Les CFF risquent des surcoûts de plusieurs millions dans le tunnel ferroviaire de base du Gothard

L’entrepreneur Alfred Gantner a joué un rôle plus important qu’annoncé dans les négociations douanières entre la Suisse et les États-Unis, des surcoûts pour les CFF dans le tunnel de base du Gothard, ainsi que des possibles manquements des autorités face aux signalements effectués par la famille du présumé responsable du drame familial de Faoug font les titres de la presse dominicale.

La cause des surcoûts: des retards dans le remplacement de l’installation de radiocommunication du tunnel (image d'illustration). ats

Keystone-SDA ATS

SONNTAGSBLICK : L’entrepreneur Alfred Gantner a joué un rôle plus important qu’annoncé dans les négociations douanières entre la Suisse et les États-Unis, révèle le SonntagsBlick. Après que l’ancienne présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter n’était plus la bienvenue à la Maison-Blanche, Alfred Gantner a organisé pour le conseiller fédéral Guy Parmelin trois rencontres ministérielles. Le cofondateur de Partners Group, qui investit chaque année des milliards aux États-Unis, a participé à deux de ces réunions. Toujours selon le SonntagsBlick, la commission de gestion du Conseil des États a auditionné Alfred Gantner cette semaine au sujet de ces discussions. Le Conseil fédéral travaille parallèlement sur un plan B: si le président américain ne devait pas accepter un accord douanier juridiquement contraignant, Berne se satisfera d’une déclaration d’intention. Le journal indique également que le Ministère public de la Confédération a classé définitivement une procédure visant Karin Keller-Sutter. Une plainte pour violation du secret de fonction avait été déposée l’automne dernier.

LE MATIN DIMANCHE : Le Matin Dimanche a recueilli le témoignage du frère de l’auteur présumé du drame familial de Faoug (VD) qui a coûté la vie à une femme – la mère du suspect, décédée trois jours plus tard de ses graves blessures -, le 12 mai dernier. Le frère du prévenu affirme que sa famille a alerté à plusieurs reprises les autorités et les médecins sur la dangerosité du jeune homme de 25 ans, accusé d’avoir attaqué au couteau plusieurs proches. Selon le jeune homme interviewé par le Matin Dimanche, son frère souffre de graves troubles psychiques, avait déjà fait preuve de violence envers ses parents et avait effectué plusieurs séjours au Centre de psychiatrie du Nord vaudois à Yverdon-les-Bains, d’où il se serait enfui à plusieurs reprises. Avec l’aide d’un avocat, le frère du suspect veut désormais obtenir les dossiers médicaux et policiers afin de mettre en lumière ce qu’il considère comme des «failles du système». Sollicités par le journal, le CHUV et les autorités vaudoises ne commentent pas l’affaire en raison de l’enquête pénale en cours.

SONNTAGSBLICK : Les CFF risquent des surcoûts de plusieurs millions de francs dans le tunnel ferroviaire de base du Gothard. En cause: des retards dans le remplacement de l’installation de radiocommunication du tunnel, écrit le SonntagsBlick en se référant à la plateforme d’appels d’offres Simap. Ces retards seraient liés à plusieurs facteurs, notamment des problèmes techniques et organisationnels internes chez le fournisseur externe, ainsi qu’un accès compliqué au tunnel. Un abandon du projet serait même envisagé comme alternative. Les CFF doivent prolonger de deux ans les contrats avec l’exploitant de l’installation actuelle, avec la possibilité d’étendre cette prolongation jusqu’à six ans. Le coût maximal prévu dépasse 4,6 millions de francs. Les CFF précisent toutefois qu’une partie de cette somme correspond à des frais d’exploitation qui auraient de toute façon dû être engagés.

SONNTAGSZEITUNG : Le signalement concernant les abus présumés dans une crèche de Berne et dans une autre à Winterthour est venu des États-Unis. Une alerte de l’organisation américaine à but non lucratif National Center for Missing and Exploited Children aurait été déterminante dans l’ouverture de l’enquête, écrit la SonntagsZeitung. L’Office fédéral de la police et le Ministère public bernois ont confirmé ces informations. L’organisation a été alertée après qu’une image pédopornographique a été téléchargée sur un moteur de recherche par le suspect, selon des sources bien informées citées par le journal, afin de trouver du matériel similaire. Il ne s’agissait toutefois pas des vidéos d’abus filmées par l’accusé lui-même et retrouvées par la police. Toujours selon la SonntagsZeitung, le Ministère public bernois a inculpé cet homme de 33 ans pour des agressions sexuelles commises sur au moins quinze très jeunes enfants.

SONNTAGSBLICK : Le ministre de la Défense Martin Pfister a demandé à la direction de l’armée de réduire le nombre d’officiers supérieurs. En interne, il serait question d’une diminution pouvant aller jusqu’à 50%, écrit le SonntagsBlick. Les brigadiers, divisionnaires et commandants de corps auraient pour leur part proposé une réduction de 15%. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) indique vouloir orienter l’armée de manière cohérente vers la défense. Toujours selon le journal, le Secrétariat d’État à la politique de sécurité (Sepos) examine lui aussi une réorganisation. Le secrétaire d’État Markus Mäder souhaite supprimer les doublons entre le Sepos et la division Relations internationales du DDPS. D’après des informations recueillies par le SonntagsBlick, la vice-secrétaire d’État Pälvi Pulli pourrait voir son poste menacé.

LE MATIN DIMANCHE : L’État de Vaud a subi un nouveau revers judiciaire dans l’affaire du professeur de littérature du Gymnase Auguste-Piccard licencié avec effet immédiat en 2019 après des propos jugés sexistes et déplacés en classe. La Cour d’appel civile a confirmé le jugement des prud’hommes rendu en 2024, rapporte le Matin Dimanche. En première instance, le tribunal avait qualifié la faute de l’État de «lourde» et condamné le canton à verser plusieurs indemnités à l’enseignant, aujourd’hui retraité. En appel, seule l’indemnité pour tort moral de 10’000 francs a été annulée. Pour le Département de l’enseignement et de la formation professionnelle, qui avait dans un premier temps proposé plus de 200’000 francs à son ex-employé pour éviter le tribunal, la facture a encore pris l'ascenseur après ce second échec. Selon le décompte du Matin Dimanche, les factures dues par le DEF en lien avec cette affaire dépasseraient actuellement le total de 300’000 francs. Selon le défenseur du professeur, cette décision blanchit définitivement son client. Le canton, qui pourrait encore saisir le Tribunal fédéral, assume toutefois sa position, affirmant avoir agi pour protéger les élèves.

SONNTAGSZEITUNG : Les recettes du concert commémoratif organisé le 22 avril à Lausanne en hommage aux victimes de l'incendie de Crans-Montana n’ont toujours pas été décomptées. La vente des billets devait permettre de reverser plus de 150'000 francs à l’association Swisshearts, au bénéfice des proches des victimes et des blessés graves de la catastrophe. Or, les personnes concernées n’auraient encore rien reçu. Swisshearts a coorganisé l’événement avec l’agence Only On Live. Selon la SonntagsZeitung, les organisateurs ont refusé de fournir des explications, tandis que les sollicitations adressées à Swisshearts sont restées sans réponse. Le journal ajoute que l’un des coorganisateurs du concert a déjà été condamné à plusieurs reprises à Paris, notamment pour «abus de confiance».

SONNTAGSZEITUNG : L’ancien patron de la Raiffeisen, Pierin Vincenz, a été définitivement condamné pour soustraction fiscale à une amende de près d’un million de francs. Le Tribunal fédéral a confirmé un jugement rendu en février 2025 par le Tribunal cantonal supérieur d’Appenzell Rhodes-Extérieures, écrit la SonnstagsZeitung. La procédure fiscale n’avait jusqu’ici pas été rendue publique. Contrairement aux procès pénaux, les procédures fiscales ne sont pas publiques. Les enquêteurs fiscaux d’Appenzell Rhodes-Extérieures menaient leurs investigations depuis 2021. Pierin Vincenz est accusé de ne jamais avoir déclaré quelque 3,4 millions de francs de revenus imposables. En plus de l’amende, il devra s’acquitter d’arriérés d’impôts. Le montant exact n’apparaît toutefois pas dans le jugement. L’ancien dirigeant a contesté les accusations.

NZZ AM SONNTAG : Dans le scandale de chirurgie cardiaque à Zurich, la commission cantonale d’éthique zurichoise s’est défendue face aux critiques dans la NZZ am Sonntag. Annette Magnin, sa directrice depuis 2023, a déclaré au journal que la commission n’exerçait pas «une surveillance globale des institutions, des sponsors ou des chercheurs individuels». Selon le journal, à l’époque de l’ancien chef de clinique Francesco Maisano, la commission contrôlait principalement les éléments qui lui étaient soumis. «Le rapport d’enquête présenté début mai sur cette affaire estimait que la commission aurait dû se montrer plus proactive face aux conflits d’intérêts déclarés par Francesco Maisano – lequel ne les aurait pas tous communiqués». Annette Magnin a dit, en référence aux règles en vigueur à l’époque, qu’il n’existait aucun indice montrant que la commission aurait dû prendre une autre décision. Elle a ajouté que beaucoup de choses avaient changé depuis lors.

NZZ AM SONNTAG : Dans une interview accordée à la NZZ am Sonntag, le président du conseil d’administration de la Bourse suisse SIX, André Helfenstein, a jugé «trop hésitante» l’intégration de la Bourse espagnole. «C’était une erreur», a-t-il déclaré au journal. Il a ajouté que SIX poursuivait désormais «avec toute la détermination nécessaire» la fusion de l’ensemble des plateformes informatiques. Le nouveau président s’est également exprimé sur la lourde perte enregistrée durant l’exercice 2025 en raison de la participation dans le prestataire de services financiers Worldline. «Avec le recul, SIX aurait pu vendre plus tôt ses actions Worldline», a-t-il reconnu. Selon lui, SIX doit désormais davantage prioriser ses investissements. Les moyens financiers se sont réduits, mais ils ne feront pas défaut.

À noter que ces informations n'ont pas été confirmées à Keystone-ATS.