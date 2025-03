L'intérêt de l'administration Trump pour les projets avec financement américain dans les hautes écoles suisses, l'armement et la défense helvétiques, une résolution à venir du Conseil de l'Europe contre la Suisse en matière de blanchiment ou le retour sous la coupole d'un projet de taxe vélo font les titres de la presse dominicale.

La presse dominicale (archives). sda

Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

L’EPFZ sous le radar de Trump : Un tournant pour la recherche en Suisse ?

L'administration du président américain Donald Trump a interrogé l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) sur ses recherches, écrit la NZZ am Sonntag. Il s'agit principalement de questions sur le respect des directives politiques du nouveau gouvernement américain, précise l'EPFZ au journal.

Concrètement, les questions concernent un projet de recherche financé par des fonds américains. Washington passe en effet au crible les projets sur des thèmes liés au genre et au climat et on peut s'attendre à ce que d'autres hautes écoles helvétiques soient sollicitées, indique une source proche du dossier.

Selon le journal, l'EPFZ veut se concerter avec d'autres hautes écoles avant de répondre.

La Suisse doit se préparer à un retrait américain d’Europe, selon Ben Hodges

L'ex-général américain Ben Hodges suggère à la Suisse de se préparer à une guerre dans le SonntagsBlick. «La meilleure façon d'éviter une guerre est de s'y préparer», dit le militaire. Il doute que la Russie respecte la neutralité de la Suisse, même si cela ne signifie pas forcément que des chars russes entrent un jour en Suisse.

Mais il recommande à l'armée helvétique d'investir dans la défense aérienne. Ben Hodges part du principe que le président américain Donald Trump retirera des soldats d'Europe. «La seule question est de savoir quand. Et combien de soldats il va retirer», déclare-t-il.

L’Allemagne met fin à ses achats d’armement en Suisse

L'Allemagne ne commandera plus d'armement en Suisse à l'avenir, à en croire une récente déclaration de l'ambassadeur allemand en Suisse, Michael Flügger, à l'occasion d'un exposé devant des membres du Parlement à Berne, écrit la NZZ am Sonntag.

Le renforcement de la loi sur le matériel de guerre a fait de la Suisse un partenaire «peu fiable», se sont entendus dire les participants à la réunion. Pour Berlin, la réforme de la loi envisagée par la Confédération et le Parlement ne va pas assez loin: sans un net assouplissement, finies aussi les contreparties habituelles dans le domaine de l'armement.

Blanchiment d’argent : la Suisse dans le viseur de l’Europe

Des membres du Conseil de l'Europe se préparent à épingler la Suisse en matière de blanchiment par le biais d'une résolution de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, affirme le SonntagsBlick.

Début mars, la parlementaire ukrainienne Lesia Vasylenko s'est rendue en Suisse en tant que rapporteure du Conseil de l'Europe: ses conclusions serviront de base à la procédure. Selon un rapport préliminaire de Mme Vasylenko, il y a lieu de craindre que la Suisse ne devienne la cible de l'argent sale russe.

Contacté par le journal, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) estime que la Suisse a un «dispositif robuste pour se défendre contre les fonds illégaux».

La droite relance l’idée de la taxe vélo de 20 francs

La droite relance l'idée de réintroduire une taxe vélo. La conseillère nationale Nina Fehr Düsel (UDC/ZH) va déposer une motion visant à créer une nouvelle vignette pour vélo destinée à financer les infrastructures cyclables, selon Le Matin Dimanche et le SonntagsZeitung. Le texte va proposer une taxe de 20 francs par an et par cycliste.

«Cela représenterait une rentrée de 90 millions par année», estime la députée dans les titres de Tamedia. Elle affirme que l'idée, pas nouvelle sous la coupole, a désormais le soutien des autres partis bourgeois. Pour les associations de défense du trafic cycliste, une telle taxe serait contreproductive.

Evacuation Swiss à Graz: des portes de secours restées fermées

Lors de l'évacuation d'un avion Swiss à Graz (Autriche) en décembre dernier, deux portes de secours sont restées fermées, relate le SonntagsBlick. On ignore si elles étaient bloquées. L'examen des issues inutilisées est toujours en cours, selon un rapport intermédiaire du service d'enquête autrichien sur la sécurité, dont la publication est attendue lundi.

Le 23 décembre, l'Airbus A220 de Swiss reliait Bucarest à Zurich avec 74 passagers et cinq membres d'équipage à bord lorsqu'il a dû atterrir d'urgence à Graz en raison de fumée dans la cabine.

140 camions de déchets éliminés illégalement à Mitholz

Une entreprise de transports aurait éliminé illégalement 140 camions de déchets dans la carrière de Mitholz dans l'Oberland bernois, relate la NZZ am Sonntag. Le journal dominical a eu accès au projet d'acte d'accusation du ministère public du canton de Berne.

Le transporteur au coeur de l'affaire est accusé de tromperie astucieuse, alors qu'il avait été payé pour amener à la décharge les déchets de plusieurs entreprises. Au total, 4050 tonnes de déchets non pas été correctement déclarés: des collaborateurs ont inventé des chantiers fictifs comme lieu d'origine, selon le journal.