«Jamais un président américain ne s'était laissé traiter de la sorte» : Trump se serait senti humilié par Karin Keller-Sutter

Un portrait-robot des auteurs de féminicide, mais aussi les conséquences en Suisse des droits de douane américains et les déboires de l'armée suisse avec ses nouveaux drones font les titres de la presse dominicale. blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 24.08.2025

Keystone-SDA ATS

LE MATIN DIMANCHE: Les auteurs de féminicide en Suisse sont, en moyenne, plus âgés et mieux insérés que les auteurs d'autres types d'homicides, selon un portrait-robot dressé par Le Matin Dimanche, qui a questionné la professeure de droit pénal et de criminologie à l'université de Saint-Gall Nora Markwalder. Leur âge moyen est de 47 ans, contre 33 ans pour les autres homicides. 59% des hommes qui tuent leur partenaire féminine ont un emploi, contre 51% pour les autres types d'homicides. Les auteurs de féminicides sont moins souvent de nationalité étrangère (43%) que pour les autres types d'homicides (54%), mais «ils sont tout de même surreprésentés dans ces chiffres par rapport à leur proportion dans la population», ajoute la criminologue. Mais, nuance-t-elle, «dire que les féminicides sont dus à la nationalité des auteurs est une vision simpliste. D'autres variables, comme l'éducation, le milieu ou la socialisation de ces personnes, jouent également un rôle prépondérant».

SONNTAGSBLICK: Le président américain Donald Trump ne veut plus négocier avec son homologue suisse Karin Keller-Sutter, rapporte le SonntagsBlick, citant des sources anonymes. Selon ces dernières, le milliardaire républicain s'est senti humilié et sermonné lors de la conversation téléphonique du 31 juillet avec la présidente de la Confédération, ayant débouché sur l'instauration de droits de douane américains de 39% pour les biens suisses. «Jamais un président américain en exercice ne s'était laissé traiter de la sorte pendant plus d'une demi-heure par le dirigeant d'un autre pays. Bill Clinton aurait raccroché au bout de dix minutes. Barack Obama n'aurait pas toléré cela», déclare l'une des sources. Interrogé, le Département fédéral des finances, dirigé par Mme Keller-Sutter, dit ne disposer d'aucun indice laissant supposer un différend personnel avec la Maison-Blanche. Pour les milieux diplomatiques suisses, il pourrait s'agir d'une tactique de négociation de la part des États-Unis.

NZZ AM SONNTAG: Quatre PME suisses sur dix, actives dans l'industrie mécanique, électrique et métallurgique, enregistrent déjà des pertes dans leurs activités en raison des droits de douane américains, remarque la NZZ am Sonntag, relayant une enquête menée par l'association Swissmechanic. La situation s'est encore aggravée après que les autorités américaines ont reclassé plus de 400 produits et leur ont imposé des taxes douanières sur l'acier et l'aluminium de 50% au lieu de 39%. «Si nous ne trouvons pas de solution, des dizaines de milliers d'emplois sont menacés», met en garde dans le journal Nicola Tettamanti, entrepreneur tessinois et président de Swissmechanic. Les PME tentent de trouver des solutions, en modifiant par exemple le pays d'origine ou la valeur en douane.

NZZ AM SONNTAG: Les loyers proposés sur le marché de l'immobilier suisse vont augmenter de 3 à 5% par an ces prochaines années, avertit dimanche dans la NZZ am Sonntag le directeur de l'Office fédéral du logement (OFL), Martin Tschirren. «La demande de logements reste supérieure à l'offre» et, sans chute de l'activité économique, il faut s'attendre à une augmentation des loyers, ajoute-t-il. M. Tschirren explique cette hausse par le fait que le marché du logement sert de plus en plus de placement pour les capitaux. A cela s'ajoute, poursuit-il, le fait que les terrains à bâtir sont devenus rares en Suisse. «Autrefois, on pouvait résoudre le problème de la demande croissante par des mises en zone [à bâtir]. Aujourd'hui, ce n'est plus possible».

SONNTAGSZEITUNG: Les vols d'essai du nouveau drone de reconnaissance de l'armée suisse ADS 15, qui cumule retards et pannes, sont soumis à des conditions plus strictes, relate la SonntagsZeitung. L'organe compétent et indépendant en matière de régulation et de surveillance de l'aviation militaire, la Military Aviation Authority (MAA), a révisé cet été l'autorisation d'essai des drones Hermes, qui ne peuvent plus survoler des zones densément peuplées. La MAA remet aussi en question dans son évaluation la possibilité qu'ils volent de manière autonome dans l'espace aérien civil, le système anti-collision ne fonctionnant toujours pas. Elle recommande l'arrêt du projet mené par l'entreprise d'armement aux mains de la Confédération RUAG. Les six drones achetés à la société israélienne Elbit pour 250 millions de francs devaient initialement entrer en service en 2019, mais ils ne devraient pas être opérationnels avant 2029 au mieux, avec des surcoûts atteignant déjà 298 millions.

SONNTAGSZEITUNG: Le Venezuela, qui réclame à l'entreprise d'armement aux mains de la Confédération RUAG le remboursement de 35 millions d'euros pour une livraison incomplète de dix avions Dornier 228 commandés en 2013, a chargé un expert lucernois Thomas K. Schilliger de trouver un accord à l'amiable, indique la SonntagsZeitung. Caracas dit avoir versé un acompte de 50 millions d'euros, mais n'avoir reçu que trois appareils. RUAG affirme pour sa part avoir toujours respecté le contrat et interrompu les livraisons en raison de paiements en souffrance. M. Schilliger menace, dans une lettre adressée à la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter et au président du conseil d'administration de RUAG Rainer G. Schulz, de faire appel à un avocat, si une réunion n'a pas lieu d'ici à la fin septembre.

SONNTAGSZEITUNG: Les donations sont en augmentation dans certains cantons, constate la SonntagsZeitung. A Genève, la hausse a atteint plus de 10% au premier semestre par rapport à la même période de 2024. Le canton de Saint-Gall a également fait état d'une augmentation des donations. Les autorités fiscales assurent qu'il n'y a aucun lien avéré avec l'initiative des Jeunes socialistes, qui veut introduire un impôt sur les successions à partir de 50 millions de francs. Mais des experts des cabinets de conseil KPMG et PwC relèvent dans le journal que les personnes fortunées envisagent de plus en plus de faire des donations ou ont avancé la planification de leur succession afin de se prémunir contre une éventuelle adoption du texte, qui sera soumis au vote populaire à la fin novembre.

NZZ AM SONNTAG: La Suisse se prépare au surtourisme, rapporte la NZZ am Sonntag. Treize régions touristiques, Suisse Tourisme et la Haute école de Lucerne travaillent à l'élaboration d'une «boîte à outils pour la sensibilisation au tourisme». Le projet devrait voir le jour au printemps 2026. Son objectif est de parvenir à une coexistence harmonieuse entre la population et le tourisme, indique dans le journal Martin Nydegger, directeur de Suisse Tourisme. Trois régions sont actuellement touchées par le surtourisme en Suisse, relève Jürg Schmid, président de Graubünden Tourismus: celle de la Jungfrau avec Interlaken (BE) et Grindelwald (BE), celle de Lucerne-Titlis et celle de Zermatt (VS). Mais le phénomène «va également nous toucher. Ce n'est qu'une question de temps», avertit-il.