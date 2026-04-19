Une offensive politique relance le débat sur les mosquées en Suisse

L'Administration fédérale des finances qui critique l'acquisition de deux systèmes de défense aérienne, la Confédération qui envisage de se détourner de Microsoft et les prix élevés en Suisse des substituts nicotiniques font les titres de la presse dominicale.

Le comité d'Egerkingen prévoit une nouvelle offensive politique concernant les projets de mosquées en Suisse (photo 'illustration, archives). sda

Keystone-SDA ATS

LE MATIN DIMANCHE: Les substituts nicotiniques et l’accompagnement au sevrage augmentent les chances de succès pour se passer de la cigarette. Les milieux de la prévention dénoncent leurs prix plus élevés ici qu’ailleurs, rapporte le Matin DImanche. En effet, dans les régions frontalières, les fumeurs désireux d’arrêter le savent: ces produits coûtent moins cher en France. Le journal a fait le test en achetant des produits de la marque Nicorette dans des pharmacies au hasard. «Dans la première, à Annemasse, nous avons payé 23,4 euros le paquet de 210 gommes 2 mg (soit environ 21.60 francs). À Genève, la boîte nous a coûté 109 francs», écrit le journal. Cet écart de prix désole Luc Lebon, responsable du Secteur prévention du tabagisme à Unisanté. Et ce d’autant plus que le paquet de cigarettes coûte moins cher en Suisse. Sachant que les incitations financières sont efficaces pour encourager les gens à renoncer au tabac, il conclut que la Suisse est «doublement perdante».

NZZ AM SONNTAG: Le comité d'Egerkingen prévoit une nouvelle offensive politique concernant les projets de mosquées en Suisse, rapporte la NZZ am Sonntag. Dans le cadre d'initiatives, on examine notamment la possibilité d'accorder aux communes un droit de regard accru, pouvant aller jusqu'à une sorte de droit de veto des conseils communaux ou des assemblées communales. On pourrait également envisager des obligations de déclaration, sous la forme d’un formulaire à joindre aux demandes de permis de construire, sur lequel le financement devrait être divulgué. Par ailleurs, le comité souhaite relancer une revendication antérieure visant à interdire aux mosquées et aux imams d’accepter des fonds provenant de l’étranger. Le Conseil national avait déjà approuvé une telle demande en 2017, mais le Conseil des États l'avait bloquée. Le débat actuel s'inscrit notamment dans le contexte d'un projet de mosquée de la communauté musulmane El-Hidaje à Saint-Gall. Le financement provient principalement des dons locaux selon la communauté.

SONNTAGSZEITUNG: L'afflux de colis en Suisse est principalement imputable aux commerçants en ligne nationaux, rapporte la Sonntagszeitung. Des données internes de la Poste suisse montrent que ce sont surtout les 20 plus grands prestataires nationaux qui stimulent la croissance du marché des colis. Des entreprises telles que Digitec, Galaxus, Brack ou Zalando représentent 37% du marché. La part des envois asiatiques stagne en revanche depuis 2024 à environ 11 à 12%. Depuis 2016, seuls près de 20% de la croissance sont imputables aux livraisons en provenance d’Asie. Les commerçants suisses continuent néanmoins de critiquer les conditions de concurrence inégales. Patrick Erny, directeur de Swiss Retail Federation, met en garde contre le fait de «comparer des pommes et des poires», car de nombreux envois asiatiques arrivent par courrier postal. Le volume de ces envois de petits articles en provenance d’Asie a augmenté de 126% entre 2022 et 2024.

NZZ AM SONNTAG: L'Administration fédérale des finances a émis un avis critique sur l'acquisition de deux systèmes de défense aérienne, rapporte la NZZ am Sonntag. «L'exploitation parallèle de deux systèmes différents à longue portée est extrêmement inefficace compte tenu du nombre d'unités concernées», selon une prise de position dont le journal a pris connaissance. Les coûts fixes liés à la formation, la logistique, l’infrastructure et la maintenance s’appliquent séparément à chaque système, ce qui accroît la complexité. Il en résulte des coûts disproportionnés et la mobilisation de personnel supplémentaire. La Confédération examine actuellement l’acquisition d’un système de défense supplémentaire, car elle table sur un retard de quatre à cinq ans dans la livraison des missiles Patriot en provenance des États-Unis. Du côté des partis bourgeois, cette démarche est approuvée, tandis que la gauche se montre plus sceptique.

NZZ AM SONNTAG: La Confédération envisage de se détourner progressivement de Microsoft, rapporte la NZZ am Sonntag. «L'administration fédérale entend réduire progressivement et à long terme sa dépendance vis-à-vis de Microsoft», a confirmé au journal un porte-parole de la Chancellerie fédérale. Cela peut paraître surprenant, car Microsoft 365 venait juste d'être introduit sur environ 54'000 postes de travail, malgré des inquiétudes concernant la sécurité des données. En interne, il y a eu des résistances à l'égard des alternatives, parfois qualifiées de bricolage. L'ancien chef de l'armée Thomas Süssli a toutefois demandé que des solutions alternatives soient examinées rapidement. Une étude de faisabilité montre désormais qu'un remplacement par des logiciels open source est possible. L'Allemagne sert de référence. Elle travaille sur une solution open source indépendante qui intéresse également la Suisse.

NZZ AM SONNTAG: Klaus Schwab a vivement critiqué la direction et la gouvernance du Forum économique mondial. Dans une lettre adressée à l'Autorité fédérale de surveillance des fondations (ASF), il dénonce en particulier d'éventuels conflits d'intérêts au sein de la direction actuelle, rapporte la NZZ am Sonntag. Concrètement, il s'agit de doubles fonctions telles que celles des coprésidents André Hoffmann, actionnaire majoritaire et vice-président du groupe pharmaceutique Roche, et Larry Fink, fondateur, PDG et président du conseil d'administration de la société de gestion de fortune Blackrock. Klaus Schwab ne les mentionne pas nommément. L'ASF ne considère pas les mandats externes comme un problème. Elle souligne que ce qui est déterminant, c'est d'agir dans l'intérêt de la fondation. Klaus Schwab soupçonne également que les accusations portées contre lui auraient également servi à empêcher la nomination de sa successeure favorite, Christine Lagarde. Schwab demande par ailleurs que le terrain du WEF à Cologny soit cédé à la Confédération afin d'assurer son ancrage en Suisse, ce qui suscite un certain scepticisme.

SONNTAGSBLICK: Anne Lévy, directrice de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), a défendu la commande de 61 millions de doses de vaccin contre la covid pour la Suisse, rapporte le Sonntagsblick. «Au début de la pandémie, la concurrence pour l'approvisionnement était rude. On ne savait pas quelle entreprise disposait des meilleurs vaccins. Nous aurions pu miser sur le mauvais cheval ou commander trop peu de doses!», a déclaré Mme Lévy dans une interview. 17 millions des doses achetées ont été administrées en Suisse et huit millions ont été envoyées vers d’autres pays.