La reconnaissance de la Palestine par la Suisse, les dons pour le financement de campagne de votation sur l'identité électronique, mais aussi la part des dépenses de santé dans le budget des ménages qui reste constante, font les titres de la presse dominicale. Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

Plus des trois quarts des dossiers de candidature contiennent au moins un élément incorrect, incomplet ou trompeur (photo d’illustration). IMAGO/Pond5 Images

Keystone-SDA ATS

SONNTAGSZEITUNG: L'Union européenne des associations de football (UEFA) a recensé 1901 messages insultants pendant l'Euro féminin cette été en Suisse, rapporte la SonntagsZeitung. Deux messages sur trois visent directement des joueuses. L'UEFA a effectué ce suivi en collaboration avec les plateformes Meta, Titkok et X. Les propos sont sexistes, raciste et homophobes. Ce chiffre représente une nette augmentation par rapport à l'Euro 2022 en Angleterre. En dehors des réseaux sociaux, les femmes sont également victimes d'hostilité, écrit le journal après avoir discuté avec des joueuses et des responsables. Toutes les personnes interrogées ont fait état de cris désobligeants ou obscènes dans les stades.

SONNTAGSBLICK: Le Département fédéral des affaires étrangères a procédé en coulisses à une évaluation, du point de vue du droit international, d'une reconnaissance de la Palestine, rapporte le SonntagsBlick. Le journal a demandé, en vertu de la loi sur la transparence, à consulter l'avis rendu le 10 juin. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) s'y est opposé, affirmant qu'une divulgation pourrait «nuire considérablement» aux intérêts de la Suisse en matière de politique étrangère et à ses relations internationales.

NZZ AM SONNTAG: Un don de Swisscom en faveur du oui à la nouvelle loi sur l'identité électronique fait débat à sept jours de la votation, rapport la NZZ am Sonntag. L'entreprise de télécommunications a fait un geste de 30'000 francs, écrit le journal en se référant à la plateforme Financement de la politique du Contrôle fédéral des finances.

SONNTAGSSZEITUNG: Les demandeurs d'emploi suisses embellissent moins leurs candidatures que leurs homologues étrangers, observe la Sonntagszeitung. En Suisse, les candidats alémaniques sont plus honnêtes que les demandeurs d'emploi romands, écrit encore le journal en s'appuyant sur une analyse de la société d'audit Aequivalent qui a évalué plus de 3600 candidatures au cours des dernières années. Selon cette analyse, les femmes et les personnes âgées de plus de 55 ans se sont montrées plus réalistiques que les hommes et les candidats plus jeunes. Sur l'ensemble des dossiers, plus des trois quarts contiennent au moins un élément incorrect, incomplet ou trompeur.

LE MATIN DIMANCHE: Le journal se demande comment le petit exécutif de Blatten (VS) va digérer les montants des dons qui ont afflué. Le sujet est sensible. Au Parlement cantonal, au sortir d’un vote unanime sur un décret pour libérer une aide d’urgence de 10 millions pour le village anéanti, les députés s'expriment sur «la nécessité d’agir», «la solidarité envers les régions de montagne» et «le droit à un avenir» d’un village sinistré. En revanche, ils déclinent soigneusement les questions des responsabilités et celles sur l’utilisation efficace des deniers publics et privés, écrit le Matin Dimanche. Aujourd’hui, ni le Grand Conseil ni le gouvernement cantonal ne connaissent précisément le montant des dons collectés pour Blatten.

NZZ AM SONNTAG: La part des dépenses de santé dans le budget moyen des ménages est restée constante au cours des 20 dernières années, rapporte la NZZ am Sonntag. En 2003, les ménages suisses consacraient en moyenne 11,1 % de leurs revenus à la santé contre 11,3 % en 2022, écrit le journal qui s'appuie sur les enquêtes sur le budget des ménages réalisées par la Confédération et Comparis. Aucun chiffre plus récent n'est disponible. Si on intègre à cette moyenne les dernières augmentations de primes, la part des dépenses de santé s'élève à 12,5 % estime Comparis.