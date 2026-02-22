De nouvelles révélations sur le drame de Crans-Montana, mais aussi les répercussions de la décision de la Cour suprême américaine sur les droits de douane américains font les titres de la presse dominicale. Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

LE MATIN DIMANCHE/SONNTAGSZEITUNG: Les propriétaires du bar «Le Constellation» à Crans-Montana (VS) n'avaient pas d'argent quand ils ont repris l'établissement en 2015, assure un ami du couple dans Le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung. Cet homme, un ancien propriétaire d'un site d'escortes, et Jacques Moretti se sont connus dans le milieu de la prostitution au début des années 2000. Pour rénover le bar, les propriétaires français «ont fait un tour de table auprès de leurs proches», ajoute cet ami, qui leur a prêté 30'000 francs. Cette somme, remboursée depuis, représentait moins de 10% des 342'000 francs que le couple affirme avoir dépensés pour remettre à flot ce que l'ami décrit comme «une verrue au milieu de Crans-Montana».

NZZ AM SONNTAG: La Confédération envisage d'accorder des contributions de solidarité d'un montant de 30'000 à 50'000 francs par cas aux victimes de l'incendie du bar «Le Constellation» à Crans-Montana (VS), relate la NZZ am Sonntag. Le ministre de la justice Beat Jans a informé des parlementaires vendredi des détails de cette aide fédérale et les a appelés à la soutenir. Le Conseil fédéral souhaite inscrire cette aide dans une loi d'urgence lors de sa prochaine séance mercredi. Les Chambres fédérales devraient se prononcer sur le sujet dans le cadre d'une procédure d'urgence avant la fin du mois de mars, afin que les fonds puissent être versés rapidement. Ces contributions s'ajouteraient à l'aide d'urgence de 10'000 francs accordée par le canton du Valais et à celle de la fondation prévue, que le canton souhaite alimenter à hauteur de dix millions de francs.

NZZ AM SONNTAG: Plusieurs entreprises suisses annoncent dans la NZZ am Sonntag vouloir demander un remboursement après la décision vendredi de la cour suprême des Etats-Unis jugeant en partie illégaux les droits de douane instaurés par Donald Trump. «Nous allons essayer de réclamer le remboursement des droits de douane au gouvernement américain. Je ne peux pas divulguer le montant que nous avons payé, mais il s'agit de sommes importantes», indique au journal le directeur de l'horloger Breitling, Georges Kern. Le chocolatier Läderach envisage lui aussi demander un remboursement. «Si la possibilité de réclamer le remboursement des montants payés en trop se présente, nous le ferons», relève un porte-parole. Les perspectives de remboursement semblent bonnes pour les entreprises ayant une succursale aux Etats-Unis, écrit le journal.

SONNTAGSZEITUNG: Les universités suisses ont enregistré une augmentation significative du nombre de candidatures en provenance des Etats-Unis depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, remarque la SonntagsZeitung. En 2025, 680 Américains ont postulé pour une place en master à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ), ce qui correspond à une hausse de 46%. A l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), les candidatures en provenance des Etats-Unis ont crû de 60%. Les étudiants interrogés citent comme raisons de leur venue en Suisse la politique de Donald Trump et le coût élevé des études aux Etats-Unis. Une année d'études aux Etats-Unis coûte facilement 90'000 dollars, ce qui rend les études en Suisse financièrement attractives.

SONNTAGSBLICK: Malgré les importants problèmes avec le système informatique de l'assurance chômage depuis le début de l'année, plus de 600 millions de francs d'allocations ont été versés, affirme dans le SonntagsBlick la secrétaire d'Etat à l'économie Helene Budliger Artieda. Elle refuse de parler de débâcle du nouveau système de paiement SIPAC 2.0 mis en place le 6 janvier, qui provoque des retards dans le versement des allocations aux chômeurs. «Les performances s'améliorent de jour en jour, comme me l'ont assuré cette semaine les conseillers d'Etat», ajoute-t-elle. «J'assume la responsabilité de tout ce qui a mal tourné au SECO», le Secrétariat d'Etat à l'économie, poursuit-elle. «Mais certains problèmes ont en partie leur origine ailleurs. L'enquête le montrera».

LE MATIN DIMANCHE: L'ex-ministre vaudois des finances Pascal Broulis assure dans Le Matin Dimanche ne pas craindre l'enquête ouverte par le ministère public vaudois sur le bouclier fiscal, dont la pratique était non conforme à la loi entre 2009 et 2021, selon un rapport. «Je souhaite que toute la lumière soit faite», assure-t-il. «Je n'ai interféré en aucune manière avec la façon d'appliquer le bouclier fiscal. Je n'ai exercé aucune ingérence dans les dossiers des contribuables», déclare celui qui a été le grand argentier du canton de Vaud entre 2002 et 2022. Il répète que le bouclier fiscal a été appliqué «exactement» tel qu'il a été présenté et voté en 2008 au Parlement, puis par le peuple en 2009 et qu'il n'y a pas eu de cadeaux aux contribuables.

SONNTAGSBLICK: L'hôpital cantonal de Lucerne a installé des caméras de surveillance dans des chambres de patients sans consulter le bureau de la préposée cantonale à la protection des données, Natascha Ofner, rapporte le SonntagsBlick. «Je n'ai pas encore été informée du projet», relève dans le journal Mme Ofner. «Nous devons être consultés lorsqu'un projet relevant de la protection des données comporte un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées», ajoute-t-elle. Selon des documents internes de l'hôpital, les caméras installées ont des capacités supérieures à celles officiellement communiquées. Elles permettent une reconnaissance des expressions faciales et enregistrent si un lit a été fait ou si le contenu d'une assiette a été mangé. L'hôpital assure que ces fonctions ne sont pratiquement pas utilisées et qu'il s'agit exclusivement d'une transmission en temps réel sans enregistrement.

SONNTAGSBLICK: L'ancien chef d'état-major de l'armée suisse Claude Meier a reçu une indemnité de 179'016 francs pour son départ anticipé, écrit le SonntagsBlick. Il s'est opposé à la publication du montant de son indemnité, bien que le Tribunal fédéral exige sa divulgation. L'ancien divisionnaire voulait devenir chef de l'armée, mais la ministre de la défense d'alors Viola Amherd a finalement choisi Thomas Süssli en 2019. Les relations entre MM. Süssli et Meier ont été tendues et se sont progressivement détériorées. Claude Meier s'est vu proposer différents postes, mais il a finalement été muté à Genève en 2021, comme officier général auprès des centres dédiés à la politique de paix et de sécurité. Selon plusieurs sources, des tensions y ont également éclaté.