheur. L'état-major de la cellule de crise du canton du Valais indique qu'"une commission municipale indépendante des dons sera bientôt mise en place pour coordonner leur utilisation».

LE MATIN DIMANCHE/NZZ AM SONNTAG: Les écoliers ne se sentent plus en sécurité dans les vestiaires des écoles en Suisse, à cause des téléphones mobiles, relèvent Le Matin Dimanche et la NZZ am Sonntag, citant une étude de l'université de Lausanne menée auprès de 458 enseignants d'éducation physique en Suisse. 39% d'entre eux indiquent avoir «parfois à toujours» des difficultés à gérer les disputes dans les vestiaires et 29% le harcèlement. Seuls 13,5% des sondés déclarent ne jamais observer de sentiment d'insécurité ou de gêne chez les élèves dans ces espaces. «Il arrive régulièrement que des élèves prennent des photographies avec leur téléphone portable dans un vestiaire», déclare dans la NZZ am Sonntag Thomas Minder, président de l'association des directeurs d'écoles de Suisse alémanique (VSLCH). Selon l'étude, 96,3% des personnes interrogées estiment que l'organisation actuelle des vestiaires et des douches est inadaptée.

NZZ AM SONNTAG: Seul 1,2% des Suisses ont ouvert un dossier électronique du patient, constate la NZZ am Sonntag. «La situation est désolante», déclare dans le journal Alfred Angerer, professeur à la Haute école des sciences appliquées de Zurich. A ce rythme, il faudrait encore «1250 ans» pour que tout le monde en ait un, s'exclame-t-il. Selon le professeur, les fournisseurs de prestations n'en voient guère l'utilité et ne sont guère incités à informer les patients sur le dossier électronique. En Autriche, 96% de la population utilise un dossier médical numérique, indique le journal, qui pointe des structures compliquées en Suisse, un manque d'incitations pour les médecins et un manque de direction de la Confédération.

SONNTAGSBLICK: L'organisation d'aide au suicide Pegasos doit obtenir un permis de construire pour continuer à utiliser une annexe d'une auberge à Nunningen (SO), écrit le SonntagsBlick. L'association y accompagne depuis environ un an des personnes du monde entier désireuses de mourir. Cette activité a suscité une forte opposition dans cette commune de 2000 habitants. «L'utilisation d'un immeuble pour l'accompagnement des personnes en fin de vie est soumise à un permis de construire», relève dans le journal un porte-parole du canton de Soleure. La décision peut être contestée auprès du tribunal administratif cantonal. La commission de construction de Nunningen avait déjà constaté l'obligation d'obtenir un permis de construire.

SONNTAGSZEITUNG: L'ancien rappeur grison Roman Flepp veut devenir maire de la commune de Brigels (GR) et partager le poste avec deux autres personnes, raconte la SonntagsZeitung. Il se présente à l'élection avec un agent fiduciaire, Adrian Bergamin, et un ingénieur civil, Ramon Schmed. Disant vouloir accéder à la fonction ensemble, les trois hommes se réservent le droit de la refuser si seul l'un d'entre eux est élu. Un système de rotation est nécessaire pour pouvoir mettre en œuvre leurs idées, estiment-ils. Selon Andreas Glaser, professeur de droit public, administratif et européen à l'université de Zurich, les candidats violent les «règles du jeu» politique en liant leur élection à des conditions.