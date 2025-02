Keller-Sutter «aurait mieux fait de se taire» - F-35 pour la pomme des Suisses?

Les déclarations de Karin Keller-Sutter sur le discours du vice-président américain à Munich continuent à faire des vagues dans la presse. Il y est aussi question d'un éventuel envoi de soldats suisses en Ukraine ou d'un concept, élaboré en Suisse, pour une trêve en Ukraine.

Pour l'ancienne conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey, les propos de Karin Keller-Sutter sur le discours de J.D. Vance «ont surpris les Européens». Keystone

Keystone-SDA, bas, ats ATS

Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

Le «calcul douteux» de Karin Keller-sutter

La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter, qui a qualifié le discours du vice-président américain J.D. Vance à la conférence sur la sécurité de Munich de «très suisse», «aurait mieux fait de se taire», déclare l'ancienne conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey dans Le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung.

«Ses propos ont surpris les Européens». Face à un ordre mondial devenu «multipolaire», «je peux comprendre que la Suisse essaie de s'attirer les faveurs des Etats-Unis», note la socialiste genevoise. Mais «le calcul me semble douteux», relève-t-elle. «Les Etats-Unis [...] ne nous considèrent déjà plus comme un pays allié», souligne l'ex-ministre des affaires étrangères, pointant l'accès limité aux puces informatiques d'intelligence artificielle accordé par Washington à la Suisse.

Des soldats suisses en Ukraine?

L'armée suisse pourrait dans un délai de neuf à douze mois mettre à disposition 200 soldats pour une mission de la paix dans la zone frontalière entre l'Ukraine et la Russie en cas d'accord de trêve entre les deux belligérants, déclare dans le SonntagsBlick son chef Thomas Süssli. Il rappelle qu'il faut distinguer les missions de renforcement de la paix des missions de maintien de la paix. Dans le premier cas, la paix est imposée par les armes et la Suisse n'y participe pas, ajoute-t-il.

Pour que la Suisse envoie des soldats, il faut un cessez-le-feu et le déploiement d'une force de maintien de la paix de l'ONU. mbres de l'armée», explique le commandant de corps.

Ukraine-Russie: diplomatie «en sous-marin» en Suisse

Un ancien diplomate suisse de haut rang, Thomas Greminger, qui est derrière les discussions informelles entre Ukrainiens et Russes menées en Suisse, a élaboré, en collaboration avec des experts internationaux, un concept pour un cessez-le-feu dans la guerre en Ukraine, rapporte la SonntagsZeitung.

Le «Ceasefire Toolkit» a été présenté cette semaine aux représentants de tous les acteurs importants du conflit ukrainien lors d'une rencontre informelle à Genève, précise M. Greminger dans le journal. Le directeur du Centre de politique de sécurité de Genève (GCSP) a indiqué vendredi à la RTS que sa fondation a hébergé huit rencontres entre des intermédiaires russes et ukrainiens depuis le début de la guerre.

Ces discussions font partie de la «diplomatie voie II» et ne sont pas menées par des représentants officiels des gouvernements.

Les surcoûts des F-35 pour la pomme des Suisses?

Il y a un risque que le gouvernement américain répercute sur la Suisse les surcoûts de l'avion de combat F-35, dont l'armée suisse a acquis 36 exemplaires, révèle la NZZ am Sonntag. Les Etats-Unis ont certes garanti un prix d'achat fixe à la Suisse, mais il n'existe aucune garantie juridique à ce sujet, affirme le Contrôle fédéral des finances (CDF).

L'armée de l'air américaine table sur une hausse des coûts pouvant aller jusqu'à 20% par avion d'ici à 2029. «Je peux difficilement imaginer que [le président américain Donald] Trump fasse payer l'avion suisse au contribuable américain», déclare dans le journal la présidente de la commission de la politique de sécurité du Conseil national, Priska Seiler Graf (PS/ZH). Dans le contrat signé en 2022, la Suisse s'engageait à acheter 36 F-35A pour six milliards de francs.

Echanges d'otages: la Croix-Rouge se démène

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) fait tout ce qu'il peut pour prendre en charge «le plus dignement possible» les otages israéliens et les prisonniers palestiniens échangés dans le cadre du cessez-le-feu à Gaza entre Israël et le Hamas, déclare dans la NZZ am Sonntag Pascal Hundt, qui travaille depuis 30 ans pour l'ONG. Mais ce n'est pas toujours facile, ajoute-il, en faisant référence aux mises en scène du Hamas lors de la remise des otages.

Jeudi, le mouvement islamiste palestinien a même placé sur une scène quatre cercueils noirs contenant les dépouilles d'otages tués accompagnés d'images de propagande. Des collaborateurs de la Croix-Rouge ont installé des parois pour protéger les cercueils des regards et des caméras, ajoute M. Hundt. «Nous avons une fois de plus appelé à ce que toutes les libérations se fassent dans la discrétion et la dignité, même lorsqu'il s'agit de personnes décédées».

Shein et Temu engorgent les aéroports suisses

Les aéroports suisses sont submergés de colis venus de Chine, constate Le Matin Dimanche. Selon un pointage réalisé par Public Eye à la fin de l'année 2024, un vêtement sur sept achetés en Suisse arrivait par les airs à cette date. «Les importations directes de cette 'mode aérienne' ont littéralement explosé en 2023 et 2024, atteignant un niveau record l'automne dernier», indique dans le journal David Hachfeld travaillant pour l'ONG.

Plus de 2000 tonnes de textiles, vêtements ou chaussures sont déchargées chaque mois dans les aéroports de Suisse, plus du double des quantités reçues un an auparavant, d'après les données des douanes. Les trois quarts de ces articles proviennent de Chine, précise Public Eye. En cause, le succès de sites comme Shein ou Temu qui vendent des articles à des prix cassés.

«Petite incohérence» dans les frais de l'OFROU

L'Office fédéral des routes (OFROU) a adapté son règlement sur les frais après que le SonntagsBlick a fait état il y a quelques semaines de séminaires coûteux dans des hôtels, écrit le journal dominical alémanique. Des clarifications ont montré une «petite incohérence» entre les règles de l'OFROU et les directives interdépartementales, explique dans le journal son porte-parole.

La limite supérieure pour les nuitées d'hôtel a été abaissée de 250 à 200 francs par nuit, avec un maximum de 275 francs dans des cas exceptionnels et justifiés, ajoute-t-il. Les collaborateurs doivent également confirmer explicitement lors de leurs demandes que le règlement sur les frais est respecté, poursuit le porte-parole. Après les révélations de la presse, la délégation des finances des Chambres fédérales avait demandé à l'OFROU des informations sur les dépassements de frais.