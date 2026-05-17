L’UDC veut supprimer les hautes écoles pédagogiques

Le refus réitéré de la ministre vaudoise Valérie Dittli de démissionner, un examen sur la sécurité raté par le gérant du bar «Le Constellation» et des composants suisses dans des drones russes utilisés contre l'Ukraine font les titres de la presse dominicale. Voici les principales informations, non confirmées, à Keystone-ATS:

L'UDC lance le débat sur la suppression des HEP (archives). sda

Keystone-SDA ATS

LE MATIN DIMANCHE: La conseillère d'Etat vaudoise Valérie Dittli, épinglée dans plusieurs rapports et visée par une instruction pénale pour abus d'autorité, déclare à nouveau dans Le Matin Dimanche qu'elle n'entend pas démissionner. «J'aimerais finir cette législature en remettant au centre les vrais enjeux, ceux qui intéressent la population», ajoute-t-elle, soulignant qu'elle a «un bilan, aussi bien pour l'agriculture, le numérique ou la durabilité». Elle réfute le reproche qu'elle ne démissionne pas pour toucher la rente à vie de 39'000 francs par an, si elle était à nouveau candidate l'an prochain sans être élue. «Si les circonstances faisaient que j'y ai droit, je renoncerais de toute façon à cette rente».

SONNTAGSZEITUNG: Jacques Moretti, le gérant du bar «Le Constellation» à Crans-Montana (VS), n'a pas réussi son examen pour obtenir la licence d'exploitation d'un établissement public lors de sa première tentative en 2011, rapporte la SonntagsZeitung. Il a échoué au module consacré au droit de l'hôtellerie-restauration ainsi qu'aux règles d'hygiène et de sécurité, qui comprenait notamment la protection contre les incendies, indique un rapport de police. Ce n'est qu'à sa deuxième tentative que M. Moretti s'est vu délivrer le certificat de capacité cantonal à Lausanne. Il a ensuite eu plusieurs démêlés avec les autorités. En 2016, une ordonnance pénale a été prononcée à son encontre pour avoir employé des étrangers sans permis. En 2020, il a reçu une amende pour avoir vendu des spiritueux à des mineurs et un problème d'hygiène a été constaté lors d'un contrôle de son restaurant Senso en 2022. L'incendie de la nuit du Nouvel An a fait 41 morts et 115 blessés.

NZZ AM SONNTAG: Des composants issus de la microélectronique suisse sont régulièrement retrouvés dans des drones russes utilisés pour bombarder l'Ukraine, relève la NZZ am Sonntag. «90% des drones russes contiennent des composants provenant d'entreprises suisses», indique dans le journal Vladislav Vlasyuk, conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Même après quatre ans de guerre, la situation n'évolue pas, dénonce-t-il. Alors que d'autres pays ont pris des mesures contre les exportations vers la Russie, la Suisse ne semble pas comprendre «les enjeux», ajoute M. Vlasyuk. Des données douanières russes montrent que depuis le début de la guerre, 30'000 envois de produits essentiels à l'effort de guerre ont été livrés en Russie par cinq entreprises suisses via des intermédiaires. Le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) déclare être au courant du problème et être en contact avec les entreprises concernées ainsi qu'avec les Etats partenaires.

SONNTAGSZEITUNG: L'institut Paul Scherrer et la start-up danoise Copenhagen Atomics ont l'intention de déposer, d'ici à la fin 2026, une demande d'autorisation pour une installation d'essais nucléaires dans le canton d'Argovie, indique la SonntagsZeitung. Ils veulent tester un nouveau type de réacteur à sel fondu de la prochaine génération de centrales nucléaires. Le réacteur doit fonctionner à une puissance fortement réduite dans un bâtiment spécialement conçu. Selon Andreas Pautz, chercheur à l'institut, aucune utilisation commerciale n'est prévue. Cette installation fait partie du groupe des «Small Modular Reactors» (SMR). Ces mini-centrales nucléaires sont censées être moins chères, plus rapides à construire et plus sûres que les centrales nucléaires conventionnelles.

SONNTAGSBLICK: Les CFF et les réassureurs sont en désaccord quant au montant des dommages causés par le déraillement d'un train de marchandises dans le tunnel de base du Saint-Gothard en août 2023, écrit le SonntagsBlick. Les CFF ont estimé le montant total des dommages à 150 millions de francs en septembre 2024. Sur ce montant, 140 millions de francs devraient être couverts par les assurances. Mais les réassureurs ont estimé le montant des dommages à un niveau inférieur à celui de l'ex-régie fédérale. Interrogés par le journal, les CFF n'ont pas précisé combien ils recevraient des réassureurs, ni de combien sera la hausse des primes d'assurance.

LE MATIN DIMANCHE: Alors que l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a annoncé le mois dernier une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 27,3% entre 1990 et 2024 en Suisse, un expert estime que le pays reste loin du compte. «Le CO2 est spécial dans la mesure où il a une durée de vie extrêmement longue et s'accumule dans l'atmosphère», explique Philippe Thalmann, directeur du laboratoire d'économie urbaine et de l'environnement à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). «Tant que vous émettez du CO2, vous augmentez la concentration et renforcez l'effet de serre». Si la Suisse suit «globalement la trajectoire pour arriver» à la neutralité carbone en 2050, l'aviation reste un point noir, estime M. Thalmann. Ses émissions de gaz à effet de serre dues sont particulièrement nocives, ajoute-t-il. En tenant compte de leur nocivité, «l'aviation devient l'impact climatique le plus élevé des Suisses».

NZZ AM SONNTAG: La Confédération souhaite restreindre fortement la publicité pour les aliments malsains destinée aux enfants, relate la NZZ am Sonntag. L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) négocie une autorégulation avec le secteur. Le but est d'interdire la réclame pour les produits trop sucrés, salés ou gras dans ou près des écoles, à la télévision et à la radio lors d'émissions pour enfants et au cinéma avant les films destinés aux moins de treize ans. Le secteur alimentaire serait disposé à faire des concessions, mais demanderait des exceptions avant Noël et Pâques. L'OSAV s'y oppose. De nouvelles discussions doivent avoir lieu le 26 mai à Berne. Les nouvelles règles en matière de publicité pourraient entrer en vigueur en 2027.

SONNTAGSZEITUNG: L'UDC veut supprimer les hautes écoles pédagogiques (HEP) au profit d'un apprentissage pour les enseignants, révèle la SonntagsZeitung. Le parti élabore un nouveau document de position sur la politique de l'éducation, visant notamment la formation des enseignants. Un modèle comportant davantage de stages pratiques, calqué sur celui de l'apprentissage professionnel, est à l'étude. Le projet doit encore être affiné, déclare dans le journal le conseiller national Benjamin Fischer (UDC/ZH), qui pointe des HEP manquant d'orientation pratique. «Les enseignants sont formés par des professeurs qui n'ont jamais enseigné», lâche-t-il.

NZZ AM SONNTAG: L'Hôpital universitaire de Zurich (USZ) a identifié une dizaine d'autres cas de non-conformité des liens entre la médecine et l'industrie des techniques médicales, à la suite de l'affaire impliquant le chirurgien cardiaque Francesco Maisano, mis en cause pour des décès suspects entre 2016 et 2020, relate la NZZ am Sonntag. La commission de conformité mise en place par l'USZ a examiné depuis juin 2025 les liens d'intérêts et les activités annexes potentiellement problématiques. Dans plusieurs cas, des violations des directives de conformité ont été constatées et des sanctions prononcées. Pour des raisons de confidentialité, l'hôpital ne veut pas donner plus de détails. L'USZ et les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) prévoient de mettre en place des registres de transparence pour les participations et les activités annexes de leurs médecins. D'autres hôpitaux disposent déjà de tels registres.