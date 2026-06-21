L'ancien propriétaire de Denner accuse Migros d'avoir sacrifié l'enseigne

La probable création d'un nouveau fond pour la pharma, celle d’un tribunal arbitral pour indemniser les victimes de la catastrophe de Crans-Montana et la hausse de 22% des heures de bouchon en 2025 par rapport à 2024 font les titres de la presse dominicale. Voici les principales informations, non confirmées, à Keystone-ATS:

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 21.06.2026

Keystone-SDA ATS

L’ancien propriétaire de Denner critique Migros L’ancien propriétaire de Denner, Philippe Gaydoul, critique l’évolution du discounter depuis son rachat par Migros. Il estime dans la NZZ am Sonntag que peu d’investissements ont été réalisés dans les magasins et les nouvelles technologies, comme le self-scanning, et juge l’assortiment devenu trop vaste.

Selon lui, de nombreuses filiales ressemblent encore à celles d’il y a vingt ans. Alors que Migros mise désormais elle-même sur une stratégie de bas prix, la question du rôle futur de Denner se pose. Un expert du commerce de détail qualifie également l’image de l’enseigne de «dépassée».

Migros et Denner rejettent toutefois ces critiques et affirment avoir investi plus de 400 millions de francs dans les filiales, l’informatique et les centres de distribution. En interne, des discussions sur l’orientation stratégique de Denner seraient néanmoins en cours, comme l’a montré le départ au printemps de son directeur, Torsten Friedrich. Montre plus

Santé: un nouveau fond pour la pharma?

Un nouveau fonds pourrait être créé afin d’accorder des rémunérations supplémentaires aux entreprises pharmaceutiques pour certains nouveaux médicaments. D’après les informations recueillies par la SonntagsZeitung auprès de représentants de l’industrie pharmaceutique et du monde politique, ce fonds serait financé par les cantons. L’objectif est de permettre l’introduction en Suisse de nouvelles thérapies innovantes sans faire peser de coûts supplémentaires sur les primes de l’assurance-maladie. Le montant du fonds n’a toutefois pas encore été défini.

Cette réflexion s’inscrit dans un contexte d’inquiétude de l’industrie pharmaceutique. Les entreprises craignent que les prix relativement bas des médicaments en Suisse n'aient des répercussions négatives sur leurs activités aux États-Unis, en raison de la politique de prix des médicaments menée par Donald Trump. La proposition émane de la table ronde «Life Sciences-Standort», qui réunit des représentants de la Confédération, des cantons et de l’industrie pharmaceutique. Ce groupe examine encore plusieurs pistes, mais la création d’un fonds alimenté par l’ensemble des cantons apparaît actuellement comme le scénario le plus probable.

Un tribunal arbitral pour Crans-Montana

Le conseiller national valaisan UDC Jean-Luc Addor propose la création d’un tribunal arbitral pour indemniser les victimes de la catastrophe de Crans-Montana. Cette instance remplacerait la table ronde annoncée par la Confédération et permettrait de rendre rapidement des décisions contraignantes. Le projet, consulté par le SonntagsBlick, aurait été approuvé par la Cour permanente d'arbitrage.

Jean-Luc Addor critique le fait que, plus de six mois après le drame ayant fait 41 morts, la table ronde ne se soit toujours pas réunie et n’ait produit aucun résultat concret. Comme pour cette table ronde, la participation au tribunal arbitral resterait volontaire, mais celui-ci pourrait être encadré par la Confédération. L’Office fédéral de la justice a indiqué qu’il informerait, avant les vacances d’été, de la constitution de la table ronde envisagée. La question d’une participation financière de la Confédération à un éventuel accord reste ouverte.

De son côté, le canton du Valais a déjà versé 88 des 125 indemnisations prévues, d’un montant de 50’000 francs chacune.

Les embouteillages ont atteint un niveau record en 2025

Le nombre d’heures d’embouteillages enregistrées en Suisse a atteint 68'040 heures en 2025, soit une hausse de 22 % par rapport à l’année précédente, rapporte le SonntagsBlick.

L’Office fédéral des routes (OFROU) constate une nette aggravation de la surcharge du réseau autoroutier. Les bouchons sont plus fréquents, durent plus longtemps et sont devenus moins prévisibles. L’office attribue principalement cette situation à la forte croissance du trafic sur les autoroutes. Alors que le trafic sur les autres routes a augmenté d’environ 30 % depuis 1990, soit à peu près au même rythme que la croissance démographique, celui des routes nationales a progressé de 140 %. Le réseau atteint ainsi de plus en plus souvent ses limites de capacité.

Dans ces conditions, de simples incidents tels qu’une panne, un accident ou un freinage brusque peuvent suffire à provoquer un embouteillage. Cette évolution alimente les critiques de certains milieux bourgeois à l’égard de la politique du Conseil fédéral. Des représentants d'Auto Suisse ainsi que des responsables du PLR estiment que l’extension du réseau routier est négligée au profit des investissements dans le rail.

Douane: des faux à la frontière

L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) a découvert 1456 documents falsifiés en 2025. La NZZ am Sonntag fait état d’une recrudescence des abus liés à la migration de travail et à la libre circulation des personnes.

Certaines personnes parviendraient à obtenir un permis de séjour en Suisse grâce à de faux contrats de travail, des entreprises fictives ou encore de fausses cartes d’identité de l’Union européenne. Les autorités détecteraient le plus souvent des faux documents provenant d’Europe de l’Est. «Le nombre de documents présentant des signes de falsification que nous rencontrons dans notre travail quotidien augmente nettement», a déclaré au journal Alexander Ott. Selon lui, de nombreuses falsifications passeraient toutefois inaperçues.

C’est pourquoi l’Association suisse des services des habitants lance un kit de contrôle des pièces d’identité. Celui-ci comprend une lampe UV, une loupe ainsi qu’un accès à une base de données de référence assistée par intelligence artificielle permettant de vérifier l’authenticité des cartes d’identité et des passeports. Ce kit sera proposé aux autorités dès l’automne. Le modèle de base coûtera 357 francs.

Armée: Pariot serait «pratiquement inutile»

Le système de défense aérienne Patriot acquis par la Suisse serait «pratiquement inutile» contre des missiles balistiques tirés depuis la Russie ou l’Iran, affirme Timur Kadyshev. Dans la SonntagsZeitung, l’expert explique que si la Suisse était visée par une attaque provenant d’une distance de 2000 à 3000 kilomètres, les chances d’intercepter les missiles seraient très faibles.

Le système Patriot a en effet été conçu principalement pour neutraliser des missiles balistiques à courte portée et ne peut protéger que des zones limitées du territoire. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) reconnaît lui-même que le Patriot ne serait en mesure de protéger la population que «dans une mesure limitée». Toujours selon Timur Kadyshev, un second système de défense antimissile, sur lequel le Conseil fédéral pourrait se prononcer dès mercredi, ne résoudrait pas davantage le problème.

Des systèmes comme SAMP/T ou David's Sling fonctionnent selon un principe comparable à celui du Patriot et n’interviennent eux aussi qu’à un stade relativement tardif de la trajectoire des missiles, peu avant leur impact.

Dopage : piégés par des promesses de muscles

Vingt suspensions sur les 30 prononcées par Swiss Sport Intergrity en 2025 concernent des produits promettant une prise de masse musculaire rapide, des substances interdites en Suisse et dangereuses dont les réseaux sociaux ne cessent de chanter les louanges.

Le Matin Dimanche a recueilli les témoignages de deux jeunes sportifs amateurs suisses lourdement sanctionnés pour dopage lié à la commande de ce type de produits. Influencés par TikTok et des discussions en salle de fitness, le footballeur romand et le handballeur alémanique qui évoluaient tous deux pour le plaisir en 4e Ligue de leur sport respectif ont commandé des substances interdites comme le MK-677 ou des SARMs, censées accélérer la prise de muscle. Bien que les produits aient été saisis à la douane avant consommation, Swiss Sport Integrity leur a infligé jusqu’à quatre ans de suspension.

Les deux hommes dénoncent la sévérité des sanctions pour des sportifs de loisir, mais reconnaissent leur naïveté face à un phénomène banalisé chez les jeunes. Ils alertent surtout sur les risques sanitaires graves de ces substances et le manque de prévention dans les milieux amateurs et sur les réseaux sociaux.

Le renseignement suisse met en garde contre l’influence chinoise

Le Service de renseignement de la Confédération (NDB) s’inquiète des risques liés aux partenariats entre des villes suisses et chinoises. Pékin pourrait utiliser ces relations pour exercer une influence sur les autorités locales et faire pression sur elles, notamment sur des sujets sensibles comme Taïwan ou le Tibet.

Dans la NZZ am Sonntag, le spécialiste de la Chine Ralph Weber partage ces préoccupations et met en garde contre une forme d’autocensure en Suisse. Certaines villes, comme Bâle, défendent toutefois ces partenariats, qu’elles présentent comme essentiellement culturels et économiques, affirmant n’avoir constaté aucune tentative d’ingérence. Malgré cela, la méfiance envers la Chine progresse au Parlement fédéral.

L’ancien président du Centre, Gerhard Pfister, a déclaré qu’il fallait désormais se demander si la Suisse devait vraiment moderniser son accord de libre-échange avec la Chine.