La Suisse qui manque les signalements des médecins radiés, un recensement des suicides dans les prisons et des forfaits de ski numériques sur smartphone à Zermatt font les titres de la presse dominicale.

La presse dominicale (archives). sda

Keystone-SDA, pame, ats ATS

Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

Médecins interdits : la Suisse hors du système d’alerte

L’Union européenne (UE) dispose d’un système d’alerte concernant les médecins interdits de pratique ou les éducateurs condamnés pour pédophilie. Malgré les mises en garde, notre pays reste à l’écart, écrit le Matin Dimanche.

La Suisse manque les signalements des médecins radiés. Elle ne fait pas partie du Système d’information du marché intérieur de l’Union européenne (IMI), rappelle le journal. Cet outil en ligne sécurisé, lancé en 2008, facilite l’échange d’informations entre les autorités de l’UE.

Il compte notamment, depuis 2016, un mécanisme d’alerte qui permet aux autorités compétentes d’être informées en temps réel de cas d’interdiction de pratiquer pour les professionnels de la santé et de l’éducation des mineurs. Il regroupe tous les pays de l’Union européenne, auxquels s’ajoutent le Liechtenstein, l’Islande et la Norvège.

Enquête sur Credit Suisse : Des acteurs clés ignorés

La Commission d'enquête parlementaire (CEP) sur Credit Suisse (CS) n'a pas interrogé certaines personnes importantes. Tidjane Thiam, l'ancien dirigeant de CS, a reçu un questionnaire écrit, mais n'a pas été invité à un entretien, rapporte la NZZ am Sonntag.

Le journal s'est entretenu avec une bonne douzaine d'initiés. David Mathers, responsable des finances du CS depuis de nombreuses années, n'a pas été contacté. Il est le seul à connaître parfaitement les chiffres de l'ancienne grande banque et à avoir discuté avec l'Autorité de surveillance des marchés financiers à Berne. La CEP n'a pas pour mission d'enquêter sur les événements au sein de la banque, écrit le journal.

Suicides en prison : la Suisse lance un recensement inédit

Un projet du Centre de compétence suisse pour l'exécution des peines va recenser pour la première fois les tentatives de suicide et les automutilations dans les prisons, rapporte la NZZ am Sonntag.

L'organisation assure la formation et le perfectionnement du personnel pénitentiaire. La prévention du suicide est déjà un thème du programme, a déclaré la responsable du projet. En détention préventive, les soins psychiatriques sont «relativement modestes».

L'Office fédéral de la statistique recense tous les suicides. Le taux de suicide dans les prisons suisses est supérieur à la moyenne européenne.

Avalanches mortelles : le niveau 3, un danger majeur

Plus de la moitié des accidents mortels suite à une avalanche ces 20 dernières années se sont produits à un niveau de danger de trois sur cinq, écrit la SonntagsZeitung.

Le journal a analysé près de 3000 accidents survenus au cours des deux dernières décennies. La plupart ont eu lieu sur des pentes exposées au nord, qui peuvent être empruntées plus fréquemment. 97% des avalanches mortelles ont touché des personnes sur des pentes d'une inclinaison supérieure à 30 degrés.

La plupart des victimes ont été recensées à une altitude de 2200 mètres qui est celle où la plupart des randonneurs et des skieurs hors-piste évoluent. Même si de plus en plus de personnes s'aventurent en montagne, le nombre de décès dus aux avalanches reste stable sur les 20 dernières années.

Zermatt teste le forfait de ski 100% numérique

Zermatt a lancé un test avec des forfaits de ski numériques sur smartphone. Il n'est pas nécessaire de sortir le téléphone portable de sa veste aux barrières d'accès et il suffit de le porter dans la poche gauche du vêtement, rapporte la SonntagsZeitung. D'autres stations de ski suisses s'intéressent au nouveau système.

En Autriche, Kitzbühel l'a introduit la saison dernière. Seul un pourcentage à un chiffre des clients utilise cette solution, avec une tendance en hausse. Les batteries déchargées ne posent pas de problème, a déclaré au journal un porte-parole du domaine skiable autrichien.

Suisse-Serbie : une surveillance sous haute tension

La Suisse a fourni au gouvernement serbe des techniques de surveillance qui permettent de localiser, de mettre sur écoute et d'écouter les téléphones portables, rapporte le SonntagsBlick.

La Confédération a approuvé en 2023 la livraison à la Serbie d'appareils de surveillance IMSI-catchers d'une valeur de près de deux millions de francs. Un porte-parole du Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) a déclaré qu'un examen n'a pas montré d'indices suffisants sur leur utilisation à des fins de répression. Il n'a cependant pas précisé à qui la technique était destinée.

A la fin 2024, il a été rendu public que le gouvernement serbe, sous la direction du Premier ministre Milos Vucevic, démissionnaire entre-temps, a fait surveiller des activistes et des journalistes.

Blocher et l’UDC : un don sous condition

Le don de 550'000 francs de l'ancien conseiller fédéral Christoph Blocher (UDC) pour la dernière campagne électorale de son parti n'a jamais été versé. Il s'agit d'une sorte de garantie de déficit, a déclaré une porte-parole du secrétariat de l'UDC à la NZZ am Sonntag. Le journal observe que Christoph Blocher ne figure pas dans le décompte du contrôle financier.

Le politicien est prêt à verser le montant au parti si celui-ci ne parvient pas à réunir les fonds inscrits au budget, explique la porte-parole. En été 2023, Christoph Blocher a annoncé un soutien à la campagne électorale de l'UDC à hauteur d'environ 550'000 francs.