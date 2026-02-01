Caution trop faible? Les revenus réels du patron du Constellation interrogent la justice

Les derniers développements sur le drame de Crans-Montana, une fuite de données au DFAE et les loteries électroniques contraintes à des évolutions techniques d'ici 2027 font notamment les titres de la presse dominicale. Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 01.02.2026

Keystone-SDA ATS

NZZ AM SONNTAG. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a été confronté à une fuite de données, révèle la NZZ am Sonntag. Des documents classés «internes» ont été téléversés dans le cloud de Microsoft, d'après un rapport d'un audit interne du DFAE. Le département a confirmé que le dispositif technique censé empêcher le téléchargement de documents classifiés dans le cloud fonctionne actuellement seulement partiellement. Le contenu exact des documents concernés n'a pas été communiqué. Les documents plus sensibles que des «internes» n'ont pas été touchés par cette faille de sécurité. Enfin, le journal rappelle que les entreprises américaines comme Microsoft sont tenues de rendre les données hébergées sur leurs serveurs accessibles aux autorités américaines.

NZZ AM SONNTAG. Le Ministère public (MP) valaisan reporte sur les familles la décision concernant d'éventuelles exhumations des victimes décédées lors de la catastrophe de l'incendie de Crans-Montana (VS). Il n'ordonnerait des exhumations et des autopsies que si les familles des victimes en faisaient explicitement la demande, ont déclaré des avocats représentant certaines familles à la NZZ am Sonntag. Or, selon la loi, il incombe au MP de décider lui-même si de telles mesures sont nécessaires. Des documents du MP – qui n'a pas répondu aux demandes du journal – tendent à démontrer pourquoi la Suisse n'a procédé qu'à deux autopsies: deux semaines après l'incendie, la police cantonale devait vérifier s'il restait encore des corps non inhumés auprès des entreprises de pompes funèbres en Suisse. Les deux victimes autopsiées ont vraisemblablement été tout simplement les dernières à ne pas avoir encore été enterrées, conclut la NZZ am Sonntag.

SONNTAGSBLICK. Le Conseil fédéral a mis en place immédiatement après le drame de Crans-Montana (VS) une cellule de crise extraordinaire, rapporte le SonntagsBlick. Depuis début janvier, les secrétaires généraux des départements fédéraux coordonnent les travaux entre les départements, les cantons et la Chancellerie fédérale. La conférence des gouvernements cantonaux, le canton du Valais et d'autres instances sont également impliqués. Jusqu'à présent, la cellule de crise a tenu cinq réunions sous la direction du chancelier de la Confédération Viktor Rossi. La cellule de crise s'est notamment penchée sur l'accueil qui serait réservé aux conseillers fédéraux lors des Jeux olympiques d'hiver et sur la manière dont ils devraient répondre aux questions critiques des médias.

SONNTAGSZEITUNG. Les déclarations du tenancier du Constellation, Jacques Moretti, concernant ses revenus et ceux de son épouse ne correspondent pas à la déclaration fiscale la plus récente, selon la SonntagsZeitung. La question se pose dès lors de savoir si la caution de 200'000 francs versée pour sa libération de la détention provisoire n'était pas trop faible. M. Moretti a indiqué au Ministère public valaisan que lui et sa femme gagnaient 10'000 francs par mois et ne disposaient que d'un patrimoine limité, écrit le journal. Cette audition a eu lieu dans le cadre de l'enquête sur l'incendie meurtrier qui a endeuillé Crans-Montana, le 1er janvier. D'après la déclaration fiscale, le couple aurait disposé en 2024 de revenus mensuels deux fois plus élevés que ceux annoncés. Comme cette déclaration n'a été déposée qu'en décembre 2025, il est possible, toujours selon le journal, que le tribunal se soit appuyé sur une déclaration fiscale 2023 trop basse.

LE MATIN DIMANCHE. En 2026, le constructeur automobile chinois BYD entend passer à l'offensive sur le marché suisse où sa présence est encore marginale. Alors qu'en 2025, la marque a vendu moins de 1000 véhicules en Suisse, soit moins de 0,5% du marché, Dimitris Chanazoglou, responsable de la marque en Suisse, rappelle que la commercialisation des BYD n'a débuté qu'en avril et promet dans les colonnes du Matin Dimanche «une tout autre année commerciale en 2026», portée par la technologie plutôt que par le low cost. BYD mise sur des innovations comme la recharge ultra-rapide Flash Charging (jusqu'à 1000 kW) et des hybrides rechargeables pouvant atteindre 1350 km d'autonomie. Le réseau de vente, fort de 16 points aujourd'hui, doit s'étendre afin de garantir un accès à moins d'une heure pour chaque bassin de population. En Europe, BYD a vu ses livraisons bondir de 230% en 2025, dans un marché où les véhicules rechargeables ont représenté 27% des ventes (34% en Suisse). La marque veut renforcer son offre premium, avec trois nouveaux modèles annoncés, dont un SUV haut de gamme qui sera lancé en priorité en Suisse.

LE MATIN DIMANCHE. Les loteries électroniques, ex-Tactilos, resteront autorisées en Suisse romande, mais sous conditions plus strictes, rapporte Le Matin Dimanche. L'autorité intercantonale de surveillance des jeux d'argent (Gespa) a accordé une nouvelle autorisation à la Loterie Romande (LoRo), assortie de mesures contre le jeu excessif. Les joueurs exclus devront être empêchés d'accéder aux appareils. Le jeu sera en outre bloqué une fois la limite de 2000 francs mensuels atteinte par un joueur. Ces mesures impliquent le remplacement des appareils d'ici fin 2027. La LoRo se dit satisfaite, tout en constatant une baisse des recettes depuis 2019, possiblement liée, selon sa directrice communication Danielle Perrette, à «une perception d'anonymat moins préservé» depuis l'introduction notamment du contrôle de l'empreinte digitale. Les spécialistes des addictions restent, eux, critiques. Olivier Simon, du CHUV, juge la limite de 2000 francs «très élevée» et doute de l'efficacité réelle des mesures, rappelant que les joueurs problématiques génèrent 30 à 50% des recettes.

SONNTAGSZEITUNG. Les listes nominatives concernant les licenciements déjà annoncés au sein de la grande banque UBS sont prêtes. Fin mars, les lettres de RIF (redundancy in force), soit des licenciements assortis d'un plan social, seront envoyées, écrit la SonntagsZeitung. Les personnes concernées seraient principalement d'anciens collaborateurs de Credit Suisse (CS) ainsi que des employés chargés de l'intégration après la reprise de CS par UBS. Le directeur général du groupe, Sergio Ermotti, avait annoncé peu après la reprise que, dans le cadre de l'intégration, environ 3000 emplois seraient supprimés en Suisse d'ici fin 2026. Ce chiffre resterait d'actualité. UBS n'a toutefois pas précisé au journal l'ampleur totale des suppressions de postes, y compris la fluctuation naturelle, ni le nombre de licenciements au niveau mondial.

NZZ AM SONNTAG. L'Autorité fédérale de surveillance des fondations (ASF) porte un regard critique sur les rémunérations de la direction du Forum économique mondial (WEF). Lors de l'exercice 2023/24, onze des 20 cadres dirigeants ont perçu plus de 900'000 dollars, rapporte la NZZ am Sonntag en se référant à des données de l'administration fiscale américaine (IRS). En tête figure le CEO Børge Brende, avec plus de 1,9 million de dollars. L'année précédente, il avait touché 1,6 million de dollars. De telles rémunérations au sein d'une fondation d'utilité publique exonérée d'impôts sont délicates, écrit le journal. L'autorité de surveillance ne s'est pas encore forgé d'opinion définitive. La Confédération a pour mission d'empêcher toute utilisation détournée des avoirs de la fondation, a déclaré le directeur de l'Autorité de surveillance des fondations, Nils Güggi. Les rémunérations seraient alignées sur des données de référence pour la Suisse, établies par des experts externes, a indiqué un porte-parole du WEF au journal.

NZZ AM SONNTAG/SONNTAGSBLICK. Les documents publiés vendredi dans l'affaire du délinquant sexuel Jeffrey Epstein ont mis en lumière ses solides relations en Suisse. Les dossiers montrent notamment à quel point l'entourage de M. Epstein était étroitement lié pendant des années à la place financière suisse, écrit la NZZ am Sonntag. Cette proximité se serait mêlée à sa recherche constante de nouvelles jeunes femmes. Une employée d'une banque privée lui aurait à plusieurs reprises proposé des femmes. Même après la première condamnation d'Epstein pour des infractions sexuelles, ses relations avec les plus hauts cercles bancaires se seraient maintenues, selon le journal. M. Epstein aurait été en contact avec au moins cinq femmes en Suisse et les aurait rendues financièrement dépendantes de lui, écrit le SonntagsBlick. Le délinquant sexuel aurait par exemple payé à une jeune femme russe un cours d'été de six semaines dans une école d'élite située sur les rives du lac Léman.

SONNTAGSBLICK. La Suisse a reporté le dialogue sur les droits humains avec l'Iran. La rencontre annuelle entre diplomates suisses et représentants iraniens, qui devait avoir lieu prochainement, est repoussée à l'automne en raison de la situation actuelle, a indiqué le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) au SonntagsBlick. La Suisse pourrait prochainement durcir ses sanctions contre l'Iran. L'Union européenne envisagerait par ailleurs de classer les Gardiens de la révolution comme organisation terroriste. D'après les informations du journal, cette ligne de pensée a aussi fait son chemin au sein du DFAE: une politique d'apaisement envers l'Iran ne serait pas récompensée.