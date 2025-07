Soutien aux éleveurs et poisson local: l'environnement à la une

Le hit-parade des cours d'eau les plus meurtriers de Suisse, un meilleur soutien financier des éleveurs de montagne réclamé et l'inévitable changement d'habitudes auquel les amateurs de poisson local devront s'astreindre font les titres de la presse dominicale.

Une vue sur les quatre exemplaires des journaux du dimanche, avec la Sonntags Zeitung, le Sonntags Blick, Le Matin Dimanche et la NZZ am Sonntag (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

SONNTAGSZEITUNG. Selon une analyse publiée par la SonntagsZeitung, l’Aar est le cours d’eau le plus dangereux de Suisse. Entre 2012 et 2024, 71 personnes s’y sont noyées, d’après les données de la Société suisse de sauvetage, sur lesquelles se base le journal. Pour la première fois, ces données permettent de localiser précisément les accidents mortels. Après l’Aar, les plans d’eau les plus dangereux sont, selon le journal, le lac Léman, le lac de Zurich et le Rhin. En classant les noyades selon le type de plan d’eau, ce sont les lacs qui comptent le plus de victimes sur la période étudiée: 294 personnes y ont perdu la vie.

NZZ AM SONNTAG. Ernst Wandfluh, le président de la Société suisse d'économie alpestre , a réclamé davantage de soutien financier de la part de la Confédération dans une interview accordée à la NZZ am Sonntag. Le conseiller national bernois de l’UDC demande une augmentation des contributions de 23 millions de francs par an. Actuellement, une vache estivante rapporte 40 centimes par jour. Lui-même paysan de montagne, M.Wandfluh exige que ce montant passe à deux francs. Le changement climatique ainsi que le manque de personnel qualifié posent de sérieux problèmes aux agriculteurs. Sans l’exploitation des alpages, les montagnes seraient envahies par la végétation, ce qui aurait des conséquences graves, notamment pour le tourisme, a-t-il déclaré. «Nous rendons d’importants services à l’ensemble de la société», a-t-il affirmé.

LE MATIN DIMANCHE. Pour préserver la pêche locale, il faudra apprendre à apprécier de nouveaux poissons, selon Le Matin Dimanche. Les poissons emblématiques des lacs suisses, comme la perche et la féra, disparaissent peu à peu des assiettes, faute de captures suffisantes. La moule quagga, espèce invasive qui bouleverse la chaîne alimentaire, est pointée du doigt par le Pr. Jean-François Rubin, directeur de la Maison de la rivière. En amélioration, la propreté des eaux des lacs romands nuit à la perche, qui préfère des eaux riches en nutriments. Le réchauffement des lacs et la pollution par des perturbateurs endocriniens aggravent la situation des corégones. A l'inverse, la nouvelle donne favorise le brochet, la carpe, le gardon, et surtout le silure. Ce poisson invasif mais abondant, pourrait séduire les gastronomes s'il est bien préparé. «Les captures augmentent, et c’est aussi un poisson que nous essayons de promouvoir», confirme Alexandre Fayet, président du Syndicat intercantonal des pêcheurs professionnels du Léman.

SONNTAGSZEITUNG. Rien que le mois dernier, le Ministère public de la Confédération a condamné pénalement 20 passagers des CFF, relate la SonntagsZeitung. Ces personnes ont menacé, agressé physiquement, insulté ou harcelé des contrôleurs. L’un d’eux aurait même exhibé ses parties génitales devant une agente de train. Selon un porte-parole des CFF, il se produit en moyenne dix cas d’agressions verbales ou physiques contre le personnel ferroviaire chaque jour. La majorité des incidents ne sont toutefois pas signalés. Les chiffres restent stables depuis des années, mais la brutalité des attaques aurait, elle, augmenté.

NZZ AM SONNTAG. Les détaillants Coop et Migros ont exclu les discounters de leurs récentes initiatives climatiques, écrit la NZZ am Sonntag. Aldi et Lidl n’étaient pas les bienvenus à la table ronde de la Déclaration d’intention «Mesures climatiques dans l'agriculture», bien qu’ils aient explicitement demandé à y participer. Le titre alémanique parle d’un «conflit virulent entre les plus grands acteurs du commerce de détail en Suisse «. L’organisation de protection de l’environnement WWF, qui participe à l’initiative, a critiqué cette exclusion. La table ronde a été organisée « en très peu de temps «, a indiqué l’association CI Commerce de détail Suisse, qui regroupe les intérêts politiques de Coop et Migros. Pour garantir un travail efficace, elle aurait volontairement limité le nombre de participants.

LE MATIN DIMANCHE. Le TDAH (trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité), concerne environ 5 à 7% des enfants en Suisse, et perdure à l’âge adulte dans près de 60% des cas. Sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, des vidéos virales exposent des symptômes supposés du trouble et séduisent un large public. Mais cette popularité a un revers. Selon Daniela Brustolin, présidente de l’association Aspedah, «on reçoit des e-mails de gens convaincus d’avoir un TDAH, alors qu’un spécialiste leur diagnostique ensuite autre chose, comme une dépression. C’est totalement nouveau et montre l’influence des réseaux. « Elle insiste: seul un médecin peut poser un diagnostic. « Le TDAH n’est pas une mode, c’est un trouble qui impacte toutes les sphères de la vie», rappelle Mme Brustolin.

SONNTAGSZEITUNG. La Délégation des finances du Parlement souhaite se pencher sur la vente des Vreneli en or en édition limitée, selon la SonntagsZeitung. En raison de problèmes sur le site de vente, des centaines de collectionneurs n'ont pas pu acquérir l'une des 2500 pièces. En revanche, 27 revendeurs officiellement privilégiés par la Monnaie fédérale Swissmint auraient pu en profiter. Beaucoup d'entre eux proposent désormais leurs pièces à un prix fortement majoré. Un collectionneur, resté bredouille, a porté plainte contre Swissmint auprès du Ministère public de la Confédération (MPC), selon le journal. Le MPC examine actuellement l’affaire. Swissmint, de son côté, affirme ne pas avoir connaissance de cette plainte et ne pas pouvoir se prononcer sur l'affaire.

NZZ AM SONNTAG. Des pilotes de la compagnie Swiss envisagent de résilier leur convention collective de travail (CCT) à la fin de l’année, révèle la NZZ am Sonntag. Cette CCT avait pourtant été renégociée en 2023. La raison principale évoquée est l’incompatibilité croissante entre les exigences professionnelles et la vie privée. Les membres de l’association professionnelle Aeropers souhaitent avoir davantage d’influence sur la planification de leurs horaires, a déclaré un porte-parole de l’organisation. La compagnie aérienne a reconnu que la CCT actuelle est trop complexe. Pour planifier efficacement les vacances et les jours de repos, «il faut presque être un spécialiste». Aeropers a également dénoncé une augmentation de la pression sur le personnel navigant. De son côté, Swiss a indiqué que le nombre moyen d’heures de vol par pilote avait diminué.

NZZ AM SONNTAG/SONNTAGSZEITUNG. Un rapport de la Commission de gestion du Conseil national soulève des questions sur l’indépendance et l’utilité des expertises fournies par un cabinet d’avocats dans le cadre de l’acquisition des avions de chasse F-35. La «NZZ am Sonntag» relate que le cabinet Homburger a joué un double rôle dans le processus d'achat fonctionnant à la fois comme conseiller et comme expert externe. La «SonnstagsZeitung» détaille que le recours à ce cabinet aurait coûté environ 875'000 francs. Le rapport d’expertise le plus onéreux – une «plausibilisation» facturée à 550'000 francs – aurait été en grande partie sous-traité à la société de conseil d’Alexander Gut, spécialisée dans les projets du secteur privé dont les compétences en la matière ne sont pas reconnues. Le Département de la défense aurait manifesté un manque de confiance à l’égard de cette expertise, en mandatant l’Office fédéral de la justice pour la vérifier.

