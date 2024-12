Les géants de l'énergie suisses versent des dividendes records, attention aux fondues chinoises

Une secte coréenne dirigée par un employé de la ville de Zurich en Suisse, le projet du Centre sur l'immigration pour rester dans les bons papiers de l'UE et les bénéfices anormalement élevés de Swissgrid font les titres de la presse dominicale. Voici les principales informations:

Keystone-SDA, bas, ats ATS

Immigration: Le Centre défie l'UDC

Le Centre coupe l'herbe sous le pied de l'UDC en proposant un mécanisme pour maîtriser l'immigration dans le cadre de l'accord avec l'UE. Le parti propose d'en faire un contre-projet direct à l'initiative contre l'immigration de masse de l'UDC «Pas de Suisse à 10 millions», écrit Le Matin dimanche. Le peuple trancherait dessus en amont du vote sur le paquet avec l'UE. L'objectif est de pouvoir préserver les accords avec Bruxelles. Le PLR approuve le projet tandis que les Vert-e-s sont sceptiques. Le PS lui veut la garantie de la protection des salaires.

Secteur de l'énergie: bénéfices records

Le secteur de l'énergie est accusé d'avoir réalisé ses bénéfices records grâce à des prix de l'électricité trop élevés. La Société nationale responsable du réseau de l'électricité Swissgrid a enregistré depuis 2014 des bénéfices de 788 millions de francs, dont 319 millions versés aux actionnaires sous forme de dividendes, indique le SonntagsBlick. Axpo et BKW, qui détiennent Swissgrid à plus de deux tiers, en ont profité à hauteur d'environ 200 millions. Les groupes électriques ont reçu des actions Swissgrid après avoir dû céder la propriété et la responsabilité du réseau en 2013, explique la société. La Commission fédérale de l'électricité juge le taux d'intérêt du capital dans le réseau électrique excessif. Le Conseil fédéral prévoit d'adapter la méthode de calcul afin d'éviter des rendements injustifiés.

Le chef d'une secte travaille pour la ville de Zurich

La secte Schincheonji, créée en Corée du Sud, compte également des adeptes en Suisse. On totalise entre 300 et 400 membres dans le pays, selon Relinfo, cité par la NZZ am Sonntag. Le président de la secte, inscrite au registre du commerce en tant qu'association, serait un psychiatre travaillant pour la ville de Zurich. Interrogé par le journal, il indique que sa foi personnelle n'a jamais interféré avec son activité professionnelle. Son employeur, la ville de Zurich, affirme ne pas avoir été mis au courant de cet engagement religieux et va examiner le cas de près.

Tensions au sein de la diaspora érythréenne

La Confédération a chargé le Centre pour le dialogue humanitaire de jouer un rôle de médiateur au sein de la diaspora érythréenne en Suisse. L'organisation basée à Genève devra désamorcer les tensions entre partisans et opposants à la dictature militaire érythréenne, indique le SonntagsBlick. De premières discussions ont déjà eu lieu, selon Martin von Muralt, délégué du Réseau national de sécurité. La médiation s'avère toutefois difficile, des divergences existant au sein des groupes. De violents affrontements ont eu lieu à plusieurs reprises au sein de la communauté érythréenne en Suisse.

Avalanche de bagages perdus à l'aéroport de Zurich

Le nombre de bagages mal acheminés par Swiss à l'aéroport de Zurich a doublé par rapport à la période d'avant Covid. La modernisation de l'installation de tri des bagages de l'aéroport explique cette évolution, déclare le chef d'exploitation de la compagnie aérienne Oliver Buchhofer dans la NZZ am Sonntag. Swiss s'estime particulièrement concernée, car elle assume seule les dédommagements tels que les frais d'hôtel et les bagages perdus. «Outre les frais de prise en charge pour l'hôtel et les repas, nous avons payé plus de 10 millions de francs pour les seuls dédommagements de nos clients au cours des neuf premiers mois de cette année», indique M. Buchhofer.

Attention aux fondues chinoises

Avec Noël, les fondues chinoises se multiplient, tout comme les infections alimentaires. «Chaque année, jusqu'à 10'000 cas sont annoncés en Suisse», déclare la porte-parole de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), Tiziana Boebner Lombardo, dans Le Matin dimanche. Dans l'ensemble, ces infections alimentaires engendrent des coûts pouvant atteindre 50 millions de francs par an en Suisse, précise Mme Boebner Lombardo. Pour éviter cette contamination, qui touche principalement les jeunes hommes, il faut éviter à tout prix de placer de la viande de volaille crue dans l'assiette où l'on mange, est-il rappelé.