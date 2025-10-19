Un véhicule sur dix roule sans contrôle technique valide

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse.

SONNTAGSBLICK: Le ministre suisse des affaires étrangères Ignazio Cassis va entamer mercredi un voyage de quatre jours au Proche et Moyen-Orient, annonce le SonntagsBlick. Des visites sont prévues en Jordanie, en Irak et au Koweït, indique dans le journal un porte-parole du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Ce voyage est officiellement présenté comme une visite de courtoisie, mais, selon le Blick, il s'agit en réalité d'une mission diplomatique délicate, car la Suisse a perdu de son influence internationale. Des observateurs attribuent la perte du rôle de médiateur de la Suisse au fait que la Confédération a renoncé au printemps à organiser une conférence sur le droit international à Genève au sujet de Gaza.

SONNTAGSZEITUNG: Après l'instauration d'une trêve dans la bande de Gaza, la résolution visant à clarifier la position du PS lors de son congrès samedi à Sursee (LU) a été modifiée par les coprésidents du parti Mattea Meyer et Cédric Wermuth, rapporte la SonntagsZeitung. Dans la nouvelle version, il est stipulé qu'un «cessez-le-feu stable» est une condition préalable à l'aide humanitaire et à un processus politique de paix fondé sur le droit international et les frontières de 1967. Le texte appelle aussi la Suisse à participer à la reconstruction du territoire palestinien. Mais le changement le plus important concerne l'évaluation de l'action israélienne dans la bande de Gaza. Alors que la version initiale faisait référence à l'avis de nombreux experts et du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, selon lequel Israël commettait un génocide, la résolution indique désormais expressément: «Le parti socialiste suisse condamne fermement le génocide perpétré par Israël».

NZZ AM SONNTAG: La Grève du Climat présente ses excuses dans la NZZ am Sonntag après la diffusion d'une vidéo appelant à aller manifester à Berne et accompagnée d'une chanson en arabe avec des propos antisémites. Le mouvement reconnaît ne pas s'être suffisamment intéressé au contenu de la chanson, qui avait été publiée sur le réseau social Instagram. La vidéo, diffusée en amont de la manifestation du 12 octobre en soutien aux Palestiniens et marquée par des violences et des déprédations, montrait des personnes encagoulées dans un centre culturel de Zurich, allumant des torches et déployant une banderole sur laquelle était inscrit «All uf Bern» (tous à Berne).

SONNTAGSZEITUNG: Pour la première fois, plus de 100'000 personnes ont obtenu le statut de réfugié en Suisse, indique la SonntagsZeitung, reprenant des données du Secrétariat d'État aux migrations (SEM). En ajoutant à ce nombre les personnes admises à titre provisoire, les réfugiés ukrainiens avec le statut S et les personnes en «situation assimilable à celle de réfugiés», le total s'élève à près de 200'000 personnes, selon le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). Le nombre de réfugiés a doublé depuis la crise migratoire il y a dix ans, constate le journal, ce qui pose des défis majeurs à la Confédération, aux cantons et aux communes pour les accueillir. La Confédération prévoit des dépenses de 3,9 milliards de francs pour l'année prochaine, soit près du double de celles de 2019.

LE MATIN DIMANCHE: Le montant annuel des héritages en Suisse devrait franchir «le seuil des 100 milliards» de francs en 2025, indique dans Le Matin Dimanche Marius Brülhart, professeur d'économie à l'université de Lausanne qui étudie l'évolution des héritages depuis plus de 20 ans. Cette somme a quadruplé en 30 ans alors que le total des salaires n'a que doublé sur la même période, ajoute le spécialiste. «L'âge moyen des héritiers suisses est de 60 ans», précise M. Brülhart, ce qui provoque une concentration des richesses chez les retraités. L'inégalité dans la répartition des héritages reflète celle des richesses, poursuit le professeur, en se référant aux données analysées dans le canton de Berne, où 30% de la somme totale des héritages reviennent au 1% des héritiers les mieux dotés. «Les 10% d'héritiers les plus favorisés se partagent les deux tiers des montants».

LE MATIN DIMANCHE: Le PLR, dont les délégués ont plébiscité samedi par 330 voix contre 104 le nouveau paquet d'accords avec l'Union européenne, ne peut pas rester divisé sur ce sujet, avertit dans Le Matin Dimanche le politologue Pascal Sciarini, soulignant qu'«il en va de sa survie». Le risque pour la formation libérale, précise l'expert, «c'est de perdre encore plus de plumes, car l'électeur n'aime pas les divisions internes: elles brouillent la ligne d'un parti». Pour les électeurs, le PLR a une compétence reconnue sur l'Europe et l'économie, ajoute le politologue. En insistant sur les questions de souveraineté, d'immigration ou de sécurité, poursuit M. Sciarini, «il fait le jeu de l'UDC», car «l'électeur préfère toujours l'original à la copie».

SONNTAGSBLICK: L'abonnement demi-tarif pour les transports publics sera maintenu, rassure dans le SonntagsBlick Helmut Eichhorn, le directeur général d'Alliance SwissPass, après les gros titres de certains médias sur sa disparition. Il «sera même moins cher», ajoute-t-il. Le nouvel abonnement offrira une réduction d'au moins 50%, à la place d'un rabais de 50% au maximum avec le système actuel, indique M. Eichhorn. L'objectif est de mettre en place un système de bonus compréhensible, qui permette de voir à tout moment le nombre de kilomètres parcourus et la réduction correspondante, précise-t-il. «De plus, le prix sera affiché avant et après chaque trajet. Tout sera très transparent. Il n'y aura pas d'augmentations de prix cachées», assure-t-il.

SONNTAGSZEITUNG: 11,2% du parc automobile suisse, soit 780'000 des sept millions de véhicules immatriculés en Suisse, circulent non contrôlés, révèle la SonntagsZeitung, citant l'Association des services des automobiles (ASA). En cause, les retards dans les expertises. Les principales raisons en sont la croissance du nombre de véhicules en Suisse de plus de 40% depuis 2000, la diminution des contrôles pendant la pandémie de Covid-19 et l'augmentation de l'âge moyen des véhicules. Les cantons du Jura, de Schaffhouse, d'Argovie, de Zurich, de Glaris et du Tessin connaissent des retards particulièrement importants. A l'opposé, Fribourg, Bâle-Ville et Bâle-Campagne n'en ont pratiquement aucun.