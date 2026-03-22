Télécabine d'Engelberg : le fabricant avait alerté, personne n'a agi

L'accident mortel aux remontées mécaniques du Titlis (OW), mais aussi la faillite de PrimeEnergy Cleantech, qui a laissé sur le carreau 2000 petits épargnants romands et les très nombreuses plaintes pour torture à l'ONU citant la Suisse font les titres de la presse dominicale. Voici les principales informations, non confirmées, à Keystone-ATS:

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 22.03.2026

Keystone-SDA ATS

SONNTAGSZEITUNG: Les remontées mécaniques du Titlis, dont une télécabine s'est écrasée au sol mercredi à Engelberg (OW) après s'être décrochée, faisant un mort, n'ont pas donné suite à une recommandation non contraignante de mise à niveau du fabricant Garaventa, révèle la SonntagsZeitung. Elle avait été envoyée aux exploitants à la suite d'un accident similaire survenu en 2019 sur les remontées mécaniques de la Rotenflue (SZ). À l'époque, comme à Engelberg, une cabine a percuté un pylône après avoir été balayée par des vents violents et s'était détachée du câble. Les deux installations utilisaient le même type de pince, dont le balancement violent peut faire sortir la cabine du câble. La mise à niveau consistait à ajouter un embout sur la pince. «Il ne s'agissait pas d'une exigence de sécurité impérative justifiant une mise à niveau», se défend dans le journal le directeur du domaine skiable obwaldien Norbert Patt.

SONNTAGSBLICK: Le directeur technique des remontées mécaniques du Titlis et d'autres collaborateurs sont pris en charge par une équipe de soutien psychologique depuis l'accident mortel de télécabine survenu mercredi à Engelberg (OW), déclare dans le SonntagsBlick le directeur général du domaine skiable Norbert Patt. «C'est le directeur technique qui assume la responsabilité et qui décide en dernier ressort si l'installation doit être mise à l'arrêt ou non», explique M. Patt, soulignant que cette indépendance est clairement mentionnée dans le règlement et systématiquement respectée. M. Patt dit n'être jamais intervenu dans de telles décisions, assurant que la sécurité prime toujours sur les considérations économiques. Concernant d'éventuelles erreurs du directeur technique, M. Patt appelle à la prudence, relevant que cela faisait actuellement l'objet d'une enquête.

LE MATIN DIMANCHE: Laurin Fäh, le président de PrimeEnergy Cleantech, l'entreprise bâloise spécialisée dans les installations photovoltaïques dont la faillite a englouti plus de 120 millions de francs de 2000 petits épargnants romands, s'est vu notifier une prévention complémentaire jeudi, relate Le Matin Dimanche. À l'abus de confiance et la gestion déloyale, les procureurs ont ajouté les faux dans les titres. Pour le ministère public genevois, une holding personnelle aurait capté des dizaines de millions de francs au détriment des épargnants. Laurin Fäh «conteste fermement ces nouvelles charges», indique son avocate Fanny Margairaz dans le journal. En détention préventive depuis septembre, l'homme d'affaires avait déjà été condamné pour faux dans les titres à Bâle-Campagne par le passé, rappelle le journal.

SONNTAGSZEITUNG: La Suisse est le pays qui a été le plus souvent confronté à des plaintes pour torture devant l'ONU, relève la SonntagsZeitung. Ces dernières années, la Confédération helvétique a dû répondre à 133 reprises devant le comité des Nations unies contre la torture. La plupart des plaintes émanaient de demandeurs d'asile déboutés qui souhaitaient empêcher leur expulsion et invoquaient un risque de torture. Pour Markus Schefer, professeur de droit constitutionnel à l'université de Bâle interrogé dans le journal, cela ne signifie pas pour autant qu'il y a particulièrement beaucoup de violations des droits de l'homme en Suisse. Ce nombre élevé montre plutôt que le système juridique fonctionne bien dans ce pays, ajoute-t-il. «Cela vaut la peine de déposer une plainte ici, car les décisions de l'ONU sont prises au sérieux».

SONNTAGSBLICK: La présidente de l'organisation faîtière des recteurs des universités et des hautes écoles suisses swissuniversities, Luciana Vaccaro, met en garde dans le SonntagsBlick contre un risque d'affaiblissement de l'enseignement supérieur en Suisse, si l'initiative de l'UDC «Pas de Suisse à 10 millions» d'habitants est acceptée. Ce texte va semer le chaos dans la législation, inquiète les partenaires et affaiblirait l'économie et les hautes écoles, ajoute-t-elle. «Au final, il n'y aura que des perdants», souligne la responsable. «Si nous atteignions la barre des 10 millions [d'habitants, ndlr] et que nous devions résilier des accords [bilatéraux avec l'Union européenne] concernant la libre circulation des personnes, nous risquons à nouveau d'être exclus d'Horizon Europe, d'Erasmus+, de Digital Europe ou d'Euratom. Ce serait catastrophique», avertit Mme Vaccaro. L'initiative est soumise au peuple le 14 juin.

NZZ AM SONNTAG: L'ancien président de Credit Suisse, Urs Rohner, n'est plus conseiller auprès du Congrès juif mondial (CJM), remarque la NZZ am Sonntag. Son nom ne figure plus sur le site en ligne du CJM. Ce comité n'a jamais été activé et aucune réunion n'a jamais eu lieu, indique son porte-parole dans le journal. Le fait que l'ancien président de Credit Suisse ait été félicité en juin 2023 par le CJM pour avoir incité la banque à réexaminer son passé a suscité une certaine irritation, avec en toile de fond, des menaces d'organisations juives à l'encontre d'UBS suite à la découverte d'autres comptes de nazis chez Credit Suisse après son rachat par sa rivale helvétique. UBS a demandé à un juge fédéral américain de confirmer que l'accord global de 1999 sur les fonds en déshérence couvrait également ces nouvelles révélations.

SONNTAGSBLICK: La section féminine de l'équipe de football Grasshopper Zurich a lancé une enquête externe suite à des accusations portées contre plusieurs responsables du club, rapporte le SonntagsBlick. L'ancien directeur sportif Erich Vogel se retrouve dans la tourmente pour avoir invité des joueuses chez lui, notamment pour des discussions contractuelles et pour une formation d'entraîneures. Le comportement reproché ne relèverait pas du droit pénal, mais est présenté par plusieurs membres du club comme inapproprié. D'autres accusations visent le président Heinz Spross, qui aurait tenu des propos déplacés à l'égard d'une joueuse devant l'équipe. De plus, l'actuel responsable de la formation des jeunes de la section féminine de GC s'est vu infliger une interdiction de stade par le FC Zurich.