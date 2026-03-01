En 2025, plus de 500 Suisses ont effectué un service dans l’armée israélienne

Les moyens conséquents que la Confédération entend consacrer à la lutte contre les mini-drones, les Suisses engagés dans l'armée israélienne et la retraite de Gérard Castella font les titres de la presse dominicale. Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

Keystone-SDA ATS

NZZ AM SONNTAG. La Confédération prévoit d’acquérir pour environ 670 millions de francs de systèmes destinés à lutter contre les mini-drones. La NZZ am Sonntag indique s’appuyer sur un rapport interne du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) adressé à la Commission de la politique de sécurité du Conseil national. D’ici fin 2027, le DDPS table sur des coûts de 70 millions de francs, avant une augmentation progressive des dépenses par la suite. Le rapport mentionnerait notamment l'achat d’armes laser à haute énergie. Le DDPS n’a toutefois pas souhaité commenter en détail les acquisitions concrètement envisagées. Selon le journal, des responsables politiques en matière de sécurité, de la droite à la gauche, ont salué ces projets, tout en critiquant la réaction jugée tardive face à la menace aérienne.

NZZ AM SONNTAG. Le service de transport Uber ne verserait toujours pas de cotisations à l’AVS pour les personnes travaillant pour lui, malgré plusieurs décisions de justice. Des autorités cantonales auraient adressé des dizaines de signalements de suspicion à la caisse de compensation du canton de Zurich, compétente pour Uber, selon les informations de la NZZ am Sonntag. Il s’agit de coursiers et de chauffeurs interceptés par les autorités sur la voie publique et qui ne seraient pas correctement assurés. Le service de transport a recours à une astuce: il a modifié son modèle d’affaires, privant ainsi de base un arrêt rendu en 2022 par le Tribunal fédéral. Le statut AVS devra donc être à nouveau clarifié juridiquement, a déclaré au journal une porte-parole de l'Office des assurances sociales du canton de Zurich. De nouvelles procédures sont en cours. Dans une prise de position, Uber affirme que les coursiers souhaitaient rester indépendants.

LE MATIN DIMANCHE. Plus de 500 Suisses ont effectué en 2025 un service au sein des forces armées israéliennes. Le Matin Dimanche se réfère à un document de l’armée israélienne, publié en premier lieu par la plateforme britannique de recherche Declassified UK. Pour les ressortissants suisses disposant également de la nationalité israélienne, cela serait légal. La Confédération ne disposerait toutefois d’aucune information concernant les binationaux suisse-israéliens engagés dans les rangs des Forces de défense israéliennes, écrit le journal. Selon le professeur de droit pénal Thierry Godel, le domicile civil constitue «le critère déterminant pour évaluer si un citoyen suisse possédant une double nationalité est autorisé ou non à servir dans une armée étrangère». Le Département fédéral de la défense a par ailleurs indiqué au journal qu’en Israël, l’obligation de servir s’applique aussi à des personnes qui ne sont pas astreintes au service en Suisse. La Confédération a ouvert, depuis le 7 octobre 2023, trois procédures pénales contre des ressortissants suisses en lien avec cette question, selon le Matin Dimanche.

LE MATIN DIMANCHE. À 73 ans, Gérard Castella annonce sa retraite à la fin de la saison au Matin Dimanche. Figure du football suisse, il aura tout connu comme joueur, entraîneur et formateur, notamment au Servette FC, au Lausanne-Sport, à Neuchâtel Xamax et aux BSC Young Boys, où son contrat de chef de la formation arrivera à échéance en juin prochain. Champion de Suisse avec Servette en 1999, acteur du titre mondial M17 en 2009 et du sacre d’YB en 2024, il revendique «une vie de foot pleine et heureuse». Sept promotions comme entraîneur, des souvenirs forts et une passion intacte: Gérard Castella part serein, sans amertume, prêt à profiter des siens, tout en restant fidèle aux stades romands. Cette annonce intervient deux mois après celle de Lucien Favre, autre monument romand du football suisse.

NZZ AM SONNTAG. Le Suisse qui était en fuite depuis environ 26 ans et qui a été arrêté l’automne dernier à Bari, dans le sud de l’Italie, est désormais en liberté. Le journal a rencontré ce binational franco-suisse dans le bistrot d’un hôtel genevois. Aux États-Unis, l’homme encourt jusqu’à 125 ans de prison. Il est accusé d’avoir commis, avec des complices à New York, une fraude portant sur plus de 20 millions de dollars. Dans le cadre de ses relations d’affaires, il affirme à la NZZ am Sonntag n’avoir jamais eu connaissance d’une quelconque fraude. Une juge du tribunal de district de Genève l’aurait acquitté en 1999. Depuis lors, il n’aurait, selon ses propres dires, plus jamais été contacté par les autorités suisses. Le journal précise que ces affirmations n’ont pas pu être vérifiées de manière indépendante. Les États-Unis n’auraient apparemment jamais adressé de demande formelle d’extradition à la Suisse.

NZZ AM SONNTAG/SONNTAGSBLICK. Larry Fink et André Hoffmann sont désormais officiellement les présidents du Forum économique mondial (WEF). Un porte-parole du WEF l’a confirmé au SonntagsBlick. La NZZ am Sonntag a également rapporté que Fink et Hoffmann ont supprimé la mention «ad interim» de leur titre, en se référant à plusieurs sources internes au WEF. Selon le SonntagsBlick, le fondateur du WEF, Klaus Schwab, s’est adressé à l’Autorité fédérale de surveillance des fondations. Il demanderait à cette dernière d’examiner l’accord de succession conclu avec la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde. Klaus Schwab a conclu un tel accord avec elle en avril 2025 et continue d’espérer la voir accéder à la présidence du WEF, mais il se heurte à des résistances en interne, selon le SonntagsBlick.

SONNTAGSBLICK. La tendance d’un départ du ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis d’ici à la mi-2028 au plus tard s'est renforcée selon les estimations du SonntagsBlick. Le conseiller diplomatique de M. Cassis, Cédric Stucky, doit en effet rejoindre Singapour, rapporte le journal en se référant à des informations de parlementaires. Autre signe évoqué: Markus Seiler, actuellement secrétaire général du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), deviendra le 1er décembre prochain ambassadeur de Suisse au Canada. Pour le SonntagsBlick, ces mouvements indiqueraient que M. Cassis cherche à placer ses plus proches collaborateurs avant son départ. Un changement serait également en vue à Berlin, où le nom de Patric Franzen circulerait. En se basant sur la rapidité de ces nominations, Ignazio Cassis envisagerait de se retirer fin 2027 ou à la mi-2028.